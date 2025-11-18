HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Future Fest 2025: due giornate per scoprire lUniversità della Basilicata e le opportunità per le nuove generazioni

18/11/2025

LUniversità degli Studi della Basilicata presenta la nuova edizione del Future Fest, levento annuale di orientamento dedicato a studenti e studentesse delle scuole superiori, in programma mercoledì 19 novembre 2025, a partire dalle ore 9.00 presso il Campus di Macchia Romana (Aula Magna) a Potenza e venerdì 21 novembre 2025, a partire dalle ore 9.00 presso il Campus di Via Lanera a Matera (Aula Magna).
Il Future Fest 2025 rappresenta unoccasione unica per conoscere da vicino Unibas, la sua offerta formativa, i servizi agli studenti, le opportunità accademiche e professionali al termine del percorso di studi.
Durante le due giornate, i partecipanti potranno immergersi nella vita universitaria attraverso un ricco programma di attività che include:
Sessioni informative e lezioni aperte;
Seminari tematici e laboratori interattivi;
Attività di orientamento motivazionale;
Open Lab dedicati alla ricerca scientifica, alle attività sportive, al volontariato e alle associazioni studentesche.
Tra le novità di questanno, spicca lOrienteering, un percorso interattivo sviluppato in collaborazione con il Circolo Velico Lucano di Policoro, che consentirà agli studenti di esplorare i luoghi simbolo della vita universitaria  dal Centro di Ateneo POLiS alla Biblioteca, dalla Mensa al Comincenter  incrociando anche le opere darte appartenenti alle collezioni dellAteneo.
Liniziativa vedrà la partecipazione dellintera comunità accademica e dei rappresentanti dellAzienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU), e offrirà ai futuri studenti una panoramica completa e concreta delle esperienze e dei servizi disponibili nelle sedi di Potenza e Matera.
Il Future Fest 2025 costituisce un momento fondamentale di incontro tra lUniversità degli Studi della Basilicata e le nuove generazioni, ha dichiarato la prof. ssa Ada Braghieri,  Direttrice del Centro di Ateneo POLiS. Vogliamo accompagnare ragazze e ragazzi nella scoperta del loro percorso accademico, offrendo strumenti, esperienze e orientamento per costruire con consapevolezza e passione il proprio futuro.



