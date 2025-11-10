|
|Le Pro Loco UNPLI protagoniste del progetto Lucas. Firmato protocollo con Farbas
10/11/2025
|Si è conclusa, lo scorso sabato, la tre giorni dedicata al progetto LucAS, uniniziativa destinata alla sostenibilità ambientale e alla tutela della salute nel territorio lucano.
Lincontro finale, ospitato nel Giubileo di Pignola, dal titolo Tutela della salute e dellambiente tra conoscenza e prevenzione, ha visto la partecipazione, tra gli altri, del Presidente regionale delle Pro Loco UNPLI Basilicata, Vito Sabia, che ha portato il contributo del mondo delle Pro Loco al dibattito, intervenendo sul tema Conoscenza e cura del luogo natio.
Dopo aver ringraziato gli organizzatori per lattenzione riservata allassociazione, che oggi riunisce oltre 80 Pro Loco a livello regionale, Sabia ha sottolineato come le Pro Loco rappresentino, nella loro essenza più profonda, delle vere e proprie antenne di comunità: custodi di una conoscenza diffusa che nasce dellesperienza diretta e quotidiana sul territorio.
«Le Pro Loco - ha continuato Sabia - sono luoghi di ascolto e partecipazione, dove la memoria dei luoghi incontra la progettualità del presente. Oggi il verbo custodire non può più essere separato dai verbi tutelare e prevenire. La conoscenza che mettiamo in campo non è accademica, ma esperienziale: nasce dai racconti, dai vissuti, dalle osservazioni. Immaginiamo una rete di Pro Loco che, in sinergia con il progetto LucAS, organizza incontri pubblici, giornate di educazione ambientale, laboratori per le scuole e momenti di osservazione partecipata dei fenomeni ambientali. Solo così si può tornare a guardare la propria terra non solo per ammirarla, ma per comprenderla e difenderla».
Nel corso dellincontro è stato, inoltre, formalizzato il protocollo dintesa tra la FARBAS (Fondazione Ambiente Ricerca Basilicata), rappresentata dal Direttore generale, Antonio Donato Marra e il Comitato Regionale Pro Loco UNPLI Basilicata, presieduto da Vito Sabia.
Laccordo sancisce una collaborazione volta a sostenere e promuovere, in particolare tra le nuove generazioni, la cultura della promozione del territorio e della valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, insieme ai principi di tutela ambientale, sostenibilità, salute e prevenzione.
LUNPLI Basilicata conferma così limpegno costante nel promuovere una cittadinanza attiva e responsabile, capace di conoscere per curare e curare per vivere meglio, in coerenza con la missione condivisa del progetto LucAS e del mondo delle Pro Loco.
