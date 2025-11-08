HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Davide Cascini questa sera il primo concorrente in gara al Proscenium festival al Lyrick di Assisi

8/11/2025

Alle ore 21:15 inizierà lo spettacolo del Proscenium Festival al Lyrick di Assisi, e Davide Cascini sarà il primo concorrente! Il giovane artista lucano parteciperà alla gara e potrà essere votato tramite televoto da casa. Per questo sarà importante seguire la diretta e sostenere il cantautore con la diretta su https://www.youtube.com/live/OOiGIMaYd8A?si=CqHguvj5xtoPL8_dDurante la diretta sarà pubblicato il link per votare; come anticipato, Cascini sarà il primo ad essere votato. Cantautore universale, che con dedizione e costanza porta in alto il nome della Basilicata nel mondo, il ragazzo di SantArcangelo spera di poter contare sul proprio pubblico e, perché no, anche su chi non lo ha mai sentito cantare, ma che sicuramente sarà conquistato da questa esibizione.

