Dopo aver parlato di Mike Maltese nel libro Tra santi e mandarini ci sta pure uno zebù, e nel libro Beep beep Mike! del premio oscar Michael Maltese, Angelomauro Calza redige questo romanzo.



In un paesino della Basilicata, tra le aule di una scuola e le chiacchiere di un bar, si intrecciano le vite di Patrizio ed Elena, due insegnanti che affrontano le sfide quotidiane delleducazione, e di Tuccino, il filosofo metropolucano, che con le sue idee dissacranti mette in discussione anche le verità più consolidate. E così nasce un enigma: uno più uno fa tre?



Attraverso un cast di personaggi intriganti, da Galileo Galilei a Leonardo da Vinci, da Carlo Levi a Giuda, fino al mostro di Loch Ness e Alessandro Manzoni, il romanzo si espande in un universo di storie che esplorano la cultura, la storia e lidentità.



E se vi chiedessero se avete mai sentito parlare di Armstrong, cosa rispondereste? La risposta si cela al tavolino di un piccolo bar, ritrovo di menti curiose e appassionati giocatori di scopa.



Ma come finisce la storia? Resta da scoprirlo con la lettura. Sappiate solo che, sebbene una fine possa sembrare definitiva, essa segna sempre linizio di qualcosa di nuovo. Se così non fosse, anche leternità perderebbe il suo senso. Metropolucano è un viaggio che invita a riflettere, a interrogarsi e a scoprire che ogni conclusione porta con sé lopportunità di un nuovo inizio.