Si è svolta a Milano la 14esima edizione del workshop targato Sportitalia, corso formativo per aspiranti giornalisti sportivi. I 110 partecipanti si sono cimentati al mattino in prove di conduzione tg e da inviati/corrispondenti sotto gli occhi vigili del direttore Michele Criscitiello, il tutto costantemente in diretta televisiva sul canale 60 del digitale terrestre. Nel pomeriggio invece i ragazzi hanno avuto la possibilità di confrontarsi con giornalisti tra i più affermati dItalia quali Luca Serafini (scrittore, ex cronaca nera, braccio destro di Aldo Biscardi ne Il processo del Lunedì), Paolo De Paola (storico direttore di Tuttosport con un passato anche tra le fila della Gazzetta), Giovanni Capuano (conduttore di Tutti convocati, magazine sportivo di Radio 24), Tancredi Palmeri (salito alle luci della ribalta con la stessa Sportitalia dopo un passato tra Beinsport e CNN), Alfredo Pedullà (tra i più rilevanti esperti di mercato attuali).

Presente tra i partecipanti anche un giovane senisese, Pier Rosario Capalbo, da sempre appassionato di sport e scrittura che inizia a coltivare il sogno del giornalismo. Di seguito la traccia e lelaborato scritto dallo stesso nella prova finale, selezionato da Massimo Pavan (vicedirettore di tuttojuve.com e conduttore/opinionista a Sportitalia) tra i migliori dellintero workshop.





Un nostalgico futuro



Scusa Ameri, Inter a picco

E una classica domenica italiana, lasagna, un buon bicchiere di vino e via allo stadio comunale. Tra un rinvio maldestro e un entrata killer, sulle tribune riecheggia la voce di Sandro Ciotti, radiocronista di punta di Tutta il calcio minuto per minuto. E lì, in quei rituali ripetuti canonicamente che si fonda la tradizione calciofila italiana. Un modo semplice, quasi banale di unire dilettantismo e squadra del cuore, la provincia che si fonde simbioticamente con leccellenza. Uno solo il comun denominatore: passione. La passione dei protagonisti in campo, la passione di chi il calcio lo racconta e soprattutto la viscerale passione di chi il calcio lo segue vivendo la settimana in funzione del risultato della sua squadra del cuore. Gli ascolti delle partite calano a picco, gli stadi e i palazzetti vuoti, i piccoli che abbracciano altri sport o meglio non ne praticano alcuno. Vogliono convincerci che non cè più spazio per lo sport nella vita della gente, che nonostante siano aumentate significativamente le piattaforme e le possibilità di fruizione, nessuno abbia più interesse di seguirlo. Non posso e non voglio credere a questa narrativa, la tradizione non può vaporizzarsi allimprovviso. E si vero che è fisiologico il naturale cambio degli orizzonti della popolazione ma è altrettanto sociologicamente rilevante la propensione allessere ancorato alle proprie radici. Lo sport e la comunicazione se vogliono sorridere al futuro hanno lobbligo di considerare tanto linnovazione, principalmente in campo tecnologico, quanto la storia che li ha costituiti. Cambieranno i mezzi, i modi e le tempistiche ma le domeniche sportive DEVONO continuare ad esistere, a creare ricordi nel cuore della gente. Non sarà più la radio, saranno i siti streaming, non esulteranno per limprobabile terzo goal della Fiorentina ma per lo shoot-out di Perrotti e ancora non sarà necessario correre allo stadio con labbacchio sul gruppone ma si potrà vedere il dilettantismo comodamente sul divano di casa. Passione che bacia la tradizione, non importa il come ma si ha lobbligo di salvaguardare questa passione che smuove le folle, unisce e divide; in due parole fa emozionare. Larduo compito alle tv, a chi fa comunicazione; le si spera dolci sentenze ai posteri.