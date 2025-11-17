|
|VIII edizione del Festival 'Arte che Cura' a Potenza
17/11/2025
|Un viaggio esperienziale tra arte, dialoghi e comunità. Dal 21 al 23 novembre a Potenza lVIII edizione del Festival Arte che Cura. Dopo sei edizioni di successo a Napoli, la rassegna ideata e promossa da Accademia Imago e il movimento Arte che Cura, torna per la seconda volta nel capoluogo lucano sotto la direzione artistica di Tonino Centola, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi nel panorama nazionale dellarteterapia.
Laboratori e incontri ad accesso gratuito si alterneranno tra la sede CSV Basilicata (Via Sicilia, 10) e ScamBioLogico (Piazzale Istria), con un programma ricco e multidisciplinare che coinvolge professionisti, artisti, terapeuti e cittadini.
In particolare, l'intera manifestazione ha messo a disposizione borse di studio per tutti coloro che credono nella trasformazione e nel benessere psicologico e sociale attraverso il mondo dellarte sotto tutte le sue forme.
Selezionati, tramite bando di concorso, artisti provenienti da diverse realtà espressive che hanno presentato opere ispirate al tema Dare senso alla vita.
Tra i laboratori gratuiti in calendario:
- Psicologia della relazione di aiuto con Caterina Ventura
- Teatroterapia con Tonino Centola
- Arteterapia visiva con Caterina Ventura e Sofia Rovito
- Musicoterapia con Sabatino Miranda
- Arteterapia con la scrittura creativa con Isabella Urbano
- Tangoterapia con Lorena Lombardo e Caterina Ventura
- Psicodramma condotto da Massimo Doriani
Il Festival si aprirà con il vernissage delle opere in gara, e si concluderà con la cerimonia di premiazione alla presenza di rappresentanti istituzionali e promotori culturali. Dodici le categorie artistiche dalla pittura alla danza, dalla narrativa alla ceramica.
Il festival Arte che Cura si propone come un laboratorio di futuro, dove larte diventa strumento di cura, professione e trasformazione sociale. Non da ultimo, costruire ponti tra le persone e immaginare nuove forme di benessere condiviso.
