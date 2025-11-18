HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Matera: inaugurata ''La Stanza di Ludo'', uno spazio accogliente per minori e giovani con disabilità

18/11/2025

Mercoledì 19 novembre, alle ore 10:30, presso i locali del Centro Medico Legale della Sede Provinciale INPS di Matera (in Piazza Mulino), sarà inaugurata La Stanza di Ludo, la nuova area di accoglienza per le minori e i minori con disabilità, ospiti del Centro Medico Legale.

Il progetto è stato realizzato con la collaborazione della Caritas Diocesana di Matera-Irsina e accoglierà opere artistiche ispirate ai principi di sostenibilità, prodotte dal Laboratorio Sartoriale Solidale Con-Tatto. Il materiale ludico ricreativo da mettere a disposizione delle giovani e dei giovani utenti è stato donato dal personale dellINPS Basilicata.

Allinaugurazione saranno presenti: Antonio Nicoletti, Sindaco del Comune di Matera, e Don Angelo Tataranni, Direttore della Caritas Diocesana di Matera-Irsina.

La filosofia che anima questo progetto, già realizzato anche presso la sede INPS di Potenza nel 2023  ha dichiarato la Direttrice dellINPS di Basilicata, Benedetta Dito - è quella di creare, nella struttura pubblica, un ambiente che consenta ai minori e alle minori ospiti del Centro medico legale di poter attendere il turno di visita impegnandosi in attività ludiche e ricreative in un ambiente accogliente e disegnato a loro misura e alla famiglia di sentirsi accolti e di vivere lattesa in un ambiente più disteso.

In tal modo il servizio pubblico si propone quale attore proattivo capace di offrire una risposta più consapevole alla fragilità e vulnerabilità degli interlocutori, in tutte le fasi del rapporto con gli stessi.

Le giovani e i giovani utenti e le famiglie potranno giudicare il servizio reso attraverso una modalità semplice che prevede il solo utilizzo di un diario giornaliero, lasciando la propria firma con un colore che rispecchia il livello di soddisfazione. In questo modo si è in grado di valutare non solo leffettivo utilizzo del servizio, ma anche il gradimento de parte dei suoi utilizzatori primari valutando altresì i suggerimenti e le proposte che saranno raccolti nello stesso diario




archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
18/11/2025 - Matera il MeetingMargheritaTre: un ponte tra cittadini,istituzioni e clinica

La sanità lucana ospita un appuntamento di rilievo nazionale: il Meeting MargheritaTre  Ponte tra cittadini, istituzioni e clinica, in programma mercoledì 19 novembre 2025 allAuditorium Moscati dellOspedale Madonna delle Grazie di Matera.
Liniziativa, corso di form...-->continua
18/11/2025 - Tito celebra la Giornata Internazionale dei Diritti dellInfanzia e dellAdolescenza

Il Comune di Tito si prepara a celebrare la Giornata Internazionale per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza con un programma di eventi che si svolgerà dal 20 al 23 novembre, coinvolgendo bambini e adolescenti del territorio in attività dedicate alla tut...-->continua
18/11/2025 - Matera: inaugurata ''La Stanza di Ludo'', uno spazio accogliente per minori e giovani con disabilità

Mercoledì 19 novembre, alle ore 10:30, presso i locali del Centro Medico Legale della Sede Provinciale INPS di Matera (in Piazza Mulino), sarà inaugurata La Stanza di Ludo, la nuova area di accoglienza per le minori e i minori con disabilità, ospiti del Cent...-->continua
18/11/2025 - Teatro Festival Ferrandina- A Mimì. Presentazione stagione 25/26

Il Comune di Ferrandina presenta la nuova stagione teatrale 2025/26 di A Mimì. Dal 26 novembre 2025 al 26 aprile 2026, il CineTeatro Bellocchio ospiterà quindici spettacoli di alto livello, con attori di fama nazionale.

Previste anche questanno una ...-->continua

E NEWS














WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo