|
|
|Policoro si illumina con ''Passi di Pace 2025'': studenti e comunità in cammino per un mondo migliore
5/11/2025
|Unondata di entusiasmo, sorrisi e colori animerà le strade di Policoro in occasione di Passi di Pace 2025, levento più atteso e luminoso dellanno, promosso dallIstituto Comprensivo Giovanni Paolo II e dallI.I.S. PolicoroTursi, con il patrocinio del Comune di Policoro.
Liniziativa, che unisce studenti, insegnanti, famiglie e istituzioni in un grande abbraccio collettivo, sarà una giornata dedicata ai valori della pace, della solidarietà e del dialogo, attraverso parole che curano, sport che unisce e gesti simbolici capaci di parlare direttamente al cuore.
Passi di Pace rappresenta un momento di incontro e di riflessione profonda sul valore della vita sottolinea la Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Carmela Stigliano . È unoccasione in cui la comunità scolastica si ritrova per riscoprire limportanza del dialogo, del rispetto reciproco e della solidarietà, valori che danno senso al nostro vivere insieme e orientano i giovani verso un futuro di consapevolezza e responsabilità.
Passi di Pace 2025 Voci e cuori in cammino sarà dunque unesperienza condivisa di crescita e speranza, un invito a camminare insieme verso una comunità più unita e un mondo più giusto.
Perché come ricorda il motto dellevento ogni passo verso laltro è un passo verso la pace.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|5/11/2025 - ''I Concerti della Domenica'': al via la nuova stagione a Latronico
Torna a Latronico lattesa rassegna I Concerti della Domenica, appuntamento ormai consolidato nel panorama musicale locale, che anche questanno promette emozioni e grande musica nella calda cornice della Sala Pertini.
La manifestazione, organizzata dalla Società dei C...-->continua
|
|
|5/11/2025 - II Edizione delle Giornate Gastroenterologiche Materane Matera, 7-8 novembre 2025
LAzienda Sanitaria Locale di Matera (ASM) partecipa attivamente alla II Edizione delle Giornate Gastroenterologiche Materane, appuntamento scientifico di rilievo nazionale in programma il 7 e 8 novembre 2025 presso lUNAHOTELS MH di Matera, sotto la direzio...-->continua
|
|
|5/11/2025 - Policoro si illumina con ''Passi di Pace 2025'': studenti e comunità in cammino per un mondo migliore
Unondata di entusiasmo, sorrisi e colori animerà le strade di Policoro in occasione di Passi di Pace 2025, levento più atteso e luminoso dellanno, promosso dallIstituto Comprensivo Giovanni Paolo II e dallI.I.S. PolicoroTursi, con il patrocinio del...-->continua
|
|
|5/11/2025 - Il Parco del Pollino protagonista alla Swiss International Holiday Exhibition di Lugano
Il Parco Nazionale del Pollino ha partecipato alla 22ª edizione della Swiss International Holiday Exhibition (SIHE), tenutasi a Lugano dal 31 ottobre al 2 novembre 2025. Levento, tra i più importanti appuntamenti internazionali dedicati al turismo, ha rappres...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV