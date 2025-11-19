Ha preso il via oggi la quarta edizione di Roots-IN  Borsa Internazionale del Turismo delle Radici, ospitata al Centro Congressi UNA Hotels MH di Matera.

In questo contesto internazionale, il Comune di Ferrandina è presente con un proprio desk dedicato, portando al centro dellattenzione il patrimonio storico, culturale e identitario della città. Ferrandina si propone come ambasciatrice del Rinascimento lucano, raccontando esperienze autentiche legate alle radici familiari, alla genealogia e alla riscoperta delle proprie origini.



L'evento, promosso e organizzato dall'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata (APT) per conto della Regione Basilicata, si conferma quale punto di riferimento nazionale e internazionale per il settore, con lobiettivo di valorizzare il legame tra lItalia e gli 80 milioni di italo-discendenti sparsi nel mondo.



Roots-IN 2025 riunisce oltre 140 seller italiani e 70 buyer internazionali provenienti da Stati Uniti, Canada, Argentina, Brasile, Messico e Australia, offrendo un crocevia di opportunità per il turismo delle origini.



Per la prima volta, RAI Italia dedicherà uno speciale allevento e al suo tema cardine, dando ulteriore visibilità alla Basilicata e ai suoi territori.



La presenza del Comune di Ferrandina a Roots-IN sottolinea l'impegno dell'Amministrazione comunale nel rafforzare il rapporto nel rafforzare il legame speciale tra gli emigrati e la loro terra d'origine, promuovendo un turismo culturale e rigenerativo.



