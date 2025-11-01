|
|A Scuola di Dono con Fidas
1/11/2025
|Lunedì 3 novembre 2025, dalle ore 8:30, lIstituto di Istruzione Superiore Pitagora di Policoro ospiterà lautoemoteca della FIDAS Basilicata per la settima Giornata della Donazione del Sangue, rivolta a studenti maggiorenni, docenti, personale ATA e genitori.
Liniziativa segue lincontro formativo A scuola di dono: limportanza di donare il sangue, svoltosi il 21 ottobre scorso, e consolida un percorso di collaborazione attiva tra la scuola e la FIDAS avviato nel 2022. Da allora, lIstituto è lunica scuola secondaria di secondo grado della fascia jonica a ospitare due giornate annuali di raccolta sangue, diventando un punto di riferimento per la promozione del volontariato e della cultura del dono.
La cultura del dono è una forma di cittadinanza consapevole afferma la Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Carmela Stigliano . Donare il sangue significa condividere la vita, imparare ad aprirsi agli altri e a comprendere che la solidarietà non è solo un valore da insegnare, ma un modo di essere. È così che la scuola diventa comunità educante e palestra di umanità.
Liniziativa è coordinata dalla Vicepreside, ing. Olga Renata Colletta e dalla prof.ssa Antonella Oriolo, in collaborazione con Nicola Pastore, presidente FIDAS Policoro.
Una giornata di impegno e sensibilità che conferma il Pitagora di Policoro come scuola del territorio, per il territorio e con il territorio, dove educazione e solidarietà camminano insieme.
