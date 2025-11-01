HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Miss Italia a Viggianello

1/11/2025

La giovanissima Miss Italia, Katia Buchicchio è stata accolta con tanto calore dal Comune di Viggianello, che ha voluto la presenza della prima Miss Lucana nella manifestazione il Gusto del Pollino.

La giovane anzese è stata accolta dal primo cittadino, Antonio Rizzo nel palazzo Municipale, per poi visitare il borgo lucano, tra i borghi più belli dItalia, con laccoglienza in Chiesa Madre anche del Parroco, Don Saverio Zorzi.

In villa comunale lassociazione Centro storico che ha organizzato con i bambini del paese una serata a tema di Halloween, ha potuto condividere momenti di gioia con la Miss che ha dedicato molto tempo ai più piccoli.
E poi allarrivo in anfiteatro comunale tanta musica tradizionale, balli e soprattutto sapori del Gusto del Pollino tra gli stand dei mercatini.


È stato un piacere ed un onore accogliere nella comunità per la prima volta Miss Italia. Un simbolo dellItalia nel mondo, non solo di bellezza ma anche di capacità, determinazione, normalità. Un messaggio importante che Miss Italia, lucana, lascia ai giovani. Con la semplicità e la determinazione si possono raggiungere grandi obiettivi. Non serve cercare la perfezione e lirraggiungibile, basta essere se stessi commenta il Sindaco di Viggianello che aggiunge anche per Viggianello, una gioia grande ed una dimostrazione che la nostra comunità punta sempre in alto.



