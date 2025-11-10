Al Teatro Francesco Stabile, la cantautrice lucana conquista il pubblico con Dare tutto per non scomparire, omaggio ai piccoli centri e al valore della memoria. Chiorazzo: Credere nella dignità dei paesi è il vero atto di rinascita della Basilicata



Pubblico numeroso e partecipe ieri sera al Teatro Francesco Stabile di Potenza per Dare tutto per non scomparire, il nuovo progetto artistico della cantautrice lucana Rosmy, promosso dal Consiglio regionale della Basilicata e inserito nel cartellone dellAutunno Letterario 2025 del Comune di Potenza.



Rosmy, artista lucana, milanese di adozione, si è distinta sempre per limpegno sociale e culturale dei suoi lavori discografici. Dopo una intensa esperienza teatrale al fianco di Ulderico Pesce, Maria Letizia Gorga, Moni Ovadia e artisti del Banco del Mutuo Soccorso, nel 2016 si è affermata come cantautrice, vincendo il Premio Mia Martini con Un instate di noi. La sua arte nasce dallincontro tra radici profonde e visione contemporanea, fondendo intensità emotiva, ricerca musicale e un linguaggio capace di unire tradizione e modernità. Con una voce che sa coniugare forza e delicatezza, Rosmy trasforma emozioni e storie in musica, affrontando temi di impegno sociale: tra i suoi lavori Ho scelto di essere libera (contro il bullismo), Inutilmente (sul ghosting) e lalbum Universale (2019), che lha portata fino alla finale di Sanremo Rock.



Prima dellinizio dello spettacolo, lassessore comunale alla Cultura, Roberto Falotico, ha ricordato con commozione il maestro Giuseppe Vessicchio, recentemente scomparso, sottolineando limportanza di sostenere i giovani artisti e di ridare fiducia e prospettive alla Basilicata.

Rosmy - ha dichiarato Falotico - affronta il tema dei giovani che lasciano la nostra regione in cerca di speranza altrove. Ognuno di noi deve fare la propria parte per restituire a questa terra la speranza e le opportunità che merita.



È seguito lintervento del vicepresidente del Consiglio regionale Angelo Chiorazzo, che ha evidenziato come ogni investimento in cultura rappresenti un ritorno immenso per la comunità, ringraziando, poi, quanti hanno contribuito alla realizzazione dellevento: dalla vicepresidente Maddalena Fazzari, promotrice di questa iniziativa, allassessore Falotico, al dirigente generale Nicola Coluzzi, e al dirigente della Struttura informazione, comunicazione ed eventi del Consiglio, Pierluigi Maulella Barrese.



Sul palco, Rosmy, lAlter Echo String Quartet, formazione di fama internazionale con collaborazioni prestigiose (da Bocelli a Sting), e la pianista internazionale Veronique Vanhouche hanno dato vita a un concerto in cui musica, poesia e memoria si sono intrecciate in un dialogo intenso e coinvolgente. La luce soffusa del Candlelight ha reso il Teatro Stabile un luogo di emozione condivisa e profonda riflessione.



Rosmy ha interpretato brani del suo repertorio e cover simboliche, da Limmensità a La donna cannone, da Donna di Mia Martini a Se mi sfiori di Pino Mango, fino a Dare tutto per non scomparire, titolo del progetto che racconta il valore delle radici e la lotta contro lo spopolamento dei piccoli centri.



Il quartetto ha poi reso omaggio a Fabrizio De André con Via del Campo e Don Raffaè, mentre un intermezzo narrativo ha proposto letture del poeta paesologo Franco Arminio: Voglio bene ai paesi, un omaggio ai piccoli centri che vivono nei canti e nella musica di Rosmy, custodi di memoria e identità.



Questa serata - ha dichiarato Chiorazzo - ci ha ricordato che la cultura è un presidio di resistenza e rinascita. Dare tutto per non scomparire significa credere nella dignità dei paesi, nella voce delle comunità e nella memoria che dà senso alla nostra identità lucana. Il Consiglio regionale continuerà a sostenere con convinzione iniziative che uniscono talento, impegno civile e valorizzazione del territorio.



Applausi e grande partecipazione hanno accompagnato la conclusione della serata, suggellata da un bis emozionante de Limmensità. Rosmy ha regalato al pubblico un messaggio universale di speranza e appartenenza, ricordando che dare tutto è, prima di tutto, un atto damore verso la propria terra. Se i paesi si spengono, si spegne una parte di noi. Allora dare tutto, preservare la memoria, ha detto ancora Rosmy, prima di concludere con Ho tutto tranne te e linedito Dare tutto per non scomparire.