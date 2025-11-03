HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Per la melanzana rossa dop di Rotonda si aprono nuovi mercati

3/11/2025

Potrebbe presto ampliarsi il mercato di commercializzazione della melanzana rossa dop di Rotonda che presto potrebbe approdare in Canada. Forte è linteresse dimostrato dallimprenditrice canadese Shawna Thompson tra le protagoniste delledizione speciale della Notte rosa del vino, levento che ha impreziosito la tradizionale festa di fine raccolto del fagiolo bianco e della melanzana rossa Dop. Una due giorni che è servita, innanzitutto a tracciare un bilancio della produzione dei due prodotti nel corso dellanno che sta per terminare. La stagione questanno è andata nel migliore dei modi - spiega il direttore del Consorzio per la valorizzazione della melanzana rossa dop di Rotonda, Nicola La Gamma  sono stati prodotti 150 quintali di melanzana rossa e 15 di fagiolo secco. Ma la cosa che più ci inorgoglisce è lattività di promozione cresce sempre di più. Lultimo evento a cui abbiamo partecipato si è svolto nei giorni scorsi, a Milano, assieme al Corriere della sera . E stata una festa allinsegna dei sapori autentici e delleccellenza locale, degustazioni, incontri, tanta musica e uno spazio speciale per i bambini. Abbiamo voluto celebrare le nostre due dop  spiega Franco Bruno, presidente del consorzio di tutela e valorizzazione della 'Melanzana Rossa di Rotonda Dop' - che da anni ormai sono diventati un volano per il turismo di Rotonda e del Pollino. Portare in giro questi due prodotti significa promuovere un territorio ricco di storia, natura e tradizioni, qual è il nostro. Momento clou dellevento, una tavola rotonda sul turismo enogastronomico, alla presenza di esperti, amministratori locali, oltre che del neo direttore dellAlsia, Michele Blasi,e della direttrice dellApt Basilicata, Margherita Sarli. A rendere ancora più attrattiva la manifestazione labbinamento con unedizione speciale della "Notte rosa del vino". Per loccasione un gruppo di donne, provenienti da diverse regioni d'Italia, e anche dallestero, professioniste esperte del mondo del vino sono state le protagoniste con le loro storie e le passioni, compresa quella per i vini. La manifestazione ha coinvolto diverse aziende vitivinicole lucane, oltre a una delegazione della Scuola europea sommelier Calabria, lassociazione culturale enogastronomica Divino experience della Calabria. Presente a Rotonda anche Francesco Continisio, presidente della Scuola europea sommelier.



