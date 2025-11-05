Un nuovo appuntamento di confronto e partecipazione promosso dal Gruppo di Basilicata Casa Comune in Consiglio regionale si terrà a Senise, venerdì 7 novembre alle ore 18 nel Palazzo della Cultura e della Legalità, con la presentazione del libro "L'imam deve morire"di Enzo Amendola, deputato e già Ministro per gli Affari Europei. Un romanzo, un mistero, un libro di storia contemporanea che rimanda dolorosamente agli accadimenti di oggi in medio oriente



Dialogheranno con lautore l'ex Ministro alla Salute e deputato del Partito Democratico, Roberto Speranza, , e Angelo Chiorazzo, Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, mentre a moderare lincontro sarà Lidia Mastrolorenzo, dottoressa di ricerca presso lUniversità degli Studi della Basilicata.



Allincontro porteranno i loro saluti istituzionali la Sindaca della Città di Senise, Eleonora Castronuovo, ed il Consigliere della Provincia di Potenza, Carmine Ferrone.



Unoccasione per discutere di politica internazionale, di equilibrio tra civiltà, di identità e conflitto. Ma anche del ruolo che lItalia può avere nel Mediterraneo, tra memoria e responsabilità.