Si è svolto ieri ad Arioso di Abriola lo screening gratuito per la prevenzione di cuore e diabete, nellambito della campagna Chi si ama si cura. Liniziativa è stata promossa dalle associazioni di volontariato Amici del Cuore di Potenza e ALAD-FAND Basilicata, sotto il coordinamento della presidente Maria Luigia Giordano, con il supporto del Comitato Festa Arioso 2025, ANPAS Basilicata e APA  Abriola Pubblica Assistenza.



Durante la giornata, i partecipanti hanno potuto sottoporsi a controlli di glicemia, pressione arteriosa, peso e altezza, oltre a ECG e visite cardiologiche, grazie alla presenza dei professionisti Dr. Feliciano Lo Pomo, diabetologo, Dr. Antonio Lopizzo, cardiologo, e della nutrizionista D.ssa Romina Giordano. Fondamentale anche limpegno operativo dei volontari, che hanno garantito il regolare svolgimento delle attività.



La giornata ha avuto una grande partecipazione, con residenti non solo di Arioso, ma anche di Tintiera e Pantano, a testimonianza di quanto la prevenzione e la cura della salute siano sentite dalla comunità, ha dichiarato la presidente Maria Luigia Giordano, sottolineando limportanza di iniziative di questo tipo per stimolare lattenzione delle istituzioni e diffondere la cultura della prevenzione.



Il sindaco Romano Triunfo, presente insieme ad alcuni consiglieri, ha ribadito limportanza di iniziative di prevenzione, soprattutto nelle aree più periferiche, mentre il presidente onorario di ALAD FAND, Antonio Papaleo, ha evidenziato come eventi come questo siano fondamentali per promuovere campagne di prevenzione più ampie sul territorio.