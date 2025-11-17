|
|
|Tre Giorni per la Salute: a Tito torna lOpen Day Giornate della Prevenzione
17/11/2025
|Un grande appuntamento dedicato alla salute, alla prevenzione e alla sensibilizzazione su un ampio ventaglio di discipline. Si presenta così lOpen Day Giornate della Prevenzione, giunto alla sua terza edizione, che si terrà il 21, 22 e 23 novembre a Tito. Lapertura dei lavori avrà luogo negli spazi della sala convegni Don Domenico Scavone di Tito alle 16.00 del 21 novembre e i lavori proseguiranno poi in diversi ambulatori diffusi sul territorio Titese. Uniniziativa che cresce di anno in anno, grazie allidea del dottor Giuseppe Di Fino, urologo, e allorganizzazione e promozione dellevento da parte del Comune di Tito e della Coop Insieme. La manifestazione mette al centro la salute pubblica e lobiettivo è chiaro: promuovere la comunicazione e la comunione tra le Istituzioni, il territorio e i cittadini in ambito di salute e permettere e chi ne abbia davvero necessità di accedere a visite specialistiche in modo diretto e gratuito, incontrando nelloccasione medici di diverse discipline. La tre giorni ha un programma intenso e si augura di aumentare la consapevolezza sullimportanza del controllo periodico della propria salute. La prevenzione sottolinea il dottor Di Fino è uno strumento capace di salvare vite o migliorarne la qualità. Ad oggi assume sempre più le caratteristiche di una scienza per tanto deve essere sempre aggiornata, tecnologica e quanto più possibile fruibile a e specifica. Lindicazione alla visita pertanto sarà esclusivamente dettata dai medici di Medicina Generale del territorio Titese, così da mantenere un percorso efficace e realmente utile al territorio. I lavori prenderanno ufficialmente il via venerdì 21 novembre con i saluti delle principali rappresentanze istituzionali, segno dellattenzione crescente delle autorità verso uniniziativa che unisce sanità pubblica, prevenzione e comunità. Interverranno: il sindaco di Tito, Fabio Laurino, lassessore regionale alla Sanità, Cosimo Latronico, il direttore dellAzienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, Giuseppe Spera, il commissario dellAzienda Sanitaria Provinciale di Potenza (ASP), Massimo De Fino. A seguire, lintroduzione ai lavori è stata affidata al dottor Antonio Lopizzo e al dottor Antonio Papaleo, entrambe figure di alto profilo che hanno fatto della prevenzione una loro missione di vita, delineando finalità e percorsi delle attività previste nelle giornate successive. LOpen Day punta a offrire una panoramica completa sullintero mondo della prevenzione, coinvolgendo specialisti che metteranno a disposizione del territorio la propria professionalità. Venerdì 21 novembre Pomeriggio: Allergologia dott.ssa Ilaria Pappalardo, Nefrologia dott. Pasquale Manna Ginecologia dott.ssa Teresa Orlando, Otorinolaringoiatria dott. Gerardo Nolè e Cardiologia dott. Antonio Lopizzo. Sabato 22 novembre Mattina: Cardiologia dott. Agostino Lopizzo, Nutrizione clinica dott.ssa Alessandra Bellante, Radiologia dott.ssa Matilde Gioiosa. Sabato 22 novembre Pomeriggio: Ortopedia e Traumatologia dott. Ciro Di Fino, Senologia dott.ssa Francesca Zotta. Domenica 23 novembre Mattina: Dermatologia dott.ssa Marisa Tataranni, Radiologia dott. Vincenzo Barile e dott. Francesco Di Giovanni e Diabetologia dott. Pasquale Bellitti. Un evento che cresce con la comunità. Il coinvolgimento di numerosi specialisti, la collaborazione tra enti pubblici e sanitari, e la risposta positiva della popolazione nelle precedenti edizioni mostrano quanto sia forte, nel tessuto sociale, il bisogno di momenti di confronto, informazione e prevenzione. Liniziativa non è solo un calendario di visite, ma un vero percorso culturale che mira a diffondere la consapevolezza che la salute non si cura solo quando qualcosa non va, ma si protegge ogni giorno con attenzione, informazione e controlli adeguati. Grazie alla dedizione del dottor Di Fino ed allintenso lavoro portato avanti dal comune di Tito e dalla Coop Insieme , e grazie al supporto istituzionale, le Giornate della Prevenzione si configurano come un appuntamento imprescindibile per chi desidera confrontarsi e prendersi cura della propria salute. Unoccasione preziosa per il territorio, che guarda al futuro con un impegno concreto, professionale e sempre più partecipato.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|17/11/2025 - VIII edizione del Festival 'Arte che Cura' a Potenza
Un viaggio esperienziale tra arte, dialoghi e comunità. Dal 21 al 23 novembre a Potenza lVIII edizione del Festival Arte che Cura. Dopo sei edizioni di successo a Napoli, la rassegna ideata e promossa da Accademia Imago e il movimento Arte che Cura, torna per la seconda v...-->continua
|
|
|17/11/2025 - Tre Giorni per la Salute: a Tito torna lOpen Day Giornate della Prevenzione
Un grande appuntamento dedicato alla salute, alla prevenzione e alla sensibilizzazione su un ampio ventaglio di discipline. Si presenta così lOpen Day Giornate della Prevenzione, giunto alla sua terza edizione, che si terrà il 21, 22 e 23 novembre a Tito. L...-->continua
|
|
|17/11/2025 - Enrico Dal Lago racconta la schiavitù negli Stati Uniti
Il libro di Enrico Dal Lago, Storia della schiavitù americana edito dalla Casa editrice Carocci Editore nel 2025 ed acquistabile al prezzo di 22,00 euro, offre una ricostruzioone compatta ma approfondita dellinteraa parabola della schiavitù negli Stati Uniti,...-->continua
|
|
|17/11/2025 - Al Roots In a Matera l'Ente Pro Loco Basilicata presenterà l'iniziativa MoreDogs
Al Roots In Borsa Internazionale del Turismo delle Origini dal 18 al 19 novembre 2025 a Matera l'Ente Pro Loco Basilicata Aps all'interno del progetto "In Basilicata con le Pro Loco" presenterà l'iniziativa MoreDogs "la nuova frontiera del turismo canino".
-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV