|
|
|A Senise la presentazione del libro 'L'imam deve morire' di Enzo Amendola
5/11/2025
|Un nuovo appuntamento di confronto e partecipazione promosso dal Gruppo di Basilicata Casa Comune in Consiglio regionale si terrà a Senise, venerdì 7 novembre alle ore 18 nel Palazzo della Cultura e della Legalità, con la presentazione del libro "L'imam deve morire"di Enzo Amendola, deputato e già Ministro per gli Affari Europei. Un romanzo, un mistero, un libro di storia contemporanea che rimanda dolorosamente agli accadimenti di oggi in medio oriente
Dialogheranno con lautore l'ex Ministro alla Salute e deputato del Partito Democratico, Roberto Speranza, , e Angelo Chiorazzo, Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, mentre a moderare lincontro sarà Lidia Mastrolorenzo, dottoressa di ricerca presso lUniversità degli Studi della Basilicata.
Allincontro porteranno i loro saluti istituzionali la Sindaca della Città di Senise, Eleonora Castronuovo, ed il Consigliere della Provincia di Potenza, Carmine Ferrone.
Unoccasione per discutere di politica internazionale, di equilibrio tra civiltà, di identità e conflitto. Ma anche del ruolo che lItalia può avere nel Mediterraneo, tra memoria e responsabilità.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|5/11/2025 - A Senise la presentazione del libro 'L'imam deve morire' di Enzo Amendola
Un nuovo appuntamento di confronto e partecipazione promosso dal Gruppo di Basilicata Casa Comune in Consiglio regionale si terrà a Senise, venerdì 7 novembre alle ore 18 nel Palazzo della Cultura e della Legalità, con la presentazione del libro "L'imam deve morire"di Enzo A...-->continua
|
|
|5/11/2025 - Riconoscimento ''Mimmo Beneventano'': sabato 8 novembre la XVII edizione
A Sasso di Castalda, sabato 8 novembre 2025, si terrà la diciassettesima edizione del Riconoscimento Nazionale Mimmo Beneventano, un appuntamento ormai consolidato che celebra limpegno di politici e giornalisti per laffermazione dei valori della democrazia c...-->continua
|
|
|5/11/2025 - ''I Concerti della Domenica'': al via la nuova stagione a Latronico
Torna a Latronico lattesa rassegna I Concerti della Domenica, appuntamento ormai consolidato nel panorama musicale locale, che anche questanno promette emozioni e grande musica nella calda cornice della Sala Pertini.
La manifestazione, organizzata dall...-->continua
|
|
|5/11/2025 - II Edizione delle Giornate Gastroenterologiche Materane Matera, 7-8 novembre 2025
LAzienda Sanitaria Locale di Matera (ASM) partecipa attivamente alla II Edizione delle Giornate Gastroenterologiche Materane, appuntamento scientifico di rilievo nazionale in programma il 7 e 8 novembre 2025 presso lUNAHOTELS MH di Matera, sotto la direzio...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV