Sono cominciate le attività di Tendi una mano il progetto che promuove lautonomia e linclusione sociale delle persone con disabilità promosso dallA.I.C.D.A. ODV Associazione Italiana Cittadini e Disabili Attivi in collaborazione con A.I.S.A. Basilicata ODV Associazione Italiana per la lotta alle Sindromi Atassiche, Radio Ruoti APS e per i sentieri ODV. Associazione per lambiente, salute e cultura.

Il progetto è realizzato con il finanziamento ministeriale concesso alla Regione Basilicata per lannualità di riferimento dellADP 2022-2024 (ai sensi dellart.72, primo comma del d.lgs 117/2017 s.m.i.) e rappresenta un modello di welfare inclusivo, basato sullempowerment delle persone con disabilità e sul potenziamento di una comunità che sia sempre più solidale e accogliente.

La natura, la socializzazione e linformazione sono elementi cardine per una maggiore consapevolezza di ciò che ci circonda e per costruire una partecipazione attiva e inclusiva alla vita di comunità.

Puntando proprio sulla divulgazione, ha preso il via domenica 9 novembre, la rubrica Tendi una mano promossa da Radio Ruoti Aps in onda sulle sue frequenze web. In ogni puntata tante informazioni, novità, interviste e testimonianze per sensibilizzare sul tema della disabilità.

Invece, dal 24 novembre al 4 dicembre si svolgerà la Formazione del Volontario promossa da A.I.S.A. Basilicata ODV. Un percorso per promuovere il tema del volontariato e per enfatizzare limportanza delle attività svolte dalle organizzazioni dei cittadini che prestano gratuitamente il loro tempo e la loro professionalità per agevolare il bisogno, nelle situazioni di emergenza e non solo.

Una serie di attività per imparare a conoscere, imparare a fare, ma anche imparare a vivere insieme.

Per maggiori informazioni e per restare aggiornati sulle attività, è possibile consultare la pagina Facebook e Instagram Tendi una mano.