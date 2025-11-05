Torna a Latronico lattesa rassegna I Concerti della Domenica, appuntamento ormai consolidato nel panorama musicale locale, che anche questanno promette emozioni e grande musica nella calda cornice della Sala Pertini.

La manifestazione, organizzata dalla Società dei Concerti di Basilicata, si conferma un punto di riferimento per la promozione della musica dal vivo e per la valorizzazione di artisti di rilievo nazionale e internazionale.

La nuova stagione si apre domenica 9 novembre 2025 alle ore 18:30 con il concerto dellItalian Sinfonietta Quintet, formazione cameristica nata dal gruppo fondato dal M° Patrick De Ritis, primo fagotto dei Wiener Symphoniker. Lensemble, composto da docenti di Conservatorio e prime parti di prestigiose orchestre, vedrà la partecipazione straordinaria della pianista Michela De Amicis.

Un programma elegante e coinvolgente inaugurerà così un nuovo viaggio musicale insieme al pubblico, tra raffinate atmosfere e virtuosismo densemble.

Dopo questo brillante avvio, la rassegna proseguirà con un ricco calendario di appuntamenti che accompagneranno il pubblico verso la fine dellanno, offrendo una varietà di proposte capace di soddisfare gusti e sensibilità diverse.

Il 23 novembre, la musica si intreccerà con limpegno civile in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Protagonista sarà il Flart Quartet, un originale quartetto di flauti che proporrà un repertorio vivace e colorato con musiche di Bizet, Rossini, Korsakov e Dubois. Un concerto pensato per coniugare arte e riflessione, in un dialogo sonoro che vuole farsi anche messaggio di rispetto e consapevolezza.

Il 30 novembre, lappuntamento con Una passione, due destini  Puccini101 offrirà un omaggio raffinato e intenso alla figura di Giacomo Puccini, a centouno anni dalla sua scomparsa. La voce del soprano Antonella Baldantoni, accompagnata al pianoforte da Vito Clemente, condurrà gli spettatori in un percorso emozionale tra arie e liriche di Puccini e Van Westerhout, restituendo la dimensione più intima e appassionata dellopera italiana.

Con lavvicinarsi del Natale, il 14 dicembre sarà la volta di Rapsodia di stelle, un concerto dal carattere luminoso e suggestivo che vedrà sul palco il trombettista Gino Santo e la pianista Daniela Gentile. Le musiche di Handel, Ewazen e Gershwin si alterneranno in un intreccio di stili e sonorità, tra il barocco, il neoclassico e il jazz, per unesperienza che promette virtuosismo e poesia.

Il 21 dicembre, la pianista Moira Michelini sarà la protagonista di Anima, un recital dedicato alle profondità interiori del suono e alla sua capacità di raccontare emozioni senza parole. Dal rigore di Bach e Scarlatti alle atmosfere più moderne di Rota e Soler, il programma sarà un vero viaggio attraverso secoli di musica per pianoforte, con la sensibilità interpretativa di unartista capace di dare vita a ogni nota.

La prima parte di stagione si concluderà il 28 dicembre con un concerto dal sapore cosmopolita: Dal Brasile al Mar Baltico, un itinerario musicale che unisce continenti e culture. Il Duo Giussani, formato dalla violoncellista Pauline Stephan e dal chitarrista Julian Richter, accompagnerà il pubblico in un affascinante percorso tra le musiche di Bach, Granados, Mägi e Tüür, in un dialogo continuo tra tradizione e modernità, tra ritmi del Sud America e sonorità del Nord Europa.

Biglietti singoli e abbonamenti sono disponibili su Ciaotickets o acquistabili al botteghino il giorno dei concerti.



Un calendario variegato e di altissimo livello che conferma la rassegna I Concerti della Domenica come uno degli appuntamenti più attesi e amati della vita culturale di Latronico, capace di unire pubblico, artisti e territorio nella condivisione della grande musica dal vivo.





