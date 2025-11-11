|
|
|Matera: tre giorni di confronto nazionale sulla cardiologia dal 13 novembre
11/11/2025
|Cardiologi a confronto a Matera da giovedì 13 novembre per il Congresso il cuore nei sassi 2025 che avrà luogo allUNAHOTELS di Venusio.
Il Congresso, giunto ormai alla tredicesima edizione, organizzato dal Dr. Michele Clemente Responsabile dellUTIC di Matera, è ormai lappuntamento annuale più importante in ambito cardiologico della Basilicata e di certo tra i più importanti del Sud Italia.
Patronato e Promosso dallAzienda Sanitaria di Matera e dalla SICOA (Società Italiana Cardiologia Ospedalità accreditata di cui il Dr Clemente è Presidente regionale), levento, ha una valenza Nazionale testimoniata dal fatto che i massimi esperti chiamati a fare il punto sulle novità scientifiche e sulle traiettorie di sviluppo della ricerca e della conoscenza in ambito cardiologico, provengono da 13 regioni italiane.
Tra i temi che saranno trattati, ribadisce il Dr. Clemente, spicca quello della genetica applicata alle patologie cardiologiche e come questa stia modificando irrimediabilmente lapproccio alla personalizzazione dei trattamenti. Intense saranno poi le sessioni sulla ricerca, quella live in box di emodinamica e quelle sullapproccio più avanzato alle patologie acute.
Al convegno interverrà una Faculty di fama Nazionale con molti professori universitari ai quali si affiancheranno con la loro riconosciuta professionalità i Medici della cardiologia materana coinvolta direttamente in diversi progetti cardiologici di ricerca nazionale.
Ad aprire la tre giorni di cardiologia Il Direttore Generale dellASM, Maurizio Friolo e lAssessore regionale alla Salute e politiche della persona, Cosimo Latronico.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|11/11/2025 - AllAor un corso di alta formazione in ecografia ostetrica
LAzienda Ospedaliera Regionale San Carlo ha organizzato un corso di alta formazione sul tema Ecografia di Riferimento, in programma venerdì 14 novembre 2025, nella sala A della Palazzina degli uffici dellAor a Potenza, rivolto a medici, ostetriche e infermieri.
...-->continua
|
|
|11/11/2025 - AllUniBas nasce il Fondo Editoria accessibile per ragazzi: libri senza barriere per educare alle differenze
Mercoledì 12 novembre alle ore 11:30, a Potenza, presso la Biblioteca di Ateneo Polo delle Scienze Umane dellUniversità degli Studi della Basilicata, si terrà la presentazione del progetto e la donazione ufficiale del Fondo Editoria accessibile per ragazzi ...-->continua
|
|
|11/11/2025 - La Biblioteca Stigliani di Matera diventa polo culturale e scientifico
Un modello virtuoso di collaborazione istituzionale per valorizzare la biblioteca Tommaso Stigliani di Matera e renderla un polo culturale e scientifico sempre più aperto a cittadinanza, studenti e ricercatori. E la mission dellazione sinergica intrapresa ...-->continua
|
|
|11/11/2025 - A Potenza presentazione dell'ultimo libro di don Marcello Cozzi
Venerdì 14 novembre 2025, alle ore 18.30, la Parrocchia SS. Anna e Gioacchino di Potenza ospiterà la presentazione del libro Non interferite Il sangue dei preti sullaltare delle mafie, scritto da Marcello Cozzi con introduzione di Lirio Abbate.
La sce...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV