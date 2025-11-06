|
|Melfi: sabato presentazione del libro 'Filomena Nitti e il Nobel negato', di Vai
6/11/2025
|Sabato 8 Novembre, alle ore 17.00 presso lauditorium del centro culturale Nitti di Melfi (vico San Pietro snc), è in programma la presentazione del libro "Filomena Nitti e il Nobel negato di Carola Vai (Rubbettino,2025) organizzata dallAssociazione Francesco Saverio Nitti con il patrocinio del comune di Melfi e il contributo del Ristorante Sole di Mezzanotte.
Il libro narra la storia della scienziata Filomena Nitti che, pur collaborando fianco a fianco con il marito Daniel Bovet (premio Nobel per la medicina nel 1957), rimase esclusa da questo prestigioso riconoscimento. Sui motivi di tale decisione, lautrice cerca di dare qualche risposta e di rendere omaggio alla figura di una donna, legata alla Basilicata e a Melfi, per troppo tempo e colpevolmente trascurata.
Ne parleranno Carola Vai, giornalista e scrittrice, Maria Luisa Nitti, nipote di Filomena che ha contribuito con il suo racconto alla stesura del libro, ed Eva Bonitatibus, giornalista, che modererà lincontro.
La presentazione di questo libro afferma il direttore di Associazione Nitti Gianluca Tartaglia- ci permette far conoscere la storia di Filomena Nitti, figlia dellex Presidente del Consiglio Francesco Saverio Nitti, donna impegnata, madre, scienziata che tentò di destreggiarsi, in un mondo di uomini, tra vari ruoli: scienza, famiglia, figli, politica. E lo fece con la determinazione, lintelligenza e la dignità che le erano proprie. Una personalità che ha avuto un legame forte con Melfi non soltanto per relazioni familiari, ma anche per un impegno civile e culturale significativo che si materializzò con la realizzazione della biblioteca, dedicata al figlio Gian Paolo, e del centro culturale che porta il nome di suo padre.
