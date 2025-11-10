Dal 5 novembre la Fragola della Basilicata è ufficialmente iscritta nel registro dellUnione delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP), come si legge dalla nota stampa inviataci dallAlsia. Un traguardo storico per la filiera ortofrutticola lucana, frutto del lavoro delle Organizzazioni di Produttori e del supporto tecnico dellAgenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura, che ha curato la documentazione e la caratterizzazione varietale. Con 1.200 ettari coltivati e 500.000 quintali prodotti ogni anno, la fragola lucana consolida così la propria eccellenza, nazionale e internazionale, confermando qualità, reputazione e valore per lagricoltura del territorio.

Dal 5 novembre scorso, la Fragola della Basilicata è ufficialmente iscritta nel registro dellUnione delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e tale riconoscimento rappresenta un risultato di straordinaria importanza per lintero comparto agricolo lucano. Si tratta di un traguardo raggiunto grazie anche al ruolo determinante delle Organizzazioni di Produttori, protagoniste e promotrici di processi di aggregazione e valorizzazione nellambito della filiera ortofrutticola nazionale. Un percorso virtuoso che ha posto al centro la tutela e la promozione delleccellenza produttiva del territorio. Attualmente la fragolicoltura lucana si estende su circa 1.200 ettari coltivati, con una produzione annua di circa 500.000 quintali e un fatturato che supera i 150 milioni di euro. LAlsia (Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura) ha svolto un ruolo tecnico di primaria importanza allinterno del Comitato promotore, curando la preparazione della documentazione prevista dalla normativa vigente. La caratterizzazione varietale condotta dai tecnici dellAgenzia presso lAzienda Agricola Sperimentale Dimostrativa Pantanello di Metaponto da oltre un trentennio, ha permesso di valutare il comportamento di centinaia di varietà di fragola  selezionate da breeders italiani e stranieri, sia sotto il profilo produttivo sia sotto quello qualitativo. Proprio le caratteristiche qualitative hanno determinato il successo della fragola lucana sui mercati nazionali ed esteri, contribuendo a farne un prodotto leader riconosciuto per eccellenza e reputazione. Questi elementi sono stati fondamentali anche in sede di istruttoria per il riconoscimento dellIGP, confermando lelevato valore tecnico e scientifico del lavoro svolto dallAlsia. Il contributo dellAgenzia  afferma il direttore Michele Blasi - è stato decisivo anche nella redazione della relazione tecnica e del Disciplinare di produzione, con particolare attenzione agli aspetti qualitativi, grazie alla lunga esperienza e agli studi condotti nella sperimentazione su questa specie. Inoltre, continueremo a supportare gli operatori della filiera sia per la costituzione del consorzio di tutela sia per offrire una puntuale assistenza tecnica per il rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare. Il riconoscimento dellIndicazione Geografica Protetta suggella decenni di impegno, ricerca e collaborazione, restituendo il giusto valore a un prodotto che da oltre cinquantanni rappresenta un simbolo di qualità e identità per lagricoltura lucana.