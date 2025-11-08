Alle ore 21:15 inizierà lo spettacolo del Proscenium Festival al Lyrick di Assisi, e Davide Cascini sarà il primo concorrente! Il giovane artista lucano parteciperà alla gara e potrà essere votato tramite televoto da casa. Per questo sarà importante seguire la diretta e sostenere il cantautore con la diretta su https://www.youtube.com/live/OOiGIMaYd8A?si=CqHguvj5xtoPL8_dDurante la diretta sarà pubblicato il link per votare; come anticipato, Cascini sarà il primo ad essere votato. Cantautore universale, che con dedizione e costanza porta in alto il nome della Basilicata nel mondo, il ragazzo di SantArcangelo spera di poter contare sul proprio pubblico e, perché no, anche su chi non lo ha mai sentito cantare, ma che sicuramente sarà conquistato da questa esibizione.



Carlino La Grotta