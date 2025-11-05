|
|Il Parco del Pollino protagonista alla Swiss International Holiday Exhibition di Lugano
5/11/2025
|Il Parco Nazionale del Pollino ha partecipato alla 22ª edizione della Swiss International Holiday Exhibition (SIHE), tenutasi a Lugano dal 31 ottobre al 2 novembre 2025. Levento, tra i più importanti appuntamenti internazionali dedicati al turismo, ha rappresentato unimportante vetrina per promuovere lofferta naturalistica, culturale e sostenibile del territorio del Pollino.
Per il Parco erano presenti il Commissario Luigi Lirangi e due funzionari dellEnte, che hanno curato lallestimento dello stand e i contatti con operatori e visitatori interessati a scoprire le opportunità turistiche del territorio più esteso dItalia, cuore verde tra Basilicata e Calabria.
Alliniziativa ha preso parte anche lAssessore allAmbiente della Regione Basilicata, Laura Mongiello, accompagnata da funzionari regionali, a testimonianza dellattenzione e del sostegno della Regione alle politiche di promozione del turismo sostenibile e alla valorizzazione delle aree protette lucane.
La partecipazione del Parco del Pollino a una manifestazione di livello internazionale come la SIHE di Lugano ha dichiarato il Commissario Lirangi rappresenta unoccasione preziosa per rafforzare la nostra presenza nel panorama del turismo sostenibile europeo. Il Pollino è un territorio autentico, dove natura e cultura convivono in equilibrio, e desideriamo far conoscere questa identità a un pubblico sempre più attento alla qualità dellesperienza e al rispetto dellambiente.
LEnte Parco ha presentato materiali promozionali, itinerari escursionistici e proposte di turismo esperienziale, contribuendo alla valorizzazione del brand Basilicata Autentica e Sostenibile allinterno dello spazio espositivo condiviso con il Parco dellAppennino Lucano.
