La comunità di Tolve si prepara ad accogliere un evento di straordinaria importanza spirituale e artistica: il Giubileo dei cori e delle bande, che si terrà domenica 16 novembre 2025, a partire dalle ore 15:30, nella suggestiva Basilica Santuario di San Rocco, luogo giubilare.

Liniziativa, fortemente voluta dal rettore della Basilica, don Francesco Martoccia, e che vedrà la collaborazione del direttore dellUfficio Liturgico Diocesano, don Nicola Moles, rappresenta un momento di incontro, preghiera e armonia per tutti i musicisti e i coristi dellarcidiocesi di Acerenza.

La Santa Messa sarà presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Vittorio Francesco Viola, Segretario del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, e concelebrata da S.E. Rev.ma Mons. Francesco Sirufo, arcivescovo di Acerenza, che con la loro presenza renderanno ancora più solenne questa giornata dedicata al servizio musicale nella liturgia.

I cori, provenienti dalle diverse parrocchie della diocesi, saranno guidati dal maestro Carmine Lavinia, organista e direttore musicale della Basilica di San Rocco, mentre le bande saranno coordinate dal maestro Rocco Mentissi, direttore della storica banda di Tolve.

Levento si propone non solo come un momento di celebrazione, ma anche come segno di comunione tra le varie realtà musicali che, con passione e dedizione, animano le liturgie e le feste religiose della diocesi.

Un pomeriggio di fede, musica e gratitudine per oltre 150 musicisti che si ritroveranno nel cuore della Basilicata e sotto la protezione di San Rocco per riconoscere e valorizzare il dono della musica al servizio di Dio e della comunità.