|Riconoscimento ''Mimmo Beneventano'': sabato 8 novembre la XVII edizione
5/11/2025
|A Sasso di Castalda, sabato 8 novembre 2025, si terrà la diciassettesima edizione del Riconoscimento Nazionale Mimmo Beneventano, un appuntamento ormai consolidato che celebra limpegno di politici e giornalisti per laffermazione dei valori della democrazia contro le mafie. Liniziativa, promossa dal Comune di Sasso di Castalda in collaborazione con la Fondazione Mimmo Beneventano, Libera Basilicata e Articolo 21, si aprirà alle ore 10 con un momento di memoria al cimitero del paese, dove verrà deposta una corona in ricordo di Beneventano.
La cerimonia proseguirà alle 10:30 presso il Palazzo De Luca, dove interverranno il sindaco di Sasso di Castalda Rocchino Nardo, la referente del presidio Libera Lagonegrese Mimmo Beneventano Antonia Cresci e Rosalba Beneventano, sorella di Mimmo. Durante lincontro verranno conferiti i riconoscimenti 2025. Quest'anno le personalità scelte sono: Rino Carmelo Vincenzo Pruiti, sindaco di Buccinasco (MI), e Michele Finizio, sociologo, giornalista e direttore del giornale dinchiesta Basilicata24.
La figura di Mimmo Beneventano, a cui è intitolato il premio, rappresenta un esempio luminoso di impegno civile. Medico, politico e giornalista, Beneventano si è battuto con coraggio contro la camorra, denunciandone apertamente le connessioni e i metodi. La sua determinazione e la sua integrità gli sono costate la vita, ma il suo sacrificio è divenuto un simbolo di resistenza, legalità e amore per la verità. Oggi il suo nome continua a ispirare chi, nelle istituzioni e nellinformazione, sceglie di stare dalla parte della giustizia e della libertà.
Alla cerimonia parteciperanno attivamente anche gli alunni dellIstituto Comprensivo Satriano Brienza, plesso di Sasso di Castalda, a testimonianza di un impegno educativo che vuole trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria e della responsabilità civile.
