Dare tutto per non scomparire è il nuovo progetto artistico di Rosmy, cantautrice lucana conosciuta a livello nazionale per la sensibilità verso i temi sociali e la qualità delle sue interpretazioni. Liniziativa, promossa dal Consiglio regionale della Basilicata, andrà in scena domenica 9 novembre alle ore 21:00, presso il Teatro Francesco Stabile di Potenza.



Sul palco, la cantautrice sarà accompagnata da Alter Echo String Quartet, formazione darchi di fama internazionale già al fianco di artisti come Andrea Bocelli, e da Veronique Vanhoucke, pianista di fama internazionale, ospite di prestigiosi festival europei e internazionali.



Inserito nel cartellone dellAutunno Letterario 2025 del Comune di Potenza, il progetto trasforma il Teatro Stabile in un luogo di memoria viva e di resistenza culturale. Lappuntamento si colloca nel quadro delle politiche culturali del Consiglio regionale, impegnato a sostenere con maggiore incisività le iniziative che sperimentano nuovi linguaggi espressivi, emozionali ed esperienziali e che favoriscono scambi artistici capaci di valorizzare un territorio ricco di fascino e di storia.



Il titolo dello spettacolo riprende un brano uscito lo scorso 26 settembre e un videoclip girato in Basilicata, tra Craco e la Chiesa Diruta di Grottole: luoghi simbolo del rischio di spopolamento che attraversa la regione e, più in generale, lItalia intera.



La musica - si legge nella presentazione - diventa atto damore, di resistenza e di testimonianza: custodire i luoghi, le comunità e le radici culturali per non lasciarli svanire.



Lo spettacolo si propone come un inno alla memoria e alla resilienza, un canto universale che celebra le radici, la forza di andare avanti e la fragile bellezza che rischia di scomparire. A rendere lesperienza ancora più suggestiva sarà latmosfera intima e avvolgente del Candlelight, che unirà musica, poesia e arti visive in ununica dimensione immersiva.



Il concerto è a ingresso gratuito e aperto al pubblico (previa registrazione tramite il link indicato di seguito: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/rosmy-dare-tutto-non-scomparire-potenza) e rappresenta un momento di intensa partecipazione artistica e civile.