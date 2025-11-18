|
|
|Matera: inaugurata ''La Stanza di Ludo'', uno spazio accogliente per minori e giovani con disabilità
18/11/2025
|Mercoledì 19 novembre, alle ore 10:30, presso i locali del Centro Medico Legale della Sede Provinciale INPS di Matera (in Piazza Mulino), sarà inaugurata La Stanza di Ludo, la nuova area di accoglienza per le minori e i minori con disabilità, ospiti del Centro Medico Legale.
Il progetto è stato realizzato con la collaborazione della Caritas Diocesana di Matera-Irsina e accoglierà opere artistiche ispirate ai principi di sostenibilità, prodotte dal Laboratorio Sartoriale Solidale Con-Tatto. Il materiale ludico ricreativo da mettere a disposizione delle giovani e dei giovani utenti è stato donato dal personale dellINPS Basilicata.
Allinaugurazione saranno presenti: Antonio Nicoletti, Sindaco del Comune di Matera, e Don Angelo Tataranni, Direttore della Caritas Diocesana di Matera-Irsina.
La filosofia che anima questo progetto, già realizzato anche presso la sede INPS di Potenza nel 2023 ha dichiarato la Direttrice dellINPS di Basilicata, Benedetta Dito - è quella di creare, nella struttura pubblica, un ambiente che consenta ai minori e alle minori ospiti del Centro medico legale di poter attendere il turno di visita impegnandosi in attività ludiche e ricreative in un ambiente accogliente e disegnato a loro misura e alla famiglia di sentirsi accolti e di vivere lattesa in un ambiente più disteso.
In tal modo il servizio pubblico si propone quale attore proattivo capace di offrire una risposta più consapevole alla fragilità e vulnerabilità degli interlocutori, in tutte le fasi del rapporto con gli stessi.
Le giovani e i giovani utenti e le famiglie potranno giudicare il servizio reso attraverso una modalità semplice che prevede il solo utilizzo di un diario giornaliero, lasciando la propria firma con un colore che rispecchia il livello di soddisfazione. In questo modo si è in grado di valutare non solo leffettivo utilizzo del servizio, ma anche il gradimento de parte dei suoi utilizzatori primari valutando altresì i suggerimenti e le proposte che saranno raccolti nello stesso diario
|
archivio
|ALTRE NEWS
|18/11/2025 - Matera il MeetingMargheritaTre: un ponte tra cittadini,istituzioni e clinica
La sanità lucana ospita un appuntamento di rilievo nazionale: il Meeting MargheritaTre Ponte tra cittadini, istituzioni e clinica, in programma mercoledì 19 novembre 2025 allAuditorium Moscati dellOspedale Madonna delle Grazie di Matera.
Liniziativa, corso di form...-->continua
|
|
|18/11/2025 - Tito celebra la Giornata Internazionale dei Diritti dellInfanzia e dellAdolescenza
Il Comune di Tito si prepara a celebrare la Giornata Internazionale per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza con un programma di eventi che si svolgerà dal 20 al 23 novembre, coinvolgendo bambini e adolescenti del territorio in attività dedicate alla tut...-->continua
|
|
|18/11/2025 - Matera: inaugurata ''La Stanza di Ludo'', uno spazio accogliente per minori e giovani con disabilità
Mercoledì 19 novembre, alle ore 10:30, presso i locali del Centro Medico Legale della Sede Provinciale INPS di Matera (in Piazza Mulino), sarà inaugurata La Stanza di Ludo, la nuova area di accoglienza per le minori e i minori con disabilità, ospiti del Cent...-->continua
|
|
|18/11/2025 - Teatro Festival Ferrandina- A Mimì. Presentazione stagione 25/26
Il Comune di Ferrandina presenta la nuova stagione teatrale 2025/26 di A Mimì. Dal 26 novembre 2025 al 26 aprile 2026, il CineTeatro Bellocchio ospiterà quindici spettacoli di alto livello, con attori di fama nazionale.
Previste anche questanno una ...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV