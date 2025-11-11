|
|AllUniBas nasce il Fondo Editoria accessibile per ragazzi: libri senza barriere per educare alle differenze
11/11/2025
|Mercoledì 12 novembre alle ore 11:30, a Potenza, presso la Biblioteca di Ateneo Polo delle Scienze Umane dellUniversità degli Studi della Basilicata, si terrà la presentazione del progetto e la donazione ufficiale del Fondo Editoria accessibile per ragazzi alla Biblioteca Centrale di Ateneo.
Liniziativa, curata dalle professoresse Michela DAlessio e Clelia Tomasco del DIUSS, rientra nellambito del Progetto Walk Aut, promosso da APS Latte Amore e Fantasia, APS Paesaggi Meridiani e APS Zer0971, e finanziato dalla Regione Basilicata. La rete di associazioni sarà rappresentata da Renata Coviello e Valentina Garripoli, curatrici del progetto.
Composto da un primo nucleo di albi illustrati, silent book e in-book, e pensato come una raccolta in crescita, il Fondo è il risultato di unattenta selezione bibliografica che valorizza la rappresentazione delle differenze e la decostruzione degli stereotipi.
I volumi, acquistati dalle associazioni del progetto Walk Aut presso librerie indipendenti della città di Potenza, saranno a disposizione di studenti, docenti, educatori, famiglie e operatori del territorio in momenti dedicati.
