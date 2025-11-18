Mercoledì 19 novembre, alle ore 10:30, presso i locali del Centro Medico Legale della Sede Provinciale INPS di Matera (in Piazza Mulino), sarà inaugurata La Stanza di Ludo, la nuova area di accoglienza per le minori e i minori con disabilità, ospiti del Centro Medico Legale.



Il progetto è stato realizzato con la collaborazione della Caritas Diocesana di Matera-Irsina e accoglierà opere artistiche ispirate ai principi di sostenibilità, prodotte dal Laboratorio Sartoriale Solidale Con-Tatto. Il materiale ludico ricreativo da mettere a disposizione delle giovani e dei giovani utenti è stato donato dal personale dellINPS Basilicata.



Allinaugurazione saranno presenti: Antonio Nicoletti, Sindaco del Comune di Matera, e Don Angelo Tataranni, Direttore della Caritas Diocesana di Matera-Irsina.



La filosofia che anima questo progetto, già realizzato anche presso la sede INPS di Potenza nel 2023  ha dichiarato la Direttrice dellINPS di Basilicata, Benedetta Dito - è quella di creare, nella struttura pubblica, un ambiente che consenta ai minori e alle minori ospiti del Centro medico legale di poter attendere il turno di visita impegnandosi in attività ludiche e ricreative in un ambiente accogliente e disegnato a loro misura e alla famiglia di sentirsi accolti e di vivere lattesa in un ambiente più disteso.



In tal modo il servizio pubblico si propone quale attore proattivo capace di offrire una risposta più consapevole alla fragilità e vulnerabilità degli interlocutori, in tutte le fasi del rapporto con gli stessi.



Le giovani e i giovani utenti e le famiglie potranno giudicare il servizio reso attraverso una modalità semplice che prevede il solo utilizzo di un diario giornaliero, lasciando la propria firma con un colore che rispecchia il livello di soddisfazione. In questo modo si è in grado di valutare non solo leffettivo utilizzo del servizio, ma anche il gradimento de parte dei suoi utilizzatori primari valutando altresì i suggerimenti e le proposte che saranno raccolti nello stesso diario



