|METROPOLUCANO, il nuovo libro di Angelomauro Calza
13/11/2025
|Dopo aver parlato di Mike Maltese nel libro Tra santi e mandarini ci sta pure uno zebù, e nel libro Beep beep Mike! del premio oscar Michael Maltese, Angelomauro Calza redige questo romanzo.
In un paesino della Basilicata, tra le aule di una scuola e le chiacchiere di un bar, si intrecciano le vite di Patrizio ed Elena, due insegnanti che affrontano le sfide quotidiane delleducazione, e di Tuccino, il filosofo metropolucano, che con le sue idee dissacranti mette in discussione anche le verità più consolidate. E così nasce un enigma: uno più uno fa tre?
Attraverso un cast di personaggi intriganti, da Galileo Galilei a Leonardo da Vinci, da Carlo Levi a Giuda, fino al mostro di Loch Ness e Alessandro Manzoni, il romanzo si espande in un universo di storie che esplorano la cultura, la storia e lidentità.
E se vi chiedessero se avete mai sentito parlare di Armstrong, cosa rispondereste? La risposta si cela al tavolino di un piccolo bar, ritrovo di menti curiose e appassionati giocatori di scopa.
Ma come finisce la storia? Resta da scoprirlo con la lettura. Sappiate solo che, sebbene una fine possa sembrare definitiva, essa segna sempre linizio di qualcosa di nuovo. Se così non fosse, anche leternità perderebbe il suo senso. Metropolucano è un viaggio che invita a riflettere, a interrogarsi e a scoprire che ogni conclusione porta con sé lopportunità di un nuovo inizio.
