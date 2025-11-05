Unondata di entusiasmo, sorrisi e colori animerà le strade di Policoro in occasione di Passi di Pace 2025, levento più atteso e luminoso dellanno, promosso dallIstituto Comprensivo Giovanni Paolo II e dallI.I.S. PolicoroTursi, con il patrocinio del Comune di Policoro.



Liniziativa, che unisce studenti, insegnanti, famiglie e istituzioni in un grande abbraccio collettivo, sarà una giornata dedicata ai valori della pace, della solidarietà e del dialogo, attraverso parole che curano, sport che unisce e gesti simbolici capaci di parlare direttamente al cuore.



Passi di Pace rappresenta un momento di incontro e di riflessione profonda sul valore della vita  sottolinea la Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Carmela Stigliano . È unoccasione in cui la comunità scolastica si ritrova per riscoprire limportanza del dialogo, del rispetto reciproco e della solidarietà, valori che danno senso al nostro vivere insieme e orientano i giovani verso un futuro di consapevolezza e responsabilità.



Passi di Pace 2025  Voci e cuori in cammino sarà dunque unesperienza condivisa di crescita e speranza, un invito a camminare insieme verso una comunità più unita e un mondo più giusto.

Perché  come ricorda il motto dellevento  ogni passo verso laltro è un passo verso la pace.