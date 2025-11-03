Policoro si prepara ad accogliere, dal 7 al 9 novembre 2025, la sesta edizione del Fe.L.P.  Festival delle Letterature a Policoro, che negli anni è diventato uno degli appuntamenti culturali più attesi e vivaci della Basilicata. Tre giornate intense, ospitate tra la Biblioteca Comunale e gli Istituti Superiori di Policoro, dedicate al potere della scrittura, ai suoi intrecci con la società contemporanea e alla scoperta di nuove voci del panorama letterario italiano.

Linaugurazione ufficiale è prevista per venerdì 7 novembre alle ore 16.00, alla Biblioteca Comunale, alla presenza delle autorità locali e regionali, con l'inserimento dello scrittore o della scrittrice che curerà il progetto Novel in Progress. Seguiranno presentazioni di libri, incontri con autori e momenti di riflessione sulla comunicazione, la società e la storia, in un percorso che intreccia narrativa, saggistica, giornalismo e memoria.

Come ogni anno, il Fe.L.P. rinnova la sua vocazione educativa e territoriale, coinvolgendo direttamente le scuole del territorio. Sabato 8 novembre, infatti, gli studenti degli istituti Pitagora-Manlio Capitolo e Fermi incontreranno giornalisti, scrittori e docenti, in un dialogo aperto sulle parole, la creatività e il futuro della cultura.

Uno dei momenti più attesi di questa edizione sarà lomaggio ad Andrea Camilleri, nel centenario della nascita del grande scrittore siciliano. Il Festival dedicherà a lui un intero pomeriggio di incontri e riflessioni: un percorso che intreccia letteratura, cinema e memoria, offrendo al pubblico un mosaico di testimonianze sul valore universale dellopera di Camilleri e sulleredità culturale che continua a ispirare nuove generazioni di narratori.

«Questa sesta edizione  sottolinea il presidente dell'Associazione Presidio del Libro e direttore artistico del Fe.L.P. Francesco Roseto  vuole essere un invito alla condivisione. La letteratura unisce le persone e i territori, e Policoro diventa, ancora una volta, un luogo di incontro tra le voci della narrativa e le energie delle scuole e dei lettori».

La manifestazione si concluderà domenica 9 novembre con la lettura finale del Novel in Progress a cura dellAssociazione Nuova Hera, simbolo del dialogo costante tra scrittura e territorio che da sempre anima il Festival.

Il Fe.L.P.  Festival delle Letterature a Policoro è realizzato con il patrocinio del Comune di Policoro, della Provincia di Matera e del Consiglio Regionale della Basilicata, e si conferma un laboratorio aperto di idee e passioni, in cui la parola scritta diventa strumento di crescita collettiva.