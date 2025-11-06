Sabato 8 Novembre, alle ore 17.00 presso lauditorium del centro culturale Nitti di Melfi (vico San Pietro snc), è in programma la presentazione del libro "Filomena Nitti e il Nobel negato di Carola Vai (Rubbettino,2025) organizzata dallAssociazione Francesco Saverio Nitti con il patrocinio del comune di Melfi e il contributo del Ristorante Sole di Mezzanotte.



Il libro narra la storia della scienziata Filomena Nitti che, pur collaborando fianco a fianco con il marito Daniel Bovet (premio Nobel per la medicina nel 1957), rimase esclusa da questo prestigioso riconoscimento. Sui motivi di tale decisione, lautrice cerca di dare qualche risposta e di rendere omaggio alla figura di una donna, legata alla Basilicata e a Melfi, per troppo tempo e colpevolmente trascurata.



Ne parleranno Carola Vai, giornalista e scrittrice, Maria Luisa Nitti, nipote di Filomena che ha contribuito con il suo racconto alla stesura del libro, ed Eva Bonitatibus, giornalista, che modererà lincontro.



La presentazione di questo libro  afferma il direttore di Associazione Nitti Gianluca Tartaglia- ci permette far conoscere la storia di Filomena Nitti, figlia dellex Presidente del Consiglio Francesco Saverio Nitti, donna impegnata, madre, scienziata che tentò di destreggiarsi, in un mondo di uomini, tra vari ruoli: scienza, famiglia, figli, politica. E lo fece con la determinazione, lintelligenza e la dignità che le erano proprie. Una personalità che ha avuto un legame forte con Melfi non soltanto per relazioni familiari, ma anche per un impegno civile e culturale significativo che si materializzò con la realizzazione della biblioteca, dedicata al figlio Gian Paolo, e del centro culturale che porta il nome di suo padre.

