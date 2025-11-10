|
|''Fragola della Basilicata'' ottiene il riconoscimento IGP: eccellenza e qualità del territorio
10/11/2025
|Dal 5 novembre la Fragola della Basilicata è ufficialmente iscritta nel registro dellUnione delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP), come si legge dalla nota stampa inviataci dallAlsia. Un traguardo storico per la filiera ortofrutticola lucana, frutto del lavoro delle Organizzazioni di Produttori e del supporto tecnico dellAgenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura, che ha curato la documentazione e la caratterizzazione varietale. Con 1.200 ettari coltivati e 500.000 quintali prodotti ogni anno, la fragola lucana consolida così la propria eccellenza, nazionale e internazionale, confermando qualità, reputazione e valore per lagricoltura del territorio.
Di seguito la nota stampa dell'agenzia Alsia.
Dal 5 novembre scorso, la Fragola della Basilicata è ufficialmente iscritta nel registro dellUnione delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e tale riconoscimento rappresenta un risultato di straordinaria importanza per lintero comparto agricolo lucano. Si tratta di un traguardo raggiunto grazie anche al ruolo determinante delle Organizzazioni di Produttori, protagoniste e promotrici di processi di aggregazione e valorizzazione nellambito della filiera ortofrutticola nazionale. Un percorso virtuoso che ha posto al centro la tutela e la promozione delleccellenza produttiva del territorio. Attualmente la fragolicoltura lucana si estende su circa 1.200 ettari coltivati, con una produzione annua di circa 500.000 quintali e un fatturato che supera i 150 milioni di euro. LAlsia (Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura) ha svolto un ruolo tecnico di primaria importanza allinterno del Comitato promotore, curando la preparazione della documentazione prevista dalla normativa vigente. La caratterizzazione varietale condotta dai tecnici dellAgenzia presso lAzienda Agricola Sperimentale Dimostrativa Pantanello di Metaponto da oltre un trentennio, ha permesso di valutare il comportamento di centinaia di varietà di fragola selezionate da breeders italiani e stranieri, sia sotto il profilo produttivo sia sotto quello qualitativo. Proprio le caratteristiche qualitative hanno determinato il successo della fragola lucana sui mercati nazionali ed esteri, contribuendo a farne un prodotto leader riconosciuto per eccellenza e reputazione. Questi elementi sono stati fondamentali anche in sede di istruttoria per il riconoscimento dellIGP, confermando lelevato valore tecnico e scientifico del lavoro svolto dallAlsia. Il contributo dellAgenzia afferma il direttore Michele Blasi - è stato decisivo anche nella redazione della relazione tecnica e del Disciplinare di produzione, con particolare attenzione agli aspetti qualitativi, grazie alla lunga esperienza e agli studi condotti nella sperimentazione su questa specie. Inoltre, continueremo a supportare gli operatori della filiera sia per la costituzione del consorzio di tutela sia per offrire una puntuale assistenza tecnica per il rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare. Il riconoscimento dellIndicazione Geografica Protetta suggella decenni di impegno, ricerca e collaborazione, restituendo il giusto valore a un prodotto che da oltre cinquantanni rappresenta un simbolo di qualità e identità per lagricoltura lucana.
