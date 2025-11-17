Al Roots In Borsa Internazionale del Turismo delle Origini dal 18 al 19 novembre 2025 a Matera l'Ente Pro Loco Basilicata Aps all'interno del progetto "In Basilicata con le Pro Loco" presenterà l'iniziativa MoreDogs "la nuova frontiera del turismo canino".

A farlo sapere il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa il quale sottolinea "in occasione della partecipazione al Roots In con il progetto In Basilicata con le Pro Loco siamo onorati di presentare l'iniziativa Moredogs della giovanissima imprenditrice lucana Martina Iula, che mira tramite soluzioni digitali ad incentivare un turismo canino responsabile. Infatti, Moredogs è una piattaforma che nasce con l'obiettivo di promuovere il turismo canino in Italia, partendo dalla Basilicata. Permette di scoprire le migliori attività commerciali specializzate e servizi necessari nell'accogliere il nostro amico a 4 zampe e mira a semplificare le adozioni o a cercare il match perfetto per il nostro fido in funzione delle sue caratteristiche grazie allintelligenza artificiale che fa da cupido.

Il sistema mira a diventare anche un diario del nostro fido e grazie allAI ci analizza comportamenti, dati di salute, prova a diventare un interprete delle sue interazioni e ci fornisce suggerimenti per migliorare lo stile di vita.

Martina Iula, ideatrice di Moredogs afferma "Un grande onore lanciare insieme allEnte Pro Loco Basilicata questo importante tassello turistico. Il progetto mira a strutturare responsabilmente il turismo canino con la Basilicata come primo case study e introduce una applicazione di AI per il matching del proprio fido e per interpretare i suoi comportamenti attraverso un diario interattivo. Invitiamo tutte le attività di servizi per il mondo canino a censirsi gratuitamente allinterno del nostro network per una promozione corale". Presso il desk di Ente Pro Loco Basilicata Aps nei due giorni di Roots In a Matera saranno illustrate dal referente nazionale per le fiere Epli Beniamino Laurenza la Fiera Nazionale dei Territori Gustarte promossa da Ente Pro Loco Italiane Aps in programma a Gravina in Puglia dal 28 al 30 novembre 2025 e la rivista turistica nazionale In Italia Magazine - Resilienze intramontabili da esplorare edita dalla Rete Associativa Terzo Settore Epli Aps in distribuzione su tutto il territorio italiano.