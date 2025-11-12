HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Le attività di Tendi una mano: una comunità sempre più inclusiva

12/11/2025

Sono cominciate le attività di Tendi una mano il progetto che promuove lautonomia e linclusione sociale delle persone con disabilità promosso dallA.I.C.D.A. ODV Associazione Italiana Cittadini e Disabili Attivi in collaborazione con A.I.S.A. Basilicata ODV Associazione Italiana per la lotta alle Sindromi Atassiche, Radio Ruoti APS e per i sentieri ODV. Associazione per lambiente, salute e cultura.
Il progetto è realizzato con il finanziamento ministeriale concesso alla Regione Basilicata per lannualità di riferimento dellADP 2022-2024 (ai sensi dellart.72, primo comma del d.lgs 117/2017 s.m.i.) e rappresenta un modello di welfare inclusivo, basato sullempowerment delle persone con disabilità e sul potenziamento di una comunità che sia sempre più solidale e accogliente.
La natura, la socializzazione e linformazione sono elementi cardine per una maggiore consapevolezza di ciò che ci circonda e per costruire una partecipazione attiva e inclusiva alla vita di comunità.
Puntando proprio sulla divulgazione, ha preso il via domenica 9 novembre, la rubrica Tendi una mano promossa da Radio Ruoti Aps in onda sulle sue frequenze web. In ogni puntata tante informazioni, novità, interviste e testimonianze per sensibilizzare sul tema della disabilità.
Invece, dal 24 novembre al 4 dicembre si svolgerà la Formazione del Volontario promossa da A.I.S.A. Basilicata ODV. Un percorso per promuovere il tema del volontariato e per enfatizzare limportanza delle attività svolte dalle organizzazioni dei cittadini che prestano gratuitamente il loro tempo e la loro professionalità per agevolare il bisogno, nelle situazioni di emergenza e non solo.
Una serie di attività per imparare a conoscere, imparare a fare, ma anche imparare a vivere insieme.
Per maggiori informazioni e per restare aggiornati sulle attività, è possibile consultare la pagina Facebook e Instagram Tendi una mano.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
12/11/2025 - All'ospedale di Maratea si celebra la Giornata della Gentilezza

LAzienda Sanitaria di Potenza celebra la Giornata Mondiale della Gentilezza, domani 13 novembre 2025 alle ore 10:00, presso i locali del Presidio Ospedaliero Distrettuale (POD) di Maratea e per loccasione sarà inaugurato LAngolo della Gentilezza. Durante la manifestazio...-->continua
12/11/2025 - Il silenzio del Comune di Potenza sulla questione palestinese

Il Comitato per la Pace di Potenza esprime profonda preoccupazione e rammarico per il silenzio e linerzia dellAmministrazione comunale rispetto alle reiterate richieste di confronto sulla tragica situazione in Palestina.
Fin dal mese di giugno 2024, all...-->continua
12/11/2025 - A Madrid la lucana Exeo lab in prima linea per avvio di alleanze internazionali

E stata Madrid la prima tappa internazionale di Innexa - International Alliance for Innovation and Research Excellence, promossa e coordinata da Exeo Lab, azienda lucana attiva nella consulenza strategica alle piccole e medie imprese, alle pubbliche ammin...-->continua
12/11/2025 - Unpli Basilicata alla IV edizione di Roots-IN

LUnpli Basilicata sarà nuovamente protagonista alla quarta edizione della Borsa Roots-IN  Roots Tourism International Exchange, in programma il 18 e 19 novembre 2025 a Matera, presso il Centro Congressi UNA MH Hotels.
Promossa dalla Regione Basilicata at...-->continua

E NEWS














WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo