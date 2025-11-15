|
|Giornata Mondiale del Diabete: dalla ricorrenza allimpegno quotidiano per prevenzione, cura e diritti dei pazienti
15/11/2025
|La Giornata Mondiale del Diabete, come ogni anno, si svolge il 14 Novembre, ma novembre è il mese dedicato alla Prevenzione del diabete, attraverso iniziative ed eventi che ne ricordano quanto necessaria ed opportuna sarebbe una più mirata attenzione da parte delle Istituzioni preposte a salvaguardare il Bene Salute, in particolare verso questa malattia che in Basilicata ha un triste primato di affezione con un 8% della popolazione residente, a cui vanno aggiunti i cosiddetti silenti, quelli che non sanno di esserne stati colpiti, essendo la malattia asintomatica e lo scoprono, purtroppo, quando intervengono gravi complicanze che vanno ad incidere, oltre che, sulla qualità di vita, anche sulla spesa sanitaria e sociale.
Questioni e problematiche che da tempo si sollecitano allinterno della Speciale Commissione Regionale Diabete, di cui l Associazione Alad fa parte, e non da ultimo proprio il 13 Novembre u.s., laddove ancora una volta si è insistito sullimportanza della Prevenzione, semmai attraverso il ripristino dello sperimentato progetto tipo Guadagnare Salute, oltre che nella implementazione della Legge 9/2010, a tuttoggi disattesa, per realizzare la Rete integrata Ospedale-Territorio della patologia Diabetica e delle Patologie Endocrino-metaboliche, attraverso cui avere sul nostro territorio i Centri Diabetologici di Primo, Secondo e Terzo Livello, dotati del Team dedicato in modo da assistere e curare i Pazienti laddove risiedono, oltre che renderli sempre più capaci di autogestirsi attraverso la necessaria Educazione Terapeutica, oggi ancor più importante se si riuscisse a rendere praticabile e fruibile la Telemedicina e attraverso il DIABETICO GUIDA, figura di supporto che mira a migliorare laderenza terapeutica e a promuovere il controllo individuale (EMPOWERMENT) attraverso un percorso di formazione, a favorire una gestione e autogestione integrata del diabete attraverso stili di vita sani e a supportare linclusione scolastica, lavorativa e sociale.
CORSO DEL DIABETICO GUIDA, promosso dalla Fand, che proprio in questi giorni ha ricevuto 2 importanti premi: 1° CLASSIFICATO della categoria EMPOWERMENT del premio PATIENT ENGAGEMENT AWARD di Helaglobe e la Menzione speciale Premio giuria tecnica. Il premio è stato istituito da Helaglobe per riconoscere e celebrare progetti e iniziative che promuovono il coinvolgimento attivo dei pazienti nel loro percorso di cura. L'obiettivo è premiare le soluzioni che rendono il sistema sanitario più inclusivo, dando risalto all'importanza della voce del paziente.
Ben venga la Giornata Mondiale del Diabete, ma che non sia una semplice ricorrenza, ma stimolo per una cura sempre più fruibile specie attraverso i nuovi farmaci e le nuove tecnologie; inoltre, una Giornata che possa continuare a interrogare e sensibilizzare quotidianamente le Istituzioni preposte, così come viene effettuato dalle Associazioni di Volontariato attraverso le tante iniziative di screening che nel tempo si vanno svolgendo e, spesso, anche senza ladeguato supporto, sia istituzionale che del sistema informativo locale.
Senza voler richiamare quanto fin qui fatto sul territorio, specie nelle aree interne e più abbandonate dove insistono criticità estremamente gravi, come ALAD FAND Basilicata, la nostra attività volontaristica e di prevenzione, nellimmediato, continuerà con il completamento della programmazione del corrente anno attraverso la presenza allOpen Day Giornate di Prevenzione di Tito nei gg. 21, 22 e 23 Novembre p.v., alla Giornata di screening Prevenire è meglio che Curare del 30 Novembre p.v. presso la Parrocchia Gesù Maestro di Macchia Romana di Potenza e dellincontro Agorà sulla Educazione Alimentare per prevenire il diabete e debellare lobesità - La Dieta Mediterranea oggi del 13 Dicembre p.v. presso il Centro Angilla Vecchia di Potenza.
Potenza 15 Novembre 2025
Il Presidente Onorario La Presidente
(Antonio Papaleo) (Maria Luigia Giordano)
|
