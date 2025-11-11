HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Ferrandina dà il via ai progetti Elettrica e Storie in movimento

11/11/2025

Ha preso il via Elettrica, uno due progetti didattici innovativi e complementari che lAmministrazione comunale di Ferrandina ha inteso finanziare per arricchire lofferta formativa e culturale degli istituti scolastici del territorio.

Due i percorsi messi in campo: Elettrica, corso professionalizzante per elettricisti del cinema, per tecnici di eventi live, per attori e attrici di teatro rivolto agli studenti delle scuole superiori, e Storie in movimento: Tra video e magia del palcoscenico, dedicato agli alunni della scuola primaria.

Entrambi i progetti, a cura di Fargo Produzioni impresa culturale, guidata dal regista Nicola Ragone (Nastro d'Argento 2015) e attiva nella formazione cinematografica e teatrale, mirano a stimolare competenze tecniche, artistiche e relazionali attraverso esperienze laboratoriali immersive.

Il progetto Elettrica coinvolge studenti di tutti gli indirizzi dellIIS Bernalda-Ferrandina (Tecnico industriale, Professionale, Liceo Scientifico) e mira a formare figure professionali altamente specializzate nel settore della cinematografia, degli eventi live e della recitazione, con particolare attenzione alla figura dellattore teatrale, dell'elettricista cinematografico e del tecnico di eventi dal vivo.

Il percorso si articola in due moduli da 25 ore: il Laboratorio tecnico-pratico per la gestione di impianti elettrici per set cinematografici, teatri e concerti e il modulo di Recitazione e drammaturgia teatrale per la preparazione degli allestimenti live e dello spettacolo teatrale conclusivo.

Il progetto risponde alla crescente domanda di maestranze qualificate nel settore audiovisivo in Basilicata e punta a creare un indotto locale di giovani professionisti.

Parallelamente, il progetto Storie in movimento coinvolgerà le classi IV e V della scuola primaria dellIstituto Comprensivo F. DOnofrio di Ferrandina. Articolato in sei moduli, il percorso guiderà i bambini nella realizzazione di uno spettacolo teatrale ispirato a classici della letteratura per linfanzia e di un mini-documentario su temi di educazione alla cittadinanza e allambiente.

Attraverso scrittura, scenografia, recitazione e riprese video, i bambini saranno protagonisti di un processo creativo che stimola lintelligenza emotiva, la collaborazione e la sostenibilità, attraverso la realizzazione di scenografie e costumi con materiali di riciclo.

Questi progetti rappresentano un modello virtuoso di educazione integrata, capace di coinvolgere diverse fasce detà e di generare ricadute positive sul piano culturale, sociale ed economico. LAmministrazione comunale di Ferrandina conferma così il proprio impegno per la valorizzazione delle giovani generazioni, promuovendo percorsi formativi che uniscono innovazione, inclusione e radicamento territoriale.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
11/11/2025 - Matera: tre giorni di confronto nazionale sulla cardiologia dal 13 novembre

Cardiologi a confronto a Matera da giovedì 13 novembre per il Congresso  il cuore nei sassi 2025 che avrà luogo allUNAHOTELS di Venusio.
Il Congresso, giunto ormai alla tredicesima edizione, organizzato dal Dr. Michele Clemente Responsabile dellUTIC di Matera, è orma...-->continua
11/11/2025 - Ferrandina dà il via ai progetti Elettrica e Storie in movimento

Ha preso il via Elettrica, uno due progetti didattici innovativi e complementari che lAmministrazione comunale di Ferrandina ha inteso finanziare per arricchire lofferta formativa e culturale degli istituti scolastici del territorio.

Due i percors...-->continua
10/11/2025 - Mons. Carbonaro rappresenterà i vescovi italiani allincontro ecumenico di Nicea

Con una lettera del Cardinale Matteo Zuppi Presidente della CEI, lArcivescovo Metropolita di Potenza Muro Lucano Marsico Nuovo e Presidente della CEB, rappresenterà i vescovi italiani allincontro ecumenico che si terrà a Iznik (Nicea), il prossimo 28 novembr...-->continua
10/11/2025 - Rosmy emoziona Potenza con un concerto dedicato alle radici

Al Teatro Francesco Stabile, la cantautrice lucana conquista il pubblico con Dare tutto per non scomparire, omaggio ai piccoli centri e al valore della memoria. Chiorazzo: Credere nella dignità dei paesi è il vero atto di rinascita della Basilicata
-->continua

E NEWS














WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo