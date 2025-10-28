HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Abriola, giornata di prevenzione per cuore e diabete

28/10/2025

Si è svolto ieri ad Arioso di Abriola lo screening gratuito per la prevenzione di cuore e diabete, nellambito della campagna Chi si ama si cura. Liniziativa è stata promossa dalle associazioni di volontariato Amici del Cuore di Potenza e ALAD-FAND Basilicata, sotto il coordinamento della presidente Maria Luigia Giordano, con il supporto del Comitato Festa Arioso 2025, ANPAS Basilicata e APA  Abriola Pubblica Assistenza.

Durante la giornata, i partecipanti hanno potuto sottoporsi a controlli di glicemia, pressione arteriosa, peso e altezza, oltre a ECG e visite cardiologiche, grazie alla presenza dei professionisti Dr. Feliciano Lo Pomo, diabetologo, Dr. Antonio Lopizzo, cardiologo, e della nutrizionista D.ssa Romina Giordano. Fondamentale anche limpegno operativo dei volontari, che hanno garantito il regolare svolgimento delle attività.

La giornata ha avuto una grande partecipazione, con residenti non solo di Arioso, ma anche di Tintiera e Pantano, a testimonianza di quanto la prevenzione e la cura della salute siano sentite dalla comunità, ha dichiarato la presidente Maria Luigia Giordano, sottolineando limportanza di iniziative di questo tipo per stimolare lattenzione delle istituzioni e diffondere la cultura della prevenzione.

Il sindaco Romano Triunfo, presente insieme ad alcuni consiglieri, ha ribadito limportanza di iniziative di prevenzione, soprattutto nelle aree più periferiche, mentre il presidente onorario di ALAD FAND, Antonio Papaleo, ha evidenziato come eventi come questo siano fondamentali per promuovere campagne di prevenzione più ampie sul territorio.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
28/10/2025 - A Chiaromonte una stanza lilla per contrastare i disturbi alimentari

Una Stanza Lilla per i disturbi del comportamento alimentare. Liniziativa, che ha portato alla stipula di un Protocollo dIntesa tra la Asp Basilicata e il Rotary Distretto 2120, si concretizza presso la struttura di Chiaromonte già sede del centro per i disturbi alimenta...-->continua
28/10/2025 - Sant'Arcangelo: ''cammino di notte'' tra leggende e racconti per le vie del centro storico il 31 ottobre

Venerdì 31 ottobre a SantArcangelo si rivivrà unantica processione locale, organizzata dallassociazione Via Matris, che rievocherà racconti storici discendenti dalle narrazioni popolari santarcangiolesi. Una serata, o per meglio dire nottata, allinsegna de...-->continua
28/10/2025 - Abriola, giornata di prevenzione per cuore e diabete

Si è svolto ieri ad Arioso di Abriola lo screening gratuito per la prevenzione di cuore e diabete, nellambito della campagna Chi si ama si cura. Liniziativa è stata promossa dalle associazioni di volontariato Amici del Cuore di Potenza e ALAD-FAND Basili...-->continua
28/10/2025 - Innovazione e ricerca: presentato uno studio dell'Aor San Carlo per ridurre i tempi diagnostici dell'infarto

Durante il workshop La tecnologia al servizio del Laboratorio per il miglioramento della qualità e lottimizzazione delle risorse, tenutosi di recente nellambito del congresso nazionale della Società italiana di patologia clinica e medicina di laboratorio (...-->continua

E NEWS














WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo