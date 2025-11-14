LUniversità della Basilicata ospiterà, martedì 18 novembre, alle ore 15:30, presso lAula Galileo del Plesso di Macchia Romana (sede di Potenza), una delle tappe del tour nazionale Ripensare la Provincia, promosso da VD News per esplorare le potenzialità e le sfide delle aree interne italiane.

Il progetto nasce in risposta a temi sempre più attuali, come il caro affitti nelle grandi città universitarie e il crescente desiderio, soprattutto tra le nuove generazioni, di trovare un equilibrio tra qualità della vita e opportunità professionali.

Il tour attraversa le Università di Cosenza, Pavia, Potenza e Campobasso, con lobiettivo di stimolare un dialogo diretto tra studenti, ricercatori e cittadini su cosa renda oggi la vita in provincia non solo possibile, ma anche desiderabile.



Alla tappa potentina interverranno:

Flavio Albano, fondatore de La Tornanza, movimento culturale che promuove il ritorno al Sud;

Domenico Copertino, docente di Antropologia culturale presso lUniversità della Basilicata;

Giovanni Quaranta, docente di Europrogettazione e sviluppo territoriale presso lUniversità della Basilicata;

Stella Moliterni, componente de I Ritornati e dottoranda in Politiche agricole presso lUniversitat Jaume I (Castellón de la Plana  Spagna);

Patrizia Orofino, responsabile del progetto dedicato alla riqualificazione delle aree interne per Sviluppo Basilicata.



A moderare lincontro sarà Davide Traglia, autore di VD News.



«Unibas ha aderito molto volentieri a questa iniziativa che intende favorire un momento di confronto aperto sul futuro dei territori periferici e sul ruolo strategico che università, istituzioni e comunità locali possono giocare nel processo di rinnovamento e valorizzazione della provincia italiana», ha dichiarato il prorettore al Public engagement, prof. Donato Verrastro. «Lintento è quello di promuovere una riflessione plurale che veda coinvolti anche altri atenei italiani in unazione di rilancio e valorizzazione del potenziale costituito dalle diverse specificità territoriali».