Una Stanza Lilla per i disturbi del comportamento alimentare. Liniziativa, che ha portato alla stipula di un Protocollo dIntesa tra la Asp Basilicata e il Rotary Distretto 2120, si concretizza presso la struttura di Chiaromonte già sede del centro per i disturbi alimentari e punto di riferimento per i pazienti provenienti dal centro sud. La firma del protocollo dintesa ha visto impegnati il Commissario Straordinario dellAzienda Sanitaria Locale di Potenza Massimo De Fino ed il governatore del Distretto 2120 Rotary International Puglia e Basilicata Antonio Bellisario Braia.

La stanza lilla, che richiama il colore per antonomasia scelto per la giornata internazionale dei disturbi alimentari, ha come finalità quella di contribuire a dare ulteriori risposte ad un bisogno sanitario e sociale sempre più attuale che vede crescere il numero di soggetti affetti da disturbi dellalimentazione ed unetà sempre più bassa di pazienti presi in carico dalla struttura lucana. Nella stanza lilla è stato ricreato un ambiente accogliente e funzionale, pensato non solo per le persone affette da disturbi del comportamento alimentare, ma anche per genitori e familiari che potranno sostare, ricevere informazioni e supporto ma soprattutto interagire con altri genitori che vivono esperienze simili. Il progetto, ideato da Lucia Fiorentino consorte del governatore Bellisario Braia è stato sostenuto dal Rotary Distretto 2120 che ne ha colto il grande valore umano e sociale in una coniugazione di intenti che unisce solidarietà, competenza e attenzione ai bisogni delle persone più fragili. Alla cerimonia di sottoscrizione del protocollo dintesa hanno preso parte anche il direttore del Dipartimento Salute Mentale dellASP Basilicata Pietro Fundone, la responsabile del centro Gioia di Chiaromonte Rosa Trabace, il direttore dellUnità Operativa Complessa SPDC di Policoro Vincenzo Pierro, la psicologa del SER.D. di Policoro Antonella Magno e il direttore dellUnità Operativa Complessa di Chirurgia dellOspedale di Lauria Gennaro Nasti. Per Asp presente anche la responsabile dellUfficio Attività Tecniche Franca Cicale.

Allatto della stipula della convenzione, il commissario straordinario dellAzienda Sanitaria Locale di Potenza Massimo De Fino ha sottolineato come questo protocollo rappresenti un ulteriore passo verso un approccio integrato e umano alla cura dei disturbi alimentari grazie anche alla collaborazione con realtà sensibili e attive sul territorio come il Rotary. Il governatore Antonio Bellisario Braia si è detto molto soddisfatto per la sottoscrizione dellaccordo, evidenziando che la missione del Rotary è servire la comunità e migliorare la qualità della vita delle persone, soprattutto dei più fragili. La Stanza Lilla sarà un segno concreto di attenzione e solidarietà verso chi affronta una condizione di sofferenza psicologica e fisica.

Parole di apprezzamento sono giunte anche dallAssessore alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr della Regione Basilicata Cosimo Latronico che ha sottolineato come la stanza lilla rappresenti un importante esempio di collaborazione tra sanità pubblica e associazionismo. È un progetto che mette al centro la persona e la famiglia, offrendo uno spazio di ascolto e accoglienza in un ambito, quello dei disturbi del comportamento alimentare, che richiede grande sensibilità, professionalità e presenza sul territorio. La Regione Basilicata sostiene con convinzione iniziative come questa, che rafforzano la rete dei servizi e testimoniano una sanità più vicina ai bisogni reali delle persone. La stanza lilla vedrà impegnato il personale sanitario e psicologico della struttura di Chiaromonte e dei club Rotary del territorio che lavoreranno in sinergia per garantire agli ospiti della struttura uno spazio integrato che favorisca lascolto, il sostegno e la costruzione di relazioni di fiducia tra operatori, pazienti e famiglie. Il tutto, nellottica di promuovere la salute mentale e rafforzare la rete territoriale di prevenzione e cura dei disturbi alimentari in Basilicata.