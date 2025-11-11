Ha preso il via Elettrica, uno due progetti didattici innovativi e complementari che lAmministrazione comunale di Ferrandina ha inteso finanziare per arricchire lofferta formativa e culturale degli istituti scolastici del territorio.



Due i percorsi messi in campo: Elettrica, corso professionalizzante per elettricisti del cinema, per tecnici di eventi live, per attori e attrici di teatro rivolto agli studenti delle scuole superiori, e Storie in movimento: Tra video e magia del palcoscenico, dedicato agli alunni della scuola primaria.



Entrambi i progetti, a cura di Fargo Produzioni impresa culturale, guidata dal regista Nicola Ragone (Nastro d'Argento 2015) e attiva nella formazione cinematografica e teatrale, mirano a stimolare competenze tecniche, artistiche e relazionali attraverso esperienze laboratoriali immersive.



Il progetto Elettrica coinvolge studenti di tutti gli indirizzi dellIIS Bernalda-Ferrandina (Tecnico industriale, Professionale, Liceo Scientifico) e mira a formare figure professionali altamente specializzate nel settore della cinematografia, degli eventi live e della recitazione, con particolare attenzione alla figura dellattore teatrale, dell'elettricista cinematografico e del tecnico di eventi dal vivo.



Il percorso si articola in due moduli da 25 ore: il Laboratorio tecnico-pratico per la gestione di impianti elettrici per set cinematografici, teatri e concerti e il modulo di Recitazione e drammaturgia teatrale per la preparazione degli allestimenti live e dello spettacolo teatrale conclusivo.



Il progetto risponde alla crescente domanda di maestranze qualificate nel settore audiovisivo in Basilicata e punta a creare un indotto locale di giovani professionisti.



Parallelamente, il progetto Storie in movimento coinvolgerà le classi IV e V della scuola primaria dellIstituto Comprensivo F. DOnofrio di Ferrandina. Articolato in sei moduli, il percorso guiderà i bambini nella realizzazione di uno spettacolo teatrale ispirato a classici della letteratura per linfanzia e di un mini-documentario su temi di educazione alla cittadinanza e allambiente.



Attraverso scrittura, scenografia, recitazione e riprese video, i bambini saranno protagonisti di un processo creativo che stimola lintelligenza emotiva, la collaborazione e la sostenibilità, attraverso la realizzazione di scenografie e costumi con materiali di riciclo.



Questi progetti rappresentano un modello virtuoso di educazione integrata, capace di coinvolgere diverse fasce detà e di generare ricadute positive sul piano culturale, sociale ed economico. LAmministrazione comunale di Ferrandina conferma così il proprio impegno per la valorizzazione delle giovani generazioni, promuovendo percorsi formativi che uniscono innovazione, inclusione e radicamento territoriale.