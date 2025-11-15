|
|Apt: da domani Experience tour con 70 operatori internazionali in occasione del Roots- IN 2025
15/11/2025
|Prendono il via domani, 16 novembre due Experience tour dedicati ai buyers, selezionati da ENIT e provenienti da Argentina, Brasile, Australia, Canada, Stati Uniti e Messico in occasione di "Roots-IN", la Borsa Internazionale del Turismo delle Origini.
Ogni esperienza proposta dai rituali antropologici alle tradizioni artigianali, dal cibo ai luoghi della memoria rappresenta un ponte tra passato e presente, capace di risvegliare memorie familiari e storie tramandate attraverso le generazioni.
Il programma prevede food experiences e laboratori di pasta artigianale a cura de "Le Nonne chef", workshop di artigianato locale (ceramica, lavorazione del legno, cartapesta e tufo) organizzati da CNA ed itinerari distinti tra Montescaglioso, Tricarico e Pisticci, per concludere a Matera con una "Caccia al tesoro nei Sassi", cinque tappe simboliche che compongono la parola ROOTS per conoscere la città . Ed infine site inspection presso strutture ricettive dell'area Sassi.
I due pre-tour fanno parte del programma della Borsa Internazionale del Turismo delle Radici, Roots-In, organizzata dallAgenzia di promozione territoriale della Basilicata (Apt), per conto della Regione Basilicata e con un ampio partenariato, in programma il 18 ed il 19 novembre prossimi a Matera.
