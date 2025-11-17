HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

VIII edizione del Festival 'Arte che Cura' a Potenza

17/11/2025

Un viaggio esperienziale tra arte, dialoghi e comunità. Dal 21 al 23 novembre a Potenza lVIII edizione del Festival Arte che Cura. Dopo sei edizioni di successo a Napoli, la rassegna ideata e promossa da Accademia Imago e il movimento Arte che Cura, torna per la seconda volta nel capoluogo lucano sotto la direzione artistica di Tonino Centola, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi nel panorama nazionale dellarteterapia.

Laboratori e incontri ad accesso gratuito si alterneranno tra la sede CSV Basilicata (Via Sicilia, 10) e ScamBioLogico (Piazzale Istria), con un programma ricco e multidisciplinare che coinvolge professionisti, artisti, terapeuti e cittadini.

In particolare, l'intera manifestazione ha messo a disposizione borse di studio per tutti coloro che credono nella trasformazione e nel benessere psicologico e sociale attraverso il mondo dellarte sotto tutte le sue forme.
Selezionati, tramite bando di concorso, artisti provenienti da diverse realtà espressive che hanno presentato opere ispirate al tema Dare senso alla vita.

Tra i laboratori gratuiti in calendario:

- Psicologia della relazione di aiuto con Caterina Ventura
- Teatroterapia con Tonino Centola
- Arteterapia visiva con Caterina Ventura e Sofia Rovito
- Musicoterapia con Sabatino Miranda
- Arteterapia con la scrittura creativa con Isabella Urbano
- Tangoterapia con Lorena Lombardo e Caterina Ventura
- Psicodramma condotto da Massimo Doriani

Il Festival si aprirà con il vernissage delle opere in gara, e si concluderà con la cerimonia di premiazione alla presenza di rappresentanti istituzionali e promotori culturali. Dodici le categorie artistiche  dalla pittura alla danza, dalla narrativa alla ceramica.

Il festival Arte che Cura si propone come un laboratorio di futuro, dove larte diventa strumento di cura, professione e trasformazione sociale. Non da ultimo, costruire ponti tra le persone e immaginare nuove forme di benessere condiviso.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
17/11/2025 - VIII edizione del Festival 'Arte che Cura' a Potenza

Un viaggio esperienziale tra arte, dialoghi e comunità. Dal 21 al 23 novembre a Potenza lVIII edizione del Festival Arte che Cura. Dopo sei edizioni di successo a Napoli, la rassegna ideata e promossa da Accademia Imago e il movimento Arte che Cura, torna per la seconda v...-->continua
17/11/2025 - Tre Giorni per la Salute: a Tito torna lOpen Day Giornate della Prevenzione

Un grande appuntamento dedicato alla salute, alla prevenzione e alla sensibilizzazione su un ampio ventaglio di discipline. Si presenta così lOpen Day Giornate della Prevenzione, giunto alla sua terza edizione, che si terrà il 21, 22 e 23 novembre a Tito. L...-->continua
17/11/2025 - Enrico Dal Lago racconta la schiavitù negli Stati Uniti

Il libro di Enrico Dal Lago, Storia della schiavitù americana edito dalla Casa editrice Carocci Editore nel 2025 ed acquistabile al prezzo di 22,00 euro, offre una ricostruzioone compatta ma approfondita dellinteraa parabola della schiavitù negli Stati Uniti,...-->continua
17/11/2025 - Al Roots In a Matera l'Ente Pro Loco Basilicata presenterà l'iniziativa MoreDogs

Al Roots In Borsa Internazionale del Turismo delle Origini dal 18 al 19 novembre 2025 a Matera l'Ente Pro Loco Basilicata Aps all'interno del progetto "In Basilicata con le Pro Loco" presenterà l'iniziativa MoreDogs "la nuova frontiera del turismo canino". -->continua

E NEWS














WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo