|Ferrandina dà il via ai progetti Elettrica e Storie in movimento
11/11/2025
|Ha preso il via Elettrica, uno due progetti didattici innovativi e complementari che lAmministrazione comunale di Ferrandina ha inteso finanziare per arricchire lofferta formativa e culturale degli istituti scolastici del territorio.
Due i percorsi messi in campo: Elettrica, corso professionalizzante per elettricisti del cinema, per tecnici di eventi live, per attori e attrici di teatro rivolto agli studenti delle scuole superiori, e Storie in movimento: Tra video e magia del palcoscenico, dedicato agli alunni della scuola primaria.
Entrambi i progetti, a cura di Fargo Produzioni impresa culturale, guidata dal regista Nicola Ragone (Nastro d'Argento 2015) e attiva nella formazione cinematografica e teatrale, mirano a stimolare competenze tecniche, artistiche e relazionali attraverso esperienze laboratoriali immersive.
Il progetto Elettrica coinvolge studenti di tutti gli indirizzi dellIIS Bernalda-Ferrandina (Tecnico industriale, Professionale, Liceo Scientifico) e mira a formare figure professionali altamente specializzate nel settore della cinematografia, degli eventi live e della recitazione, con particolare attenzione alla figura dellattore teatrale, dell'elettricista cinematografico e del tecnico di eventi dal vivo.
Il percorso si articola in due moduli da 25 ore: il Laboratorio tecnico-pratico per la gestione di impianti elettrici per set cinematografici, teatri e concerti e il modulo di Recitazione e drammaturgia teatrale per la preparazione degli allestimenti live e dello spettacolo teatrale conclusivo.
Il progetto risponde alla crescente domanda di maestranze qualificate nel settore audiovisivo in Basilicata e punta a creare un indotto locale di giovani professionisti.
Parallelamente, il progetto Storie in movimento coinvolgerà le classi IV e V della scuola primaria dellIstituto Comprensivo F. DOnofrio di Ferrandina. Articolato in sei moduli, il percorso guiderà i bambini nella realizzazione di uno spettacolo teatrale ispirato a classici della letteratura per linfanzia e di un mini-documentario su temi di educazione alla cittadinanza e allambiente.
Attraverso scrittura, scenografia, recitazione e riprese video, i bambini saranno protagonisti di un processo creativo che stimola lintelligenza emotiva, la collaborazione e la sostenibilità, attraverso la realizzazione di scenografie e costumi con materiali di riciclo.
Questi progetti rappresentano un modello virtuoso di educazione integrata, capace di coinvolgere diverse fasce detà e di generare ricadute positive sul piano culturale, sociale ed economico. LAmministrazione comunale di Ferrandina conferma così il proprio impegno per la valorizzazione delle giovani generazioni, promuovendo percorsi formativi che uniscono innovazione, inclusione e radicamento territoriale.
