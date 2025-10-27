Tramutola ha celebrato la sua regina: la castagna Munnaredda. Dal 24 al 26 ottobre, il borgo lucano ha ospitato la Sagra della Castagna Munnaredda 2025, un evento che ha superato ogni aspettativa, con presenze record e momenti indimenticabili. Tre giorni, difficili da immaginare, complicati da descrivere. Emozioni, fatica, sorrisi e momenti speciali che resteranno impressi nella mente e nel cuore, ha dichiarato il Presidente della Pro Loco di Tramutola, Vincenzo Lo Sasso. Abbiamo sognato qualcosa di grande e, insieme, labbiamo costruita. Ora la strada è tracciata, solida e luminosa. La Sagra può guardare avanti con energia e passione, senza dimenticare le radici. Grazie a chi ha reso possibile questo successo: Protezione Civile Gruppo Lucano Tramutola, Croce Rossa Italiana  Comitato di Val dAgri, Anteas Aps Tramutola, Auser Tramutola, Paré, Gruppo Etnomusicale I Terramotolà, Forum Giovanile Tramutolese, Polizia Locale, Comune di Tramutola, Pro Loco Unpli Basilicata presieduto da Vito Sabia.

La manifestazione ha offerto al pubblico un mix unico di musica, arte, laboratori, spettacoli e gastronomia: dalla castagnata di una volta ai giochi popolari, dai laboratori creativi agli show cooking con specialità locali; dalle passeggiate nei castagneti ai percorsi naturalistici, fino allanimazione e ai laboratori per bambini. La musica ha accompagnato la festa con performance indimenticabili: Santino Cardamone, 598 Band, Damon (tributo ai Nomadi), Nikolinho Dj, Mr. Bix Voice, Dj Black, insieme allanimazione musicale curata dal Forum Giovanile Tramutolese e dallAssociazione Paré, mentre i gruppi folk locali hanno riportato in vita danze e tradizioni secolari.

Ledizione 2025, riconosciuta ufficialmente come Sagra di Qualità, ha confermato la capacità della Pro Loco di innovare senza dimenticare le radici, valorizzando il territorio, i prodotti locali e la cultura del borgo. Passeggiate nei boschi, laboratori di robotica e realtà virtuale, percorsi in bici nel centro storico e momenti di valorizzazione ambientale hanno reso levento unoccasione unica per grandi e piccoli.

Tre giorni che ci hanno cambiato, tre giorni che ci hanno migliorato. È stato possibile grazie a chi ha donato tempo, energie e cuore. La Sagra della Munnaredda continua a crescere e a emozionare, e il futuro è già davanti a noi, conclude Lo Sasso.

Tramutola ha celebrato la sua Munnaredda: una festa di passione, tradizione e innovazione che lascia il segno.