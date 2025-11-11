Matera. Presentata la XV edizione del Presepe Vivente 11/11/2025 È stata presentata oggi, nella Sala Mandela del Comune di Matera, la quindicesima edizione del Presepe Vivente, promosso dallAmministrazione comunale in collaborazione con Prisco Provider Eventi e Comunicazione e la Curia Arcivescovile della Diocesi di Matera-Irsina. Presenti alla conferenza stampa lorganizzatore Luca Prisco e gli assessori comunali Simona Orsi, Daniele Fragasso, Rocco Buccico, Giuliano Paterino e Giuseppe Casino, oltre ad associazioni di volontari e cittadini.



Nel portare i saluti del Sindaco Antonio Nicoletti, assente per impegni istituzionali, lAssessora al Turismo e alla Cultura Simona Orsi ha sottolineato come una rappresentazione narrante nei Sassi debba costituire un evento identitario che unisce la comunità, attrae turisti e promuove dialogo e partecipazione. Lamministrazione  ha aggiunto lAssessora Orsi  è pronta a sostenere questo genere di iniziative virtuose, affinché crescano ancora e siano organizzate nel miglior modo possibile, valorizzando il tessuto culturale cittadino per una partecipazione più condivisa a livello locale.



Levento sarà inaugurato il 5 dicembre e si svolgerà nei fine settimana del 6 e 7, 13 e 14, 20 e 21, 27 e 28 dicembre 2025 e 3 e 4 gennaio 2026 nel Sasso Caveoso, con un percorso che attraverserà i rioni storici e si estenderà da piazza San Francesco fino al termine del percorso di via Bruno Buozzi. Il messaggio centrale sarà quello della pace e del dialogo, valori oggi più che mai necessari e che Papa Leone ha indicato come fondamento per una convivenza autentica e solidale. Un tema che trova in Matera, prossima Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo, il luogo ideale per proiettarsi verso un futuro di speranza e di costruzione comunitaria.



Lorganizzatore Prisco ha ringraziato quanti stanno collaborando da mesi alla realizzazione dellevento. Da agosto siamo al lavoro con lAmministrazione Comunale  ha dichiarato , insieme a tante associazioni di volontariato e alla Curia, che ringraziamo per il sostegno e la vicinanza. In tal senso, sarà con noi il Vescovo Mons. Derio Olivero, presidente della Commissione Episcopale per lecumenismo e il dialogo della CEI, a testimonianza dellattenzione e della sensibilità verso un progetto che vuole trasmettere messaggi di dialogo e pace. Tra i partecipanti al Presepe, la compagnia lo Stormo di Roma, il Teatro Attico di Gravina in Puglia, le associazioni di rievocatori storici I Brettii della Calabria e il Gruppo Storico Normanno da Altamura, le associazioni di volontariato Ordine di Malta, le associazioni di Protezione Civile LAddolorata e di Vaglio di Basilicata e lassociazione nazionale Polizia di Stato, e tra i rievocatori storici lOmnes Leones Puglia. Lobiettivo  ha concluso Prisco  è trovare un equilibrio tra la città, gli operatori e i turisti, rendendo lesperienza del Presepe Vivente unoccasione di incontro e di crescita condivisa.



Grande attenzione è stata dedicata al tema della sicurezza, con incontri già svolti con la Questura: saranno impegnati circa 80 tra addetti e operatori. Il Presepe Vivente non solo rafforza il legame comunitario, ma porta economia e vitalità alla città, generando benefici per gli operatori e per il tessuto turistico. In tal senso, in futuro potrebbero essere coinvolti anche altri settori produttivi ed economici locali. LAssessore alla Mobilità Daniele Fragasso ha illustrato le misure adottate per una migliore gestione dei flussi e degli arrivi dei bus turistici. Abbiamo individuato soluzioni che permetteranno di non intaccare il traffico cittadino, evitando le zone più congestionate come via Aldo Moro e il Pino. I mezzi utilizzeranno la bretella Carlo Levi, tra via Lucana e la circonvallazione, con accesso da Matera Sud e rientro, dopo lo scarico dei turisti, nelle rimesse private autorizzate o nellAutoparco di Contrada Pantano. Nessuna zona sarà sovraccaricata  ha aggiunto lassessore Fragasso  e tutto sarà organizzato in modo da non arrecare disagi ai cittadini. Stiamo comunque valutando anche soluzioni alternative, sulla base di alcune analisi effettuate, che comunque non prevedano lingresso in città degli autobus turistici. Per quanto riguarda il traffico automobilistico privato, cercheremo di canalizzare i flussi delle auto private verso i parcheggi comunali, in particolare quello di via Saragat.



Il Presepe Vivente si conferma un appuntamento di grande richiamo: si stimano tra i 30 e i 40 mila visitatori, e al momento il numero delle prenotazioni supera del triplo quello dello scorso anno, segno del forte appeal e della crescente partecipazione che levento riesce a suscitare.

