|Future Fest 2025: due giornate per scoprire lUniversità della Basilicata e le opportunità per le nuove generazioni
18/11/2025
|LUniversità degli Studi della Basilicata presenta la nuova edizione del Future Fest, levento annuale di orientamento dedicato a studenti e studentesse delle scuole superiori, in programma mercoledì 19 novembre 2025, a partire dalle ore 9.00 presso il Campus di Macchia Romana (Aula Magna) a Potenza e venerdì 21 novembre 2025, a partire dalle ore 9.00 presso il Campus di Via Lanera a Matera (Aula Magna).
Il Future Fest 2025 rappresenta unoccasione unica per conoscere da vicino Unibas, la sua offerta formativa, i servizi agli studenti, le opportunità accademiche e professionali al termine del percorso di studi.
Durante le due giornate, i partecipanti potranno immergersi nella vita universitaria attraverso un ricco programma di attività che include:
Sessioni informative e lezioni aperte;
Seminari tematici e laboratori interattivi;
Attività di orientamento motivazionale;
Open Lab dedicati alla ricerca scientifica, alle attività sportive, al volontariato e alle associazioni studentesche.
Tra le novità di questanno, spicca lOrienteering, un percorso interattivo sviluppato in collaborazione con il Circolo Velico Lucano di Policoro, che consentirà agli studenti di esplorare i luoghi simbolo della vita universitaria dal Centro di Ateneo POLiS alla Biblioteca, dalla Mensa al Comincenter incrociando anche le opere darte appartenenti alle collezioni dellAteneo.
Liniziativa vedrà la partecipazione dellintera comunità accademica e dei rappresentanti dellAzienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU), e offrirà ai futuri studenti una panoramica completa e concreta delle esperienze e dei servizi disponibili nelle sedi di Potenza e Matera.
Il Future Fest 2025 costituisce un momento fondamentale di incontro tra lUniversità degli Studi della Basilicata e le nuove generazioni, ha dichiarato la prof. ssa Ada Braghieri, Direttrice del Centro di Ateneo POLiS. Vogliamo accompagnare ragazze e ragazzi nella scoperta del loro percorso accademico, offrendo strumenti, esperienze e orientamento per costruire con consapevolezza e passione il proprio futuro.
