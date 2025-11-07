HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Solidarietà di Bardi alla sindaca di Cersosimo

7/11/2025

Per il presidente della Regione Basilicata il grave gesto vandalico subito da Domenica Paglia con il danneggiamento degli pneumatici della sua auto è un episodio inaccettabile. Difenderemo sempre chi, con impegno e passione, lavora per il bene delle nostre comunità
Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, esprime la sua piena solidarietà alla sindaca di Cersosimo, Domenica Paglia, per il grave gesto vandalico subito con il danneggiamento degli pneumatici della sua auto. Si tratta di un episodio inaccettabile  dice il Presidente Bardi  che colpisce non solo una sindaca, ma lintera comunità che rappresenta. Chi sceglie di impegnarsi nelle istituzioni lo fa per senso di responsabilità e per amore del proprio territorio. Atti di intimidazione o violenza non devono mai trovare spazio nella nostra regione, né tantomeno nel confronto democratico.

Bardi rivolge un invito alla sindaca Paglia a proseguire con serenità e determinazione il suo lavoro, assicurando la vicinanza e il sostegno della Regione.

La Basilicata  conclude Bardi  è una terra di dialogo e rispetto. Difenderemo sempre chi, con impegno e passione, lavora per il bene delle nostre comunità.



