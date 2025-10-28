Nella giornata di ieri, il Comandante Interregionale dellItalia Meridionale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo dArmata - Francesco Greco, è giunto a Matera per una visita al Comando Provinciale, ove, dopo gli onori di rito, è stato accolto dal Comandante Regionale Basilicata  Gen. B. Roberto Pennoni e dal Comandante Provinciale di Matera - Col. Roberto Maniscalco con i quali si è intrattenuto per fare un primo punto sulla situazione operativa e logistica dei Reparti alla sede e di quelli dislocati nella provincia.



Lautorità ha poi incontrato una cospicua rappresentanza di militari in servizio del Comando Provinciale di Matera e Reparti dipendenti, nonché i delegati locali delle Associazioni Sindacali e della Sezione dellAssociazione Nazionale Finanzieri dItalia, ai quali ha inteso esprimere parole di apprezzamento per il lavoro svolto, sottolineando il ruolo fondamentale del Corpo che, attraverso le attività di polizia economico-finanziaria, evidenzia la capacità di contrastare, in modo trasversale, i fenomeni illegali che ostacolano la crescita e il libero funzionamento del mercato, riducendo levasione fiscale, favorendo la leale concorrenza tra le imprese ed il corretto impiego delle risorse pubbliche al fine di contrastare efficacemente la mafia degli affari e larricchimento illecito. Particolare attenzione è stata posta al tema della verifica del corretto impiego dei finanziamenti erogati nellambito del PNRR che vedono il Corpo particolarmente impegnato in una incisiva azione operativa finalizzata ad impedire che la massiva contribuzione comunitaria possa essere intercettata e deviata dalle organizzazioni criminali.



A seguire, il Generale Greco ha incontrato le principali Autorità civili e militari del capoluogo lucano, il Sindaco - dott. Antonio Nicoletti, il vice Prefetto Vicario Reggente - dott. Francesco Papagni, il Questore  dott. Emma Ivagnes, il Presidente del Tribunale - dott. Riccardo Greco, il Procuratore della Repubblica - dott. Alessio Coccioli, il Comandante Provinciale Interinale dei Carabinieri  Ten. Col. Pasquale Carnevale, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco - Ing. Amalia Tedeschi e il Comandante della Polizia Municipale - dott. Paolo Milillo.



Il Comandante Interregionale ha inteso ringraziare tutte le Autorità intervenute, per lattenzione che riservano al Corpo, assicurando ogni collaborazione.



Momento particolarmente significativo della visita, è stata la partecipazione alla solenne cerimonia della deposizione di una corona dalloro, presso il monumento dedicato ai finanzieri che hanno perso la vita nelladempimento del dovere ed in particolare al Finanziere Vincenzo Rutigliano, medaglia di bronzo al valor militare, caduto eroicamente durante linsurrezione della Città di Matera contro il nazi-fascismo del 21 settembre 1943.