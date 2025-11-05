HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

A Senise la presentazione del libro 'L'imam deve morire' di Enzo Amendola

5/11/2025

Un nuovo appuntamento di confronto e partecipazione promosso dal Gruppo di Basilicata Casa Comune in Consiglio regionale si terrà a Senise, venerdì 7 novembre alle ore 18 nel Palazzo della Cultura e della Legalità, con la presentazione del libro "L'imam deve morire"di Enzo Amendola, deputato e già Ministro per gli Affari Europei. Un romanzo, un mistero, un libro di storia contemporanea che rimanda dolorosamente agli accadimenti di oggi in medio oriente

Dialogheranno con lautore l'ex Ministro alla Salute e deputato del Partito Democratico, Roberto Speranza, , e Angelo Chiorazzo, Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, mentre a moderare lincontro sarà Lidia Mastrolorenzo, dottoressa di ricerca presso lUniversità degli Studi della Basilicata.

Allincontro porteranno i loro saluti istituzionali la Sindaca della Città di Senise, Eleonora Castronuovo, ed il Consigliere della Provincia di Potenza, Carmine Ferrone.

Unoccasione per discutere di politica internazionale, di equilibrio tra civiltà, di identità e conflitto. Ma anche del ruolo che lItalia può avere nel Mediterraneo, tra memoria e responsabilità.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
5/11/2025 - A Senise la presentazione del libro 'L'imam deve morire' di Enzo Amendola

Un nuovo appuntamento di confronto e partecipazione promosso dal Gruppo di Basilicata Casa Comune in Consiglio regionale si terrà a Senise, venerdì 7 novembre alle ore 18 nel Palazzo della Cultura e della Legalità, con la presentazione del libro "L'imam deve morire"di Enzo A...-->continua
5/11/2025 - Riconoscimento ''Mimmo Beneventano'': sabato 8 novembre la XVII edizione

A Sasso di Castalda, sabato 8 novembre 2025, si terrà la diciassettesima edizione del Riconoscimento Nazionale Mimmo Beneventano, un appuntamento ormai consolidato che celebra limpegno di politici e giornalisti per laffermazione dei valori della democrazia c...-->continua
5/11/2025 - ''I Concerti della Domenica'': al via la nuova stagione a Latronico

Torna a Latronico lattesa rassegna I Concerti della Domenica, appuntamento ormai consolidato nel panorama musicale locale, che anche questanno promette emozioni e grande musica nella calda cornice della Sala Pertini.
La manifestazione, organizzata dall...-->continua
5/11/2025 - II Edizione delle Giornate Gastroenterologiche Materane Matera, 7-8 novembre 2025

LAzienda Sanitaria Locale di Matera (ASM) partecipa attivamente alla II Edizione delle Giornate Gastroenterologiche Materane, appuntamento scientifico di rilievo nazionale in programma il 7 e 8 novembre 2025 presso lUNAHOTELS MH di Matera, sotto la direzio...-->continua

E NEWS














WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo