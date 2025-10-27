Il 28 ottobre 2025 presso il Polo Bibliotecario di Potenza in via Don Minozzi si svolgerà la City of Peace Academy che avrà come tema Le comunità come luoghi per ripensare il futuro. Si parlerà di comunità come luoghi dove attivarsi ed organizzarsi per sperimentare una nuova visione del proprio contesto e del mondo partendo da quello che di buono già esiste. Comunità come i monasteri nati alla fine del medioevo dove custodire e coltivare i semi di un nuovo umanesimo. Alcune delle esperienze più interessanti nel panorama nazionale saranno presentate da protagonisti provenienti da Napoli, Torino, Bologna oltre che dalla Basilicata che declineranno il concetto di comunità in modo diversificato, ma convergente verso la visione di un futuro possibile che parte da un presente già vivo. Luigi Catalani - Direttore della Biblioteca Nazionale di Potenza, rivolgerà il suo saluto agli ospiti che saranno introdotti da Valerio Giambersio  Direttore Fondazione Città della Pace. A seguire, Renato Quaglia - Direttore della Fondazione FOQUS racconterà l'esperienza di una comunità educante nei Quartieri Spagnoli di Napoli che utilizza la scuola come agenzia per la trasformazione di una periferia anomala posta nel cuore della metropoli partenopea. Si proseguirà con Antonio Damasco - Direttore della Rete Italiana di Cultura Popolare, che descriverà le portinerie di Comunità promosse dalla Rete Italiana di Cultura Popolare a Torino che sperimentano la possibilità di utilizzare linnovazione a servizio dei quartieri posti sui bordi dei centri storici o nelle aree interne. Successivamente Antonella Agnoli - Presidente dell'Associazione "Famiglie Accoglienti", proporrà una riflessione su come la biblioteca possa diventare una comunità aperta e condividerà l'esperienza di una comunità speciale fatta di famiglie accoglienti che aprono le loro case a chi arriva da lontano. Marco De Biasi - Amministratore di Energaia srl, illustrerà poi i risultati ambientali e sociali ottenuti con le Comunità energetiche rinnovabili già realizzate da Legambiente in Italia ed in Basilicata. Infine Gennaro Curcio - Segretario Generale dell'Istituto Internazionale Jacques Maritain, amplierà lo sguardo al contesto internazionale con un intervento sui principi quanto mai attuali della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani per la comunità internazionale. LAcademy si concluderà con una tavola rotonda animata dai relatori e da alcuni degli attori che operano per le comunità in Basilicata. Interverranno Simona Bonito, Consigliera di Parità della Provincia di Potenza oltre che animatrice del festival La notte bianca del Libro e delle Idee, Paolo Pesacane Presidente di Arci Basilicata che gestisce numerose comunità per minori stranieri non accompagnati in Basilicata nellambito del SAI e Rossana Cafarelli, per Il Salone dei Rifiutati, che si occupa di sviluppare progetti di comunità per le fasce sociali più deboli e svantaggiate nel quartiere periferico di Bucaletto a Potenza. Nel corso dell'Academy saranno presentati i libri pubblicati di recente e che illustrano nel dettaglio alcune delle esperienze di comunità a cui partecipano i relatori. La City of Peace Academy, giunta alla sesta edizione, questanno è realizzata nellambito del progetto SAI della Provincia di Potenza in collaborazione con Arci Basilicata e si rivolge sia agli ospiti del progetto di accoglienza, sia ai giovani studenti che sono nel percorso universitario o stanno per iscriversi alluniversità, con lidea di fornire qualificati elementi di approfondimento, che possano aiutarli nelle loro scelte in un momento cruciale del loro percorso, e per diffondere i valori del rispetto dei diritti umani e della convivenza pacifica tra culture diverse. L'Academy è aperta al pubblico ma, considerata la capienza della sala, si raccomanda la prenotazione