|
|
|La Munnaredda conquista Tramutola e i tanti turisti: tre giorni di festa, gusto e tradizione
27/10/2025
|Tramutola ha celebrato la sua regina: la castagna Munnaredda. Dal 24 al 26 ottobre, il borgo lucano ha ospitato la Sagra della Castagna Munnaredda 2025, un evento che ha superato ogni aspettativa, con presenze record e momenti indimenticabili. Tre giorni, difficili da immaginare, complicati da descrivere. Emozioni, fatica, sorrisi e momenti speciali che resteranno impressi nella mente e nel cuore, ha dichiarato il Presidente della Pro Loco di Tramutola, Vincenzo Lo Sasso. Abbiamo sognato qualcosa di grande e, insieme, labbiamo costruita. Ora la strada è tracciata, solida e luminosa. La Sagra può guardare avanti con energia e passione, senza dimenticare le radici. Grazie a chi ha reso possibile questo successo: Protezione Civile Gruppo Lucano Tramutola, Croce Rossa Italiana Comitato di Val dAgri, Anteas Aps Tramutola, Auser Tramutola, Paré, Gruppo Etnomusicale I Terramotolà, Forum Giovanile Tramutolese, Polizia Locale, Comune di Tramutola, Pro Loco Unpli Basilicata presieduto da Vito Sabia.
La manifestazione ha offerto al pubblico un mix unico di musica, arte, laboratori, spettacoli e gastronomia: dalla castagnata di una volta ai giochi popolari, dai laboratori creativi agli show cooking con specialità locali; dalle passeggiate nei castagneti ai percorsi naturalistici, fino allanimazione e ai laboratori per bambini. La musica ha accompagnato la festa con performance indimenticabili: Santino Cardamone, 598 Band, Damon (tributo ai Nomadi), Nikolinho Dj, Mr. Bix Voice, Dj Black, insieme allanimazione musicale curata dal Forum Giovanile Tramutolese e dallAssociazione Paré, mentre i gruppi folk locali hanno riportato in vita danze e tradizioni secolari.
Ledizione 2025, riconosciuta ufficialmente come Sagra di Qualità, ha confermato la capacità della Pro Loco di innovare senza dimenticare le radici, valorizzando il territorio, i prodotti locali e la cultura del borgo. Passeggiate nei boschi, laboratori di robotica e realtà virtuale, percorsi in bici nel centro storico e momenti di valorizzazione ambientale hanno reso levento unoccasione unica per grandi e piccoli.
Tre giorni che ci hanno cambiato, tre giorni che ci hanno migliorato. È stato possibile grazie a chi ha donato tempo, energie e cuore. La Sagra della Munnaredda continua a crescere e a emozionare, e il futuro è già davanti a noi, conclude Lo Sasso.
Tramutola ha celebrato la sua Munnaredda: una festa di passione, tradizione e innovazione che lascia il segno.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|27/10/2025 - A Carbone la XVIII Mostra Mercato del Tartufo Bianco del Serrapotamo
Quando lautunno avvolge i boschi di colori caldi e profumo di terra, Carbone si trasforma in un borgo incantato dove il gusto incontra la tradizione. È in questo scenario che prende vita la XVIII edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco del Serrapotamo, un evento ch...-->continua
|
|
|27/10/2025 - La Munnaredda conquista Tramutola e i tanti turisti: tre giorni di festa, gusto e tradizione
Tramutola ha celebrato la sua regina: la castagna Munnaredda. Dal 24 al 26 ottobre, il borgo lucano ha ospitato la Sagra della Castagna Munnaredda 2025, un evento che ha superato ogni aspettativa, con presenze record e momenti indimenticabili. Tre giorni, dif...-->continua
|
|
|27/10/2025 - Gruppo Lucano, presentata la sede federata di San Chirico Nuovo
SAN CHIRICO NUOVO - Gruppo Lucano continua a crescere e a strutturarsi sempre più sul territorio, garantendo un importante presidio in tante piccole comunità, quelle che necessitano maggior supporto e attenzione. Si è svolta domenica pomeriggio, presso il Cent...-->continua
|
|
|27/10/2025 - Chiaromonte, lAbbazia del Sagittario si racconta con la realtà aumentata
La terza edizione di Alle Castagne di Sagittario ha trasformato lAbbazia di Santa Maria del Sagittario di Chiaromonte in un laboratorio di innovazione culturale e turismo esperienziale. Levento, promosso dallAssociazione Abbazia Santa Maria del Sagittario...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV