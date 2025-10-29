Il Comandante Interregionale dellItalia Meridionale, Generale di Corpo DArmata Francesco Greco, ha visitato il Comando Regionale Basilicata e il Comando Provinciale di Potenza, con sede nella caserma intitolata al Maresciallo capo Gerardo Forlenza decorato con la Croce di Guerra al Valor Militare.

Nel corso della sua visita lAutorità, dalla quale dipendono i Comandi Regionali della Puglia, della Campania, della Basilicata e del Molise, dopo aver incontrato rappresentanze del personale in servizio e i delegati della Sezione A.N.F.I. di Potenza e delle Associazioni Professionali a carattere sindacale, ha partecipato a un briefing operativo al quale hanno preso parte tutti i Comandanti dei Reparti del Corpo delle province di Potenza e di Matera.

Nel corso della riunione sono state analizzate importanti tematiche riguardanti limpiego del personale, il contrasto ai principali fenomeni illeciti e la realizzazione di progettualità infrastrutturali in favore del personale.

Nel suo intervento il Comandante Interregionale dellItalia Meridionale ha espresso parole di convinto apprezzamento per limpegno profuso dalle Fiamme Gialle lucane nello svolgimento dei molteplici e complessi compiti istituzionali loro assegnati, esortandole a profondere il massimo impegno nel contrasto allevasione fiscale e alle frodi in materia di spesa pubblica e nellaggressione ai patrimoni illeciti accumulati dalla criminalità comune e organizzata.

Con ciò rimarcando come il ruolo della Guardia di Finanza sia essenziale per garantire la sicurezza economico-finanziaria del Paese, a tutela del mercato, delle imprese e degli operatori rispettosi delle regole.

Al termine della visita il Gen. C.A. Francesco Greco, accompagnato dal Comandante Regionale Basilicata, Gen. B. Roberto Pennoni, ha incontrato le massime Autorità civili, militari e religiose, ricevendo attestazioni di considerazione e di stima per le numerose e qualificate attività di servizio condotte dalle Fiamme Gialle lucane.