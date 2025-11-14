|
|
|Venosa rende omaggio a Vincenzo Siniscalchi: presentazione del libro sul grande penalista
14/11/2025
|Il 22 novembre a Venosa, nella Sala del Trono del Castello Pirro del Balzo, la presentazione del libro che ricorda la figura ed il valore di penalista oltre che di intellettuale del suo cittadino onorario, il grande avvocato che è qui sepolto, Vincenzo Siniscalchi. Uomo sia di leggi che dotato di gran cultura, è stato anche il protagonista di un altro recente evento a Napoli, ma ora, nella sua Venosa tornerà ad essere grande protagonista di un altro bellissimo libro, che sarà presentato alla presenza della vedova, Marinella De Nigris Siniscalchi, lei pure penalista e di tanti amici avvocati, autorità e personalità che, di certo, non mancheranno poi di ricordarne la immensa e nobile figura, che poi ha fatto scuola nel settore forense, ma anche tanti aneddoti, consigli avuti e messi in pratica da chi è stato capace di passare "da Maradona a Fellini" in ossequio al titolo voluto da un altro esponente di spessore dello stesso Foro di Napoli, l'avvocato Domenico Ciruzzi, che è autore del volume che ha in sé molte cose belle da poter scoprire leggendo il libro. Alcuni passi, tra quelli più importanti del volume presentato, nella occasione saranno letti da una nota brava attrice partenopea, Antonella Stefanucci, moglie di chi ha ben scritto il volume, e che in tanti ricordano e lodano per le sue parti in fiction di successo come Capri, Giuseppe Moscati e del film di Salvatores girato a Melfi e nella zona tra il Vulture e la vicina Puglia Io non ho paura, ora impegnata in teatro. A moderare ed introdurre i lavori di tale incontro sarà l'Avvocato ed ex Sindaco di Venosa Donato Bellasalma. Con lui i saluti istituzionali del Sindaco attuale Franco Mollica, del Presidente del Consiglio Regionale di Basilicata Marcello Pittella e gli interventi di qualificati relatori. Quelli in primis dell'autore, Avv Domenico Ciruzzi oltre che della vedova dello stesso Siniscalchi, con a seguire il Presidente del Coa di Potenza Avvocato Francesco Bonito Oliva e a chiudere la Dottoressa Angela D'Amelio, che è Magistrato della Corte di Appello di Potenza. Sarà di certo un evento molto speciale, voluto, attuato dall'Ordine degli Avvocati di Potenza insieme con il Comune di Venosa, darà diritto ai crediti formativi per i partecipanti e reso evento per la figura di un Avvocato così speciale e figlio della città oraziana, Il grande, immenso e dal sorriso così accattivante, Vincenzo Siniscalchi.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|14/11/2025 - A Stigliano il 21 novembre linaugurazione del nuovo Palazzetto dello Sport
Il prossimo 21 novembre alle ore 10:00 sarà inaugurato il nuovo Palazzetto dello Sport annesso al centro polivalente di Stigliano, uninfrastruttura strategica per lintero comprensorio dellarea interna Montagna Materana.
Lopera è stata realizzata grazie al fina...-->continua
|
|
|14/11/2025 - Venosa rende omaggio a Vincenzo Siniscalchi: presentazione del libro sul grande penalista
Il 22 novembre a Venosa, nella Sala del Trono del Castello Pirro del Balzo, la presentazione del libro che ricorda la figura ed il valore di penalista oltre che di intellettuale del suo cittadino onorario, il grande avvocato che è qui sepolto, Vincenzo Sinisc...-->continua
|
|
|14/11/2025 - ''Ripensare la Provincia'' Il tour nelle università italiane per scoprire le potenzialità delle aree interne.
LUniversità della Basilicata ospiterà, martedì 18 novembre, alle ore 15:30, presso lAula Galileo del Plesso di Macchia Romana (sede di Potenza), una delle tappe del tour nazionale Ripensare la Provincia, promosso da VD News per esplorare le potenzialità e ...-->continua
|
|
|14/11/2025 - Avvio del secondo In Cluster Winter Tour con Rugiati
Si è svolta ieri, 13 novembre, presso la Camera di Commercio della Basilicata, la conferenza di avvio della seconda fase di In Cluster Winter Tour Edition, promosso da Sinapsi Basilicata con Camera di Commercio e CNA Matera, con il sostegno di CIA, Confcom...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV