Dal 24 al 26 ottobre, le Cavallerizze del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci hanno ospitato la XVI edizione di Cook Fest, il prestigioso food festival organizzato dal Corriere della Sera, dedicato questanno al tema Comfort food, i cibi della felicità.

Grazie alla partnership con la Regione Basilicata, Cook Fest ha valorizzato i prodotti tipici della terra lucana, ricca di materie prime di alta qualità e potenzialità gastronomiche ancora poco conosciute a livello nazionale.

Il pubblico ha potuto degustare tante tipicità gastronomiche, apprezzando la qualità dei prodotti tra tradizione e futuro.

Tra le eccellenze italiane presenti, un posto di rilievo lo ha occupato l'Azienda Agricola Podolica di Giuseppe Sarubbi, realtà ambasciatrice della tradizione gastronomica lucana, che parte come conduzione familiare ma si sta estendendo per realizzare diversi progetti. Lazienda di Sarubbi ha offerto al pubblico unesperienza completa, combinando assaggi guidati dei suoi prodotti podolici con la possibilità di scoprire da vicino le tecniche di allevamento e lavorazione. Il fiore allocchiello dellAzienda Podolica di Giuseppe Sarubbi è il Caciocavallo Podolico, un formaggio nobile e dal sapore unico, frutto dei pascoli diversificati delle mucche podoliche e delle loro proprietà organolettiche inimitabili. Realizzato esclusivamente con latte podolico, si presenta allesterno con una crosta dorata e leggermente ammuffita, frutto della stagionatura in grotte naturali di almeno 10 mesi. Allinterno, il colore giallo intenso e le tipiche piccole lacrime dolio testimoniano il lungo processo di maturazione, che esprime al massimo le caratteristiche organolettiche dopo 12 mesi.

Allinterno del market del festival, lazienda si è distinta per la selezione accurata dei suoi prodotti, accanto ad altre eccellenze lucane e offrendo un viaggio tra gusto, storia e territorio.



''Possiamo ritenerci soddisfatti- ha spiegato Sarubbi alla fine di questa avventura di promozione- sono stato l'unico produttore di caciocavallo presente tra i lucani, le vendite sono andate molto bene, sintomo della grande curiosità del pubblico e dell'apprezzamento da parte di tanti chef presenti''.

Per Giuseppe Sarubbi e la sua azienda, la partecipazione al Cook Fest rappresenta non solo unoccasione per far conoscere la qualità della podolica lucana, ma anche un momento di promozione della Basilicata come regione ricca di giacimenti gastronomici. Un vero e proprio incontro tra tradizione, innovazione e cultura del cibo, che ha permesso ai visitatori di scoprire come il comfort food di qualità possa nascere anche dai sapori autentici della Lucania.













articolo commerciale