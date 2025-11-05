HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Il Parco del Pollino protagonista alla Swiss International Holiday Exhibition di Lugano

5/11/2025

Il Parco Nazionale del Pollino ha partecipato alla 22ª edizione della Swiss International Holiday Exhibition (SIHE), tenutasi a Lugano dal 31 ottobre al 2 novembre 2025. Levento, tra i più importanti appuntamenti internazionali dedicati al turismo, ha rappresentato unimportante vetrina per promuovere lofferta naturalistica, culturale e sostenibile del territorio del Pollino.

Per il Parco erano presenti il Commissario Luigi Lirangi e due funzionari dellEnte, che hanno curato lallestimento dello stand e i contatti con operatori e visitatori interessati a scoprire le opportunità turistiche del territorio più esteso dItalia, cuore verde tra Basilicata e Calabria.

Alliniziativa ha preso parte anche lAssessore allAmbiente della Regione Basilicata, Laura Mongiello, accompagnata da funzionari regionali, a testimonianza dellattenzione e del sostegno della Regione alle politiche di promozione del turismo sostenibile e alla valorizzazione delle aree protette lucane.

La partecipazione del Parco del Pollino a una manifestazione di livello internazionale come la SIHE di Lugano  ha dichiarato il Commissario Lirangi  rappresenta unoccasione preziosa per rafforzare la nostra presenza nel panorama del turismo sostenibile europeo. Il Pollino è un territorio autentico, dove natura e cultura convivono in equilibrio, e desideriamo far conoscere questa identità a un pubblico sempre più attento alla qualità dellesperienza e al rispetto dellambiente.

LEnte Parco ha presentato materiali promozionali, itinerari escursionistici e proposte di turismo esperienziale, contribuendo alla valorizzazione del brand Basilicata Autentica e Sostenibile allinterno dello spazio espositivo condiviso con il Parco dellAppennino Lucano.



