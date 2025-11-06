|
|''Dare tutto per non scomparire'': al Teatro Stabile di Potenza il nuovo progetto artistico di Rosmy
6/11/2025
|Dare tutto per non scomparire è il nuovo progetto artistico di Rosmy, cantautrice lucana conosciuta a livello nazionale per la sensibilità verso i temi sociali e la qualità delle sue interpretazioni. Liniziativa, promossa dal Consiglio regionale della Basilicata, andrà in scena domenica 9 novembre alle ore 21:00, presso il Teatro Francesco Stabile di Potenza.
Sul palco, la cantautrice sarà accompagnata da Alter Echo String Quartet, formazione darchi di fama internazionale già al fianco di artisti come Andrea Bocelli, e da Veronique Vanhoucke, pianista di fama internazionale, ospite di prestigiosi festival europei e internazionali.
Inserito nel cartellone dellAutunno Letterario 2025 del Comune di Potenza, il progetto trasforma il Teatro Stabile in un luogo di memoria viva e di resistenza culturale. Lappuntamento si colloca nel quadro delle politiche culturali del Consiglio regionale, impegnato a sostenere con maggiore incisività le iniziative che sperimentano nuovi linguaggi espressivi, emozionali ed esperienziali e che favoriscono scambi artistici capaci di valorizzare un territorio ricco di fascino e di storia.
Il titolo dello spettacolo riprende un brano uscito lo scorso 26 settembre e un videoclip girato in Basilicata, tra Craco e la Chiesa Diruta di Grottole: luoghi simbolo del rischio di spopolamento che attraversa la regione e, più in generale, lItalia intera.
La musica - si legge nella presentazione - diventa atto damore, di resistenza e di testimonianza: custodire i luoghi, le comunità e le radici culturali per non lasciarli svanire.
Lo spettacolo si propone come un inno alla memoria e alla resilienza, un canto universale che celebra le radici, la forza di andare avanti e la fragile bellezza che rischia di scomparire. A rendere lesperienza ancora più suggestiva sarà latmosfera intima e avvolgente del Candlelight, che unirà musica, poesia e arti visive in ununica dimensione immersiva.
Il concerto è a ingresso gratuito e aperto al pubblico (previa registrazione tramite il link indicato di seguito: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/rosmy-dare-tutto-non-scomparire-potenza) e rappresenta un momento di intensa partecipazione artistica e civile.
|
|
|
|
|
|
