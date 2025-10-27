SAN CHIRICO NUOVO - Gruppo Lucano continua a crescere e a strutturarsi sempre più sul territorio, garantendo un importante presidio in tante piccole comunità, quelle che necessitano maggior supporto e attenzione. Si è svolta domenica pomeriggio, presso il Centro di aggregazione giovanile, la presentazione della sede federata di San Chirico Nuovo dell'associazione iscritta dal Dipartimento Nazionale nell'elenco centrale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile. Erano presenti il presidente nazionale del Gruppo Lucano, Pierluigi Martoccia, il coordinatore per la provincia di Potenza, Donato Pafundi e il sindaco di San Chirico Nuovo, Rossella Baldassarre. Presentare e avviare le attività di una nuova sede federata  hanno evidenziato il presidente Martoccia e il coordinatore Pafundi  è per noi sempre motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Gruppo Lucano può vantare la presenza in circa cento comuni tra Basilicata, Campania e Calabria e il nostro obiettivo è quello di continuare a crescere ancora, coinvolgendo anche e soprattutto le piccole comunità dove le emergenze quotidiane da fronteggiare di certo non mancano. Ringraziamo l'amministrazione comunale per aver fortemente voluto l'apertura di questa nuova sede che siamo sicuri potrà contare sull'impegno e sulla professionalità di tanti volontari, a cominciare dai più giovani, linfa vitale per il Gruppo Lucano e tutto il sistema di protezione civile.





