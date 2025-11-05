|
|
|''I Concerti della Domenica'': al via la nuova stagione a Latronico
5/11/2025
|Torna a Latronico lattesa rassegna I Concerti della Domenica, appuntamento ormai consolidato nel panorama musicale locale, che anche questanno promette emozioni e grande musica nella calda cornice della Sala Pertini.
La manifestazione, organizzata dalla Società dei Concerti di Basilicata, si conferma un punto di riferimento per la promozione della musica dal vivo e per la valorizzazione di artisti di rilievo nazionale e internazionale.
La nuova stagione si apre domenica 9 novembre 2025 alle ore 18:30 con il concerto dellItalian Sinfonietta Quintet, formazione cameristica nata dal gruppo fondato dal M° Patrick De Ritis, primo fagotto dei Wiener Symphoniker. Lensemble, composto da docenti di Conservatorio e prime parti di prestigiose orchestre, vedrà la partecipazione straordinaria della pianista Michela De Amicis.
Un programma elegante e coinvolgente inaugurerà così un nuovo viaggio musicale insieme al pubblico, tra raffinate atmosfere e virtuosismo densemble.
Dopo questo brillante avvio, la rassegna proseguirà con un ricco calendario di appuntamenti che accompagneranno il pubblico verso la fine dellanno, offrendo una varietà di proposte capace di soddisfare gusti e sensibilità diverse.
Il 23 novembre, la musica si intreccerà con limpegno civile in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Protagonista sarà il Flart Quartet, un originale quartetto di flauti che proporrà un repertorio vivace e colorato con musiche di Bizet, Rossini, Korsakov e Dubois. Un concerto pensato per coniugare arte e riflessione, in un dialogo sonoro che vuole farsi anche messaggio di rispetto e consapevolezza.
Il 30 novembre, lappuntamento con Una passione, due destini Puccini101 offrirà un omaggio raffinato e intenso alla figura di Giacomo Puccini, a centouno anni dalla sua scomparsa. La voce del soprano Antonella Baldantoni, accompagnata al pianoforte da Vito Clemente, condurrà gli spettatori in un percorso emozionale tra arie e liriche di Puccini e Van Westerhout, restituendo la dimensione più intima e appassionata dellopera italiana.
Con lavvicinarsi del Natale, il 14 dicembre sarà la volta di Rapsodia di stelle, un concerto dal carattere luminoso e suggestivo che vedrà sul palco il trombettista Gino Santo e la pianista Daniela Gentile. Le musiche di Handel, Ewazen e Gershwin si alterneranno in un intreccio di stili e sonorità, tra il barocco, il neoclassico e il jazz, per unesperienza che promette virtuosismo e poesia.
Il 21 dicembre, la pianista Moira Michelini sarà la protagonista di Anima, un recital dedicato alle profondità interiori del suono e alla sua capacità di raccontare emozioni senza parole. Dal rigore di Bach e Scarlatti alle atmosfere più moderne di Rota e Soler, il programma sarà un vero viaggio attraverso secoli di musica per pianoforte, con la sensibilità interpretativa di unartista capace di dare vita a ogni nota.
La prima parte di stagione si concluderà il 28 dicembre con un concerto dal sapore cosmopolita: Dal Brasile al Mar Baltico, un itinerario musicale che unisce continenti e culture. Il Duo Giussani, formato dalla violoncellista Pauline Stephan e dal chitarrista Julian Richter, accompagnerà il pubblico in un affascinante percorso tra le musiche di Bach, Granados, Mägi e Tüür, in un dialogo continuo tra tradizione e modernità, tra ritmi del Sud America e sonorità del Nord Europa.
Biglietti singoli e abbonamenti sono disponibili su Ciaotickets o acquistabili al botteghino il giorno dei concerti.
Un calendario variegato e di altissimo livello che conferma la rassegna I Concerti della Domenica come uno degli appuntamenti più attesi e amati della vita culturale di Latronico, capace di unire pubblico, artisti e territorio nella condivisione della grande musica dal vivo.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|5/11/2025 - ''I Concerti della Domenica'': al via la nuova stagione a Latronico
Torna a Latronico lattesa rassegna I Concerti della Domenica, appuntamento ormai consolidato nel panorama musicale locale, che anche questanno promette emozioni e grande musica nella calda cornice della Sala Pertini.
La manifestazione, organizzata dalla Società dei C...-->continua
|
|
|5/11/2025 - II Edizione delle Giornate Gastroenterologiche Materane Matera, 7-8 novembre 2025
LAzienda Sanitaria Locale di Matera (ASM) partecipa attivamente alla II Edizione delle Giornate Gastroenterologiche Materane, appuntamento scientifico di rilievo nazionale in programma il 7 e 8 novembre 2025 presso lUNAHOTELS MH di Matera, sotto la direzio...-->continua
|
|
|5/11/2025 - Policoro si illumina con ''Passi di Pace 2025'': studenti e comunità in cammino per un mondo migliore
Unondata di entusiasmo, sorrisi e colori animerà le strade di Policoro in occasione di Passi di Pace 2025, levento più atteso e luminoso dellanno, promosso dallIstituto Comprensivo Giovanni Paolo II e dallI.I.S. PolicoroTursi, con il patrocinio del...-->continua
|
|
|5/11/2025 - Il Parco del Pollino protagonista alla Swiss International Holiday Exhibition di Lugano
Il Parco Nazionale del Pollino ha partecipato alla 22ª edizione della Swiss International Holiday Exhibition (SIHE), tenutasi a Lugano dal 31 ottobre al 2 novembre 2025. Levento, tra i più importanti appuntamenti internazionali dedicati al turismo, ha rappres...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV