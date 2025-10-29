|
|
|Il Generale di Corpo dArmata Francesco Greco in visita ai Comandi della Guardia di Finanza di Basilicata e Potenza
29/10/2025
|Il Comandante Interregionale dellItalia Meridionale, Generale di Corpo DArmata Francesco Greco, ha visitato il Comando Regionale Basilicata e il Comando Provinciale di Potenza, con sede nella caserma intitolata al Maresciallo capo Gerardo Forlenza decorato con la Croce di Guerra al Valor Militare.
Nel corso della sua visita lAutorità, dalla quale dipendono i Comandi Regionali della Puglia, della Campania, della Basilicata e del Molise, dopo aver incontrato rappresentanze del personale in servizio e i delegati della Sezione A.N.F.I. di Potenza e delle Associazioni Professionali a carattere sindacale, ha partecipato a un briefing operativo al quale hanno preso parte tutti i Comandanti dei Reparti del Corpo delle province di Potenza e di Matera.
Nel corso della riunione sono state analizzate importanti tematiche riguardanti limpiego del personale, il contrasto ai principali fenomeni illeciti e la realizzazione di progettualità infrastrutturali in favore del personale.
Nel suo intervento il Comandante Interregionale dellItalia Meridionale ha espresso parole di convinto apprezzamento per limpegno profuso dalle Fiamme Gialle lucane nello svolgimento dei molteplici e complessi compiti istituzionali loro assegnati, esortandole a profondere il massimo impegno nel contrasto allevasione fiscale e alle frodi in materia di spesa pubblica e nellaggressione ai patrimoni illeciti accumulati dalla criminalità comune e organizzata.
Con ciò rimarcando come il ruolo della Guardia di Finanza sia essenziale per garantire la sicurezza economico-finanziaria del Paese, a tutela del mercato, delle imprese e degli operatori rispettosi delle regole.
Al termine della visita il Gen. C.A. Francesco Greco, accompagnato dal Comandante Regionale Basilicata, Gen. B. Roberto Pennoni, ha incontrato le massime Autorità civili, militari e religiose, ricevendo attestazioni di considerazione e di stima per le numerose e qualificate attività di servizio condotte dalle Fiamme Gialle lucane.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|29/10/2025 - Laurenzana rivive il 1809 con il Brigante Taccone
Il fascino della storia torna a rivivere tra le antiche mura del borgo di Laurenzana con la nona edizione della rievocazione storica Laurenzana 1809 Il Brigante Taccone, Re di Calabria e Basilicata, in programma sabato 1° novembre 2025. Liniziativa, ideata e promossa da...-->continua
|
|
|29/10/2025 - Il Generale di Corpo dArmata Francesco Greco in visita ai Comandi della Guardia di Finanza di Basilicata e Potenza
Il Comandante Interregionale dellItalia Meridionale, Generale di Corpo DArmata Francesco Greco, ha visitato il Comando Regionale Basilicata e il Comando Provinciale di Potenza, con sede nella caserma intitolata al Maresciallo capo Gerardo Forlenza decorato...-->continua
|
|
|29/10/2025 - IC Pascoli Matera: Primo e secondo premio al Concorso dellAssociazione culturale dei Lucani a Trieste
LIstituto Comprensivo Pascoli di Matera porta a casa belle soddisfazioni, anche in questo anno scolastico, grazie alla partecipazione al Concorso indetto dallAssociazione culturale dei Lucani a Trieste, dodicesima edizione, con il patrocinio della Commission...-->continua
|
|
|29/10/2025 - Il Lucano Marcello De Carolis è il primo a conseguire la laurea specialistica in chitarra battente
Il 24 ottobre 2025 Marcello De Carolis ha conseguito, con 110 e lode e menzione, il Diploma accademico di II livello in Discipline Musicali indirizzo Musiche Tradizionali del Mediterraneo: Chitarra Battente presso il Conservatorio Statale di Musica P. I. ...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV