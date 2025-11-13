HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Giubileo dei cori e delle bande a Tolve

13/11/2025

La comunità di Tolve si prepara ad accogliere un evento di straordinaria importanza spirituale e artistica: il Giubileo dei cori e delle bande, che si terrà domenica 16 novembre 2025, a partire dalle ore 15:30, nella suggestiva Basilica Santuario di San Rocco, luogo giubilare.
Liniziativa, fortemente voluta dal rettore della Basilica, don Francesco Martoccia, e che vedrà la collaborazione del direttore dellUfficio Liturgico Diocesano, don Nicola Moles, rappresenta un momento di incontro, preghiera e armonia per tutti i musicisti e i coristi dellarcidiocesi di Acerenza.
La Santa Messa sarà presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Vittorio Francesco Viola, Segretario del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, e concelebrata da S.E. Rev.ma Mons. Francesco Sirufo, arcivescovo di Acerenza, che con la loro presenza renderanno ancora più solenne questa giornata dedicata al servizio musicale nella liturgia.
I cori, provenienti dalle diverse parrocchie della diocesi, saranno guidati dal maestro Carmine Lavinia, organista e direttore musicale della Basilica di San Rocco, mentre le bande saranno coordinate dal maestro Rocco Mentissi, direttore della storica banda di Tolve.
Levento si propone non solo come un momento di celebrazione, ma anche come segno di comunione tra le varie realtà musicali che, con passione e dedizione, animano le liturgie e le feste religiose della diocesi.
Un pomeriggio di fede, musica e gratitudine per oltre 150 musicisti che si ritroveranno nel cuore della Basilicata e sotto la protezione di San Rocco per riconoscere e valorizzare il dono della musica al servizio di Dio e della comunità.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
13/11/2025 - Inaugurazione del Centro Antiviolenza e della Casa Rifugio 'Elisa Claps'

Si terrà lunedì 17 novembre alle ore 15:30, a Palazzo San Gervasio (PZ) in Via Calabria 1, linaugurazione del Centro Antiviolenza e della Casa Rifugio Elisa Claps, realizzati allinterno di un immobile confiscato alla mafia, assegnato e trasferito al patrimonio indisponib...-->continua
13/11/2025 - È uscito Luna, nuovo singolo di Tony Hate

È disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali Luna, il nuovo singolo di Tony Hate, nome darte di Antonio Pennetta, musicista e produttore lucano classe 1994 originario di Castelluccio Inferiore (PZ).
Attivo da anni nella scena indie e rock nazi...-->continua
13/11/2025 - Giubileo dei cori e delle bande a Tolve

La comunità di Tolve si prepara ad accogliere un evento di straordinaria importanza spirituale e artistica: il Giubileo dei cori e delle bande, che si terrà domenica 16 novembre 2025, a partire dalle ore 15:30, nella suggestiva Basilica Santuario di San Rocco,...-->continua
13/11/2025 - Primavera 2026: il Parco del Pollino apre le porte alle scuole dItalia

Il Parco Nazionale del Pollino lancia il nuovo bando rivolto alle scuole
italiane per il turismo scolastico sostenibile nella primavera 2026, un
invito a scoprire la natura più autentica del Mezzogiorno attraverso
attività immersive, escursioni gui...-->continua

E NEWS














WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo