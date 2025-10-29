|
|Stato, ospitalità, castelli, sacro, ambiente, falconeria, città, memoria, Mediterraneo, immagine, pace. Sono stati questi i temi al centro del festival Parole, tra passato e presente a cura del prof. Fulvio Delle Donne organizzato gli scorsi 24 e 25 ottobre nel castello federiciano di Melfi, in occasione delle Giornate Medievali e della Falconeria.
Realizzato in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Melfi e il Gruppo Falconieri "De Arte Venandi", il Festival si colloca tra le iniziative del progetto Fantastico Medioevo promosso dalla Presidenza della Giunta Regionale di Basilicata e coordinato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019, in collaborazione con Apt Basilicata, Lucana Film Commission, Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa, Regione Normandia, con la direzione scientifica del prof. Fulvio Delle Donne.
Attraverso undici dialoghi, storici, giornalisti ed esperti di politica, teologia, economia, ambiente, archeologia e turismo si sono confrontati su temi chiavi di ieri e di oggi, parlando ad un pubblico variegato composto da studenti, visitatori, cittadini, appassionati, per riflettere su concetti che restano centrali nella nostra attualità e che trovano un punto di snodo nella grande storia normanna e sveva di cui la Basilicata è stata protagonista.
La proposta divulgativa del festival è stata inoltre arricchita dal concerto Federico II e la musica del suo tempo. Dalle Laudi francescane ai canti damore, di primavera e di crociata di Trovatori e Minnesänger della Micrologus Ensemble, unoccasione per conoscere forme poetico- musicali medievali piene di vitalità ancora oggi, arricchite di sonorità e timbri per i tanti strumenti musicali dellepoca federiciana presentati nello spettacolo.
«Lobiettivo del Festival è stato di riflettere su alcune parole-chiave e sul loro significato più profondo, attraverso la creazione di un corto circuito tra prospettive ed esperienza assai diverse afferma il prof. Fulvio Delle Donne. Volevamo stabilire un confronto diretto e costante tra passato e presente: credo che siamo riusciti pienamente a riportare lattenzione su concetti che restano centrali nella nostra attualità e che trovano un punto di snodo nella grande storia normanna e sveva. È quella la stagione che fa della Basilicata, soprattutto tra XI e XIII secolo, un centro propulsivo di innovazioni culturali, ideologiche, sociali e politiche. È quella la stagione in cui fonda la civiltà che ancora oggi ci caratterizza».
«Sulla scia del grande successo delle Lezioni di storia che in questi mesi abbiamo portato nei comuni del Vulture, - evidenzia Rita Orlando, manager culturale della Fondazione Matera Basilicata 2019 - il progetto Fantastico Medioevo ha voluto arricchire lofferta delle Giornate medievali di Melfi chiamando a raccolta esperti provenienti da tutta Italia per discutere di temi che dal passato hanno i loro effetti nella contemporaneità, ma anche portando una proposta performativa, come già sperimentato durante il Festival di settembre, con lobiettivo di raccontare la storia anche attraverso i linguaggi della musica e dellarte. Un ringraziamento particolare va allIIS Federico II di Svevia di Melfi che non ha voluto mancare questo appuntamento formativo per gli studenti, chiamati a riscoprire le proprie radici nei luoghi che hanno segnato la storia, così come gli allievi dei corsi di Archeologia medievale dellUniversità degli Studi della Basilicata. Proprio alle giovani generazioni saranno dedicate diverse progettualità di Fantastico Medioevo in partenza nel nuovo anno».
«La storia non è solamente un insieme di date e di eventi da leggere e da studiare sottolinea il sindaco di Melfi, Giuseppe Maglione-. La storia ci insegna chi siamo e da dove veniamo e diventa motore di sviluppo sostenibile e di identità collettiva. La memoria quindi è una bussola che serve per orientarci oggi e indicarci le rotte di domani. Il Festival "Parole tra passato e presente" ha proprio lo scopo, attraverso la storia, di educare alla conoscenza, soprattutto le giovani generazioni. Un plauso al direttore artistico Prof. Fulvio Delle Donne per lo spessore degli argomenti trattati e per la professionalità e competenza dei relatori. Il progetto Fantastico Medioevo e le Giornate medioevali e della Falconeria accendono quindi i riflettori sul patrimonio normanno svevo di cui Melfi è custode ed erede di una grande storia che crea un ponte fra passato e presente e ci proietta verso il futuro, rendendo questa storia eterna».
