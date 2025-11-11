Cardiologi a confronto a Matera da giovedì 13 novembre per il Congresso  il cuore nei sassi 2025 che avrà luogo allUNAHOTELS di Venusio.

Il Congresso, giunto ormai alla tredicesima edizione, organizzato dal Dr. Michele Clemente Responsabile dellUTIC di Matera, è ormai lappuntamento annuale più importante in ambito cardiologico della Basilicata e di certo tra i più importanti del Sud Italia.

Patronato e Promosso dallAzienda Sanitaria di Matera e dalla SICOA (Società Italiana Cardiologia Ospedalità accreditata di cui il Dr Clemente è Presidente regionale), levento, ha una valenza Nazionale testimoniata dal fatto che i massimi esperti chiamati a fare il punto sulle novità scientifiche e sulle traiettorie di sviluppo della ricerca e della conoscenza in ambito cardiologico, provengono da 13 regioni italiane.

Tra i temi che saranno trattati, ribadisce il Dr. Clemente, spicca quello della genetica applicata alle patologie cardiologiche e come questa stia modificando irrimediabilmente lapproccio alla personalizzazione dei trattamenti. Intense saranno poi le sessioni sulla ricerca, quella live in box di emodinamica e quelle sullapproccio più avanzato alle patologie acute.

Al convegno interverrà una Faculty di fama Nazionale con molti professori universitari ai quali si affiancheranno con la loro riconosciuta professionalità i Medici della cardiologia materana coinvolta direttamente in diversi progetti cardiologici di ricerca nazionale.

Ad aprire la tre giorni di cardiologia Il Direttore Generale dellASM, Maurizio Friolo e lAssessore regionale alla Salute e politiche della persona, Cosimo Latronico.