|Miss Italia a Viggianello
1/11/2025
|La giovanissima Miss Italia, Katia Buchicchio è stata accolta con tanto calore dal Comune di Viggianello, che ha voluto la presenza della prima Miss Lucana nella manifestazione il Gusto del Pollino.
La giovane anzese è stata accolta dal primo cittadino, Antonio Rizzo nel palazzo Municipale, per poi visitare il borgo lucano, tra i borghi più belli dItalia, con laccoglienza in Chiesa Madre anche del Parroco, Don Saverio Zorzi.
In villa comunale lassociazione Centro storico che ha organizzato con i bambini del paese una serata a tema di Halloween, ha potuto condividere momenti di gioia con la Miss che ha dedicato molto tempo ai più piccoli.
E poi allarrivo in anfiteatro comunale tanta musica tradizionale, balli e soprattutto sapori del Gusto del Pollino tra gli stand dei mercatini.
È stato un piacere ed un onore accogliere nella comunità per la prima volta Miss Italia. Un simbolo dellItalia nel mondo, non solo di bellezza ma anche di capacità, determinazione, normalità. Un messaggio importante che Miss Italia, lucana, lascia ai giovani. Con la semplicità e la determinazione si possono raggiungere grandi obiettivi. Non serve cercare la perfezione e lirraggiungibile, basta essere se stessi commenta il Sindaco di Viggianello che aggiunge anche per Viggianello, una gioia grande ed una dimostrazione che la nostra comunità punta sempre in alto.
