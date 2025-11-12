E stata Madrid la prima tappa internazionale di Innexa - International Alliance for Innovation and Research Excellence, promossa e coordinata da Exeo Lab, azienda lucana attiva nella consulenza strategica alle piccole e medie imprese, alle pubbliche amministrazioni e nel settore della cooperazione internazionale e progettazione europea. Con Innexa, Exeo Lab ha dato vita ad un network che mette al centro la costruzione di partnership strategiche e soluzioni condivise tra imprese, università, istituzioni e organizzazioni. Levento di lancio della rete, realizzato con la collaborazione del partner rumeno Gal Napoca Porolissum, e la Camera di Commercio italiana per la Spagna, ha rappresentato un momento di confronto e co-creazione tra attori del mondo dellinnovazione e della ricerca: ha riunito, infatti, quasi 90 organizzazioni da 34 Paesi, innovatori, ricercatori, imprenditori e policy maker, con lobiettivo di creare un luogo di incontro dove far nascere collaborazioni e sviluppare progetti concreti in ambiti chiave come la transizione digitale e ambientale delle piccole e medie imprese. Durante le due giornate, al Talent Garden di Madrid, si sono svolti 6 workshop, 2 panel tematici e più di 650 incontri di networking e matchmaking, che hanno dato vita a nuove idee, partenariati e percorsi progettuali, con lo scopo di favorire lo scambio di idee, la co-creazione di progetti e lavvio di alleanze internazionali. Il format dellevento ha alternato momenti istituzionali a sessioni operative di co-creazione: nei laboratori i partecipanti hanno potuto sviluppare idee, nelle sessioni di matchmaking hanno trovato potenziali partner, e nei momenti informali hanno costruito relazioni e fiducia. Latmosfera collaborativa e lenergia dei partecipanti hanno trasformato Innexa Madrid 2025 in un vero laboratorio internazionale di cooperazione e creatività, come sottolineato da Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo, nel suo video-messaggio di saluto ai promotori e ai membri del network. A conferma della dimensione globale dellevento, hanno preso parte ai lavori anche i rappresentanti di Enrich in Lac, la rete che rappresenta i Paesi dellAmerica Latina e dei Caraibi, e di PC4DT, piattaforma che coinvolge attori ed istituzioni dellAfrica impegnati nella trasformazione digitale e nella cooperazione per lo sviluppo. Entrambe le reti collaborano con Innexa nella promozione di sinergie internazionali e nella costruzione di progetti comuni. Con levento di Madrid, Exeo Lab rafforza il proprio ruolo di promotore di network e progetti europei e internazionali di alto profilo. Lappuntamento spagnolo segna linizio di un percorso più ampio: lalleanza Innexa punta a diventare un ecosistema vivo in cui la collaborazione transnazionale genera crescita e innovazione condivisa, permettendo alle realtà territoriali, come quella della Basilicata, di inserirsi direttamente in azioni e network globali dedicati allo sviluppo sostenibile.





