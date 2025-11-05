|
|Accordo ATERUnibas per rigenerare labitare pubblico
5/11/2025
|È stato firmato lAccordo operativo ai sensi dellart. 15 della L. 241/1990 tra lATER di Matera e lUniversità degli Studi della Basilicata Dipartimento per lInnovazione Umanistica, Scientifica e Sociale (DIUSS), per dare vita al progetto Rigenerare labitare pubblico Laboratorio di idee per i quartieri ATER di Matera.
Lintesa rappresenta una sperimentazione unica nel panorama regionale, ponendo le basi per un nuovo modo di concepire labitare pubblico: sostenibile, inclusivo e capace di valorizzare il patrimonio residenziale pubblico, attraverso la ricerca e la progettazione architettonica contemporanea.
Il progetto mira a sviluppare studi, ricerche e progetti di rigenerazione urbana nei contesti residenziali pubblici della città di Matera e provincia, con lobiettivo di definire linee guida innovative per la riqualificazione e la progettazione di spazi abitativi di nuova generazione, in grado di migliorare la qualità della vita e rafforzare lidentità dei quartieri popolari.
Elemento distintivo dellaccordo è il coinvolgimento attivo degli studenti, dei docenti e dei ricercatori del Corso di Laurea in Architettura dellUniversità della Basilicata, che trasformeranno la didattica in un vero e proprio laboratorio di sperimentazione progettuale, attraverso workshop, seminari pubblici e attività di ricerca applicata. I risultati saranno presentati in una mostra conclusiva, aperta alla cittadinanza e alle istituzioni, a testimonianza di un percorso condiviso tra università e territorio.
Con questo accordo dichiara Maridemo Giammetta, Amministratore Unico dellATER di Matera avviamo una nuova stagione dellabitare pubblico, fondata sulla collaborazione tra istituzioni, ricerca e innovazione. È un passo concreto per ripensare i quartieri popolari, rendendoli più vivibili, sostenibili e a misura di comunità. Una sperimentazione che può diventare un modello per lintera regione.
Si tratta di uniniziativa di grande valore formativo e culturale sottolinea il Prof. Francesco Panarelli, Direttore del DIUSS perché consente ai nostri studenti di misurarsi con progetti reali, sperimentando soluzioni architettoniche capaci di generare impatto sociale e territoriale. Questo percorso rafforza lattrattività del nostro Corso di Architettura, che si conferma come un polo di eccellenza nel dialogo tra sapere accademico e trasformazione urbana.
Con la firma del protocollo si apre dunque una collaborazione sperimentale tra ATER e Università della Basilicata, finalizzata a promuovere nuove pratiche di rigenerazione urbana e sociale, valorizzando il patrimonio residenziale pubblico e creando opportunità di crescita, innovazione e formazione sul campo per le giovani generazioni di architetti lucani.
|
