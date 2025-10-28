Carlo Levi e Aliano. Un viaggio virtuale. È questo il titolo dellincontro in programma ad Aliano giovedì 30 ottobre presso la Sala Convegni dei Calanchi alle ore 16.

Levento celebra linaugurazione ufficiale del Progetto CHANGES (Cultural Heritage Active Innovation for Nex-Gen Sustainable Society) dedicato alla valorizzazione digitale del Parco Letterario© Carlo Levi.

Finanziato dallUnione Europea nellambito del programma NextGeneration EU, con il patrocinio del Ministero dellUniversità e della Ricerca e di Italiadomani, il Progetto CHANGES si inserisce nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Avviato nel marzo 2023, condotto da un gruppo di atenei e di aziende private e coordinato dallUniversità di Bologna, con lobiettivo di rendere pienamente accessibile il patrimonio materiale e immateriale di Aliano, il progetto prevede lutilizzo di strumenti e tecnologie digitali che faciliteranno e renderanno possibile la visita nei luoghi leviani e una fruizione dellesperienza virtuale.

Grazie allutilizzo delle più moderne tecnologie  tour virtuali, podcast, video e interviste  il progetto, condotto attraverso un ampio coinvolgimento della comunità locale, punta a promuovere nuovi modelli sostenibili di fruizione e accessibilità ai luoghi di interesse letterario e storico di Aliano.

Il dibattito, moderato da Annalisa Percoco della Fondazione Eni Enrico Mattei, sarà aperto dai saluti istituzionali di Luigi De Lorenzo, sindaco di Aliano, Stanislao De Marsanich, Presidente Parchi Letterari©, Margherita Sarli, DG Apt, e Giampiero Perri, Capo Gabinetto Presidente Giunta regionale di Basilicata.

A seguire i risultati del progetto saranno presentati da Davide Bagnaresi, Università di Bologna, Nicola Mariniello, Engineering, Nicole Dore, Nais Solution, Vincenzo Gattulli, Sapienza Università di Roma, e dallarchitetto Lodovico Alessandri.

Le conclusioni saranno affidate a Cosimo Latronico, Assessore Salute, Politiche della persona, PNRR della Regione Basilicata.