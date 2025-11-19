|
|Il nuovo anno accademico del Conservatorio E.R. Duni di Matera
|Il Conservatorio di Musica Egidio Romualdo Duni di Matera inaugura lAnno Accademico 2025/2026 con una visione rinnovata, frutto di una programmazione ampia e articolata che conferma lIstituzione come uno dei principali poli culturali della Basilicata. Le attività delineate per il nuovo anno testimoniano limpegno del Conservatorio nel coniugare formazione, ricerca, internazionalizzazione e produzione artistica, con una presenza sempre più attiva sul territorio, ribadendo il valore di una offerta didattica di primissimo piano.
A tal proposito ha esordito il Direttore del Conservatorio di Matera, Carmine Antonio Catenazzo la cronaca ci consegna con orgoglio la vittoria del Premio Nazionale delle Arti sezione Fisarmonica, tenutosi presso il Conservatorio di Terni, del nostro alunno Emanuele Viti, allievo della classe del Prof. Gian Vito Tannoia.
Sul versante concertistico, il calendario dei prossimi mesi si presenta particolarmente ricco. Gli studenti, i docenti e i gruppi in residence saranno impegnati in diversi appuntamenti distribuiti nei luoghi simbolo della città e dellintera regione. A novembre lapertura della stagione vedrà protagoniste la Mathera Chamber Orchestra diretta da Grazia Giusto e lIntermedia Laptop Ensemble guidato da Giuseppe Salatino, in collaborazione con il Museo della Scienza SPARKme Space Academy. Seguiranno il concerto del gruppo Flute in progress diretto da Alessandro Muolo in occasione della Festa di Santa Cecilia, e lesibizione del Quartetto dArchi del Conservatorio presso Palazzo Lanfranchi per la cerimonia di consegna delle onorificenze della Prefettura. Il mese di dicembre sarà invece dedicato alla produzione dellOratorio Nadal di Valentino Miserachs, con tre esecuzioni a Irsina, Matera e Laterza.
Lintero anno accademico ha dichiarato Carmine Antonio Catenazzo - sarà scandito da appuntamenti ormai consolidati, come il concerto inaugurale del nuovo ciclo formativo, il concerto di Pasqua, le iniziative corali e orchestrali del mese di maggio, la Stagione della Chamber Music che da questanno vedrà anche repliche a Gravina in Puglia grazie a un protocollo dintesa siglato con la Biblioteca Comunale e, infine, lormai tradizionale concerto del 2 giugno in collaborazione con la Prefettura di Matera.
Si rafforza inoltre la rete dei gruppi in residence, realtà che costituiscono una parte essenziale dellidentità artistica del Conservatorio. Ensemble vocali, cameristici, orchestrali e strumentali dagli Archi in residence alla Brass Band, dal Coro da Camera allOrchestra di Fiati rappresentano un laboratorio permanente di eccellenza e unoccasione unica per gli studenti di confrontarsi con la dimensione professionale della musica.
Il nuovo anno segna anche lavvio del XLI ciclo di Dottorato (II ciclo AFAM), intitolato Al di là del paesaggio sonoro: prospettive musicologiche nella mappatura sonora degli ecosistemi e nellinterpretazione del territorio. Si tratta di un percorso in continuità con quello avviato lo scorso anno, volto a integrare ricerca scientifica, innovazione tecnologica e valorizzazione del paesaggio sonoro. La referenza dei Dottorati è affidata al professor Giuseppe Salatino, che è referente anche per le attività legate alla Terza Missione. In questottica, il Conservatorio sta consolidando una rete di protocolli dintesa con enti pubblici, soggetti culturali e realtà private: tra i più recenti figurano la collaborazione con Openet Technologies S.p.A., volta alla co-progettazione di attività tra arte e tecnologia, e laccordo con la Direzione Regionale Musei Nazionali Puglia, finalizzato alla formazione, ai tirocini e alla valorizzazione comune della ricerca.
Ampio e crescente è anche il capitolo dedicato allinternazionalizzazione. Il Conservatorio ha concluso con successo la Call Erasmus 2023 con mobilità studentesche, insegnamenti e la firma di nuovi accordi, mentre la Call 2024 ha visto la partecipazione dellIstituto a due Blended Intensive Program (BIP), ospitati a Istanbul e Brașov e destinati a studenti di sassofono, viola e musica dinsieme. Con la nuova Call 2025, per la quale lIstituzione ha già ottenuto un finanziamento di circa 56.000 euro, il Conservatorio si prepara a diventare capofila di nuovi programmi internazionali, mentre sono già in arrivo studenti e docenti da Poznań, Istanbul e Ankara. Grande attenzione è riservata, come sempre, ai talenti interni. Diversi studenti del Conservatorio parteciperanno questanno al Premio Nazionale delle Arti nelle varie sezioni, mentre sarà riproposta laudizione Solista e Orchestra, una delle iniziative più apprezzate che consente ai migliori allievi di esibirsi insieme allOrchestra Sinfonica dellIstituto. La sede decentrata di Viggiano, dopo un primo anno di attività molto positivo, è confermata con una nuova convenzione.
Un ulteriore ambito di crescita ha aggiunto Michele Niglio, presidente del Conservatorio di Matera - è rappresentato dai progetti PNRR dedicati allinternazionalizzazione, che vedono il Conservatorio coinvolto in reti nazionali di ricerca, produzione e formazione accanto a istituzioni come NABA, la Scuola di Musica di Fiesole, il CNR, diverse Accademie di Belle Arti e Università. Tra le iniziative più imminenti vi sono i laboratori di sonorizzazione 3D, la realizzazione di progetti artistici in collaborazione con gli istituti partner e la preparazione di Falstaff di Verdi, che porterà studenti e docenti in tournée a Salvador de Bahia nel dicembre 2025, fino al convegno e alla rappresentazione finale previsti allUNICAL nel marzo 2026.
Infine, grande rilevanza assume il progetto MoEBIUS, finanziato dal MUR, che ha permesso al Conservatorio di realizzare una nuova resting room immersiva con tecnologia Dolby Atmos presso la sede di Le Monacelle. Uno spazio innovativo destinato al benessere psicofisico della comunità studentesca e pienamente coerente con la visione di unistituzione attenta alla persona oltre che alla formazione.
Con queste prospettive di indirizzo ha concluso il Direttore Catenazzo - il nostro Conservatorio E.R. Duni conferma la propria vocazione a essere non solo un luogo di alta formazione, ma un centro di produzione culturale capace di dialogare con la città, il territorio e le reti internazionali. Un presidio di eccellenza che, anche per il 2025/2026, si propone come motore di crescita artistica, culturale e sociale per Matera e per lintera Basilicata.
