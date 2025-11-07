LASM di Matera e Confapi Matera insieme per la sicurezza nei luoghi di lavoro

Lazienda Sanitaria Locale di Matera e Confapi hanno siglato, ieri, un accordo per la formazione sulla sicurezza e la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro. A sottoscrivere laccordo il Direttore Generale dellASM, Maurizio Friolo e il Presidente della sezione Edili Aniem di Confapi Matera, Mario Bitonto.

Si tratta di un percorso avviato già da tempo su impulso di Confapi e accolto con convinzione dal Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana dellAzienda Sanitaria, a conferma dellimpegno comune nel diffondere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Laccordo dimostra ancora una volta che lASM di Matera  afferma il DG, Friolo- non si limita solo alle attività di vigilanza e controllo, ma è fortemente impegnata nella prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali e delle morti sul lavoro, un tema purtroppo ancora di grande attualità, che vede la Basilicata tra le regioni con i tassi più elevati a livello nazionale.

Liniziativa si inserisce nel quadro più ampio del Piano Regionale della Prevenzione 20222025 (PRP), che comprende numerose azioni già realizzate e altre in fase di completamento entro il 2025. Parallelamente, lASM sta già lavorando alla definizione del nuovo Piano 20262029, con lobiettivo di garantire continuità e rafforzare le attività di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Laccordo con lASM per fornire formazione adeguata e promuovere una cultura della sicurezza  evidenzia Bitonto - è un ulteriore passo per proteggere tutti coloro che entrano nei luoghi di lavoro. Un modo concreto per riconoscere il valore supremo della salute e della sicurezza sul lavoro, perché ogni individuo ha il diritto fondamentale di lavorare in un ambiente sicuro e protetto.

Lintesa prevede una collaborazione attiva tra ASM e Confapi Matera nellambito delle attività di formazione e informazione rivolte a datori di lavoro e lavoratori; eventi per la diffusione di buone prassi in materia di sicurezza, con particolare attenzione al settore edilizio; iniziative di formazione che coinvolgono le scuole e gli ordini professionali; supporto tecnico e di consulenza alle aziende; analisi del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali, attraverso lo scambio di dati aggregati tra ASM e associazioni datoriali.

Solo attraverso la sinergia tra istituzioni, parti sociali e mondo del lavoro  conclude Friolo  possiamo costruire una comunità più consapevole e attenta alla sicurezza. Tutelare la salute significa prevenire i rischi e rendere i luoghi di lavoro più sicuri: un impegno che non solo protegge i lavoratori, ma rafforza il benessere collettivo e contribuisce al buon funzionamento della sanità locale.