Un viaggio esperienziale tra arte, dialoghi e comunità. Dal 21 al 23 novembre a Potenza lVIII edizione del Festival Arte che Cura. Dopo sei edizioni di successo a Napoli, la rassegna ideata e promossa da Accademia Imago e il movimento Arte che Cura, torna per la seconda volta nel capoluogo lucano sotto la direzione artistica di Tonino Centola, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi nel panorama nazionale dellarteterapia.



Laboratori e incontri ad accesso gratuito si alterneranno tra la sede CSV Basilicata (Via Sicilia, 10) e ScamBioLogico (Piazzale Istria), con un programma ricco e multidisciplinare che coinvolge professionisti, artisti, terapeuti e cittadini.



In particolare, l'intera manifestazione ha messo a disposizione borse di studio per tutti coloro che credono nella trasformazione e nel benessere psicologico e sociale attraverso il mondo dellarte sotto tutte le sue forme.

Selezionati, tramite bando di concorso, artisti provenienti da diverse realtà espressive che hanno presentato opere ispirate al tema Dare senso alla vita.



Tra i laboratori gratuiti in calendario:



- Psicologia della relazione di aiuto con Caterina Ventura

- Teatroterapia con Tonino Centola

- Arteterapia visiva con Caterina Ventura e Sofia Rovito

- Musicoterapia con Sabatino Miranda

- Arteterapia con la scrittura creativa con Isabella Urbano

- Tangoterapia con Lorena Lombardo e Caterina Ventura

- Psicodramma condotto da Massimo Doriani



Il Festival si aprirà con il vernissage delle opere in gara, e si concluderà con la cerimonia di premiazione alla presenza di rappresentanti istituzionali e promotori culturali. Dodici le categorie artistiche  dalla pittura alla danza, dalla narrativa alla ceramica.



Il festival Arte che Cura si propone come un laboratorio di futuro, dove larte diventa strumento di cura, professione e trasformazione sociale. Non da ultimo, costruire ponti tra le persone e immaginare nuove forme di benessere condiviso.