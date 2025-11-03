|
|
|Per la melanzana rossa dop di Rotonda si aprono nuovi mercati
3/11/2025
|Potrebbe presto ampliarsi il mercato di commercializzazione della melanzana rossa dop di Rotonda che presto potrebbe approdare in Canada. Forte è linteresse dimostrato dallimprenditrice canadese Shawna Thompson tra le protagoniste delledizione speciale della Notte rosa del vino, levento che ha impreziosito la tradizionale festa di fine raccolto del fagiolo bianco e della melanzana rossa Dop. Una due giorni che è servita, innanzitutto a tracciare un bilancio della produzione dei due prodotti nel corso dellanno che sta per terminare. La stagione questanno è andata nel migliore dei modi - spiega il direttore del Consorzio per la valorizzazione della melanzana rossa dop di Rotonda, Nicola La Gamma sono stati prodotti 150 quintali di melanzana rossa e 15 di fagiolo secco. Ma la cosa che più ci inorgoglisce è lattività di promozione cresce sempre di più. Lultimo evento a cui abbiamo partecipato si è svolto nei giorni scorsi, a Milano, assieme al Corriere della sera . E stata una festa allinsegna dei sapori autentici e delleccellenza locale, degustazioni, incontri, tanta musica e uno spazio speciale per i bambini. Abbiamo voluto celebrare le nostre due dop spiega Franco Bruno, presidente del consorzio di tutela e valorizzazione della 'Melanzana Rossa di Rotonda Dop' - che da anni ormai sono diventati un volano per il turismo di Rotonda e del Pollino. Portare in giro questi due prodotti significa promuovere un territorio ricco di storia, natura e tradizioni, qual è il nostro. Momento clou dellevento, una tavola rotonda sul turismo enogastronomico, alla presenza di esperti, amministratori locali, oltre che del neo direttore dellAlsia, Michele Blasi,e della direttrice dellApt Basilicata, Margherita Sarli. A rendere ancora più attrattiva la manifestazione labbinamento con unedizione speciale della "Notte rosa del vino". Per loccasione un gruppo di donne, provenienti da diverse regioni d'Italia, e anche dallestero, professioniste esperte del mondo del vino sono state le protagoniste con le loro storie e le passioni, compresa quella per i vini. La manifestazione ha coinvolto diverse aziende vitivinicole lucane, oltre a una delegazione della Scuola europea sommelier Calabria, lassociazione culturale enogastronomica Divino experience della Calabria. Presente a Rotonda anche Francesco Continisio, presidente della Scuola europea sommelier.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|3/11/2025 - Per la melanzana rossa dop di Rotonda si aprono nuovi mercati
Potrebbe presto ampliarsi il mercato di commercializzazione della melanzana rossa dop di Rotonda che presto potrebbe approdare in Canada. Forte è linteresse dimostrato dallimprenditrice canadese Shawna Thompson tra le protagoniste delledizione speciale della Notte rosa d...-->continua
|
|
|3/11/2025 - Il Filo di Arianna: al via la formazione per caregiver in Basilicata
Nellambito del progetto Il Filo di Arianna, che punta a creare una rete integrata di supporto per chi si prende cura di persone con malattie neurodegenerative, sono partite in Basilicata diverse iniziative e attività ludico ricreative, psicologiche e di pro...-->continua
|
|
|3/11/2025 - Fondazione Leonardo Sinisgalli: venerdì 7 novembre al via La Forgia di Sinisgall
Venerdì 7 novembre, alle ore 19:00, al Polo Bibliotecario di Potenza, una serata dedicata a Pier Paolo Pasolini, a cinquantanni dal suo assassinio, darà il via alla nona edizione de La Forgia di Sinisgalli, il ciclo di incontri invernali della Fondazione Le...-->continua
|
|
|3/11/2025 - FAI:la Basilicata racconta i suoi paesaggi di resilienza
Il 7 e 8 novembre 2025, il FAI Basilicata promuove due giornate dedicate al clima e alla sostenibilità, con lobiettivo di diffondere consapevolezza e partecipazione sui temi del cambiamento climatico, valorizzando i paesaggi lucani come veri e propri laborato...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV