''Uno sguardo amico'': al via gli screening visivi 26/10/2025 È partito con un grande e meritato successo l'attesissimo progetto "Uno Sguardo Amico - Scuole e Asili di Basilicata" presso l'Istituto Comprensivo 1 Lorenzo Milani di Policoro. La prima giornata di screening visivi gratuiti, promossa dal Centro per la Prevenzione e la Riabilitazione Visiva Lucana APS ETS (CE.P.RI.VI.L.), ha registrato una forte adesione di famiglie e una sinergia istituzionale esemplare.

L'iniziativa, un vero e proprio investimento per il futuro dei nostri bambini, proseguirà anche lunedì 27 ottobre, dalle ore 8:30 alle 13:30, offrendo unopportunità fondamentale per intercettare precocemente patologie oculari in età pediatrica.

Un'ondata di entusiasmo e consapevolezza ha travolto l'Istituto Comprensivo 1 Lorenzo Milani di Policoro in occasione della prima giornata di screening visivi gratuiti, nell'ambito dell'iniziativa "Uno Sguardo Amico - Scuole e Asili di Basilicata".

L'evento, di cruciale importanza sociale, è stato promosso con determinazione dal Centro per la Prevenzione e la Riabilitazione Visiva Lucana APS ETS (CE.P.RI.VI.L.), un'Associazione di Promozione Sociale regolarmente iscritta al RUNTS, la cui missione è costantemente volta a migliorare la vita dei Lucani.

La Missione del CE.P.RI.VI.L. e la Forza della Rete

Il CE.P.RI.VI.L. svolge encomiabili attività sul territorio regionale, fondando la sua azione sulla promozione della salute visiva. LAssociazione persegue lobiettivo di facilitare l'accesso alle cure per soggetti fragili, promuovendo l'istituzione di ambulatori per la riabilitazione visiva e percorsi di prevenzione e profilassi della cecità.

Questo grande successo è stato possibile grazie a una cordiale e potente sinergia realizzata con l'ANPVI (Associazione Nazionale Privi della Vista e Ipovedenti)  Sezione di Matera. Le due organizzazioni, lavorando in stretta collaborazione, hanno dimostrato come lunione di intenti e risorse sia la formula vincente per il benessere collettivo, portando a termine un progetto di pubblica utilità che ha riscosso una fortissima adesione di famiglie e istituzioni.

L'iniziativa proseguirà anche lunedì 27 ottobre, ma già il primo giorno ha confermato il valore strategico dello screening, riconosciuto dalla Dirigenza scolastica come "uno strumento di prevenzione e di supporto all'apprendimento".

L'Entusiasmo della Scuola e la Consapevolezza delle Famiglie

L'accoglienza del progetto da parte dell'istituzione scolastica è stata definita dalla Dirigenza come "con entusiasmo e senso di responsabilità", riconoscendo nello screening un "atto di valore strategico" e uno strumento cruciale di prevenzione e supporto all'apprendimento.

I benefici sono lampanti per le famiglie, laccesso a uno strumento di prevenzione "fondamentale per la salute dei bambini". Il dato più incoraggiante è l'emersione di una "maggiore consapevolezza sull'importanza della prevenzione visiva" tra i genitori, che hanno risposto all'invito con grande partecipazione.

Il presidente del CE.P.RI.VI.L. Cosimo Cellammare desidera esprimere la sua più profonda gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a questo trionfo.

Un ringraziamento doveroso e caloroso va agli Assessori Cinzia Mastronardi e Giuseppe Montano. La loro presenza non è stata solo istituzionale, ma un tangibile segno di vicinanza. Gli Assessori hanno spronato il CE.P.RI.VI.L. a promuovere ancora iniziative di questo calibro, riconoscendone l'urgente bisogno sul territorio e giudicando le attività meritevoli di encomio.

Fondamentale è stato il supporto di:

Sostegno Istituzionale e Logistico: Grazie all'ASP

Un ringraziamento speciale e doveroso è rivolto all'Arch. Franca Cicale, Direttore U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio dell'ASP di Potenza, per la cortese e rapida autorizzazione all'utilizzo dell'unità mobile oftalmica, un supporto logistico fondamentale che ha permesso di garantire l'efficacia dello screening. La disponibilità del mezzo è stata confermata in risposta alle nostre richieste, dimostrando grande sensibilità. Un ringraziamento va anche al Sig. Vincenzo Sangiacomo per la preziosa collaborazione nella gestione del ritiro e della consegna del mezzo.

Un ringraziamento che desideriamo sottolineare con particolare enfasi va all'Ottica Moramarco di Policoro. Il titolare Mauro ha dimostrato un grande spirito di collaborazione e sacrificio, assicurando una cortese collaborazione tecnica e strumentale fondamentale per la realizzazione dell'evento. L'Ottica Moramarco ha messo a disposizione, con grande generosità, non solo strumenti di alta qualità ma anche il proprio personale specializzato, rendendo il loro sostegno determinante e imprescindibile.

Un grazie speciale all'Azienda De Liguoro pubblicità, per aver generosamente offerto lo striscione pubblicitario dell'evento, garantendo la giusta visibilità a questa importante campagna.

Un plauso speciale e il nostro ringraziamento più sentito vanno all'eccezionale Staff Medico Volontario, vera anima e cuore di questa missione.

La Dottoressa Stafieri Maddalena, insieme alle sue preziose collaboratrici  l'Ass. Perciante Mara (Infermiera) e l'Ass. Benucci Giulia (Infermiera)  ha operato con una professionalità e una dedizione che vanno ben oltre il dovere. Hanno saputo trasformare un esame in un momento di serena accoglienza, dissipando ogni ansia nei più piccoli e trattando ogni bambino non solo come un paziente, ma come un tesoro da proteggere. La loro sensibilità e il tocco umano hanno lasciato un segno di fiducia e tranquillità in ogni famiglia.

Un ringraziamento va anche all'Autista Soccorritore di Heraclea Soccorso, Santino Putignano, per l'impeccabile supporto logistico.

La Scuola: Un Faro di Eccellenza e Accoglienza

La collaborazione e la dedizione dell'Istituto Comprensivo "Lorenzo Milani", guidato dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Schettino, sono state esemplari.

Il nostro ringraziamento più profondo e sentito, un riconoscimento che nasce dal cuore, è rivolto alla Vice Preside Maria Pompeo Pandolfo. La sua figura è stata semplicemente superlativa in ogni momento: a dir poco instancabile, precisa e di una professionalità immensa. Con un grande amore materno che ha toccato l'anima di tutti, ha saputo accogliere e gestire le criticità dei bambini, dimostrando una gentilezza e una disponibilità fuori dal comune. È stata il pilastro emotivo dell'iniziativa.

Come testimoniato: LA SCUOLA HA COLLABORATO COORDINANDO LE ATTIVITÀ E COINVOLGENDO I DOCENTI E LE FAMIGLIE, ORGANIZZANDO UNA SINERGIA EFFICACE, dimostrando che la prevenzione è una missione condivisa e vissuta con passione. Ringraziamenti anche alle Prof.sse Maddalena Balacco e Antonella Cirigliano.

Lo Staff del CE.P.RI.VI.L.

Lo Staff Amministrativo CE.P.RI.VI.L.: La Spina Dorsale Operativa

In ogni progetto che prende vita, ci sono persone che non si vedono in prima fila, ma che ne sono lanima pulsante. Oggi, il CE.P.RI.VI.L. desidera rendere omaggio a due figure straordinarie, senza le quali Uno Sguardo Amico non sarebbe stato possibile.

Un ringraziamento profondo e commosso va alla nostra Segretaria e Tesoriera, Sig.ra Argenzia Tomacci colonna portante dellorganizzazione, instancabile sostenitrice del progetto, sempre pronta a mettersi in gioco con generosità e spirito di servizio. La sua dedizione silenziosa ma costante, la sua precisione amministrativa e la sua capacità di affrontare ogni sfida con lucidità e cuore, hanno reso possibile ogni passo di questa iniziativa. Argenzia non lavora per sé, ma per il bene di tutti. È il motore discreto che trasforma le idee in realtà, la certezza che ogni dettaglio sarà curato, ogni documento sarà pronto, ogni necessità sarà accolta. A lei va il nostro più sentito grazie, per essere esempio di responsabilità, passione e altruismo.

Un ringraziamento speciale e solenne va al nostro amato Presidente Onorario del CE.P.RI.VI.L. Rocco Galante, figura ispiratrice e condottiero tenace, la cui presenza è faro e radice. Con la sua visione lucida, la sua forza morale, la sua capacità di generare idee e di sostenerle con coerenza e passione, ha saputo infondere nel progetto unanima profonda e una direzione chiara. Non è solo un leader, è un costruttore di futuro, un tessitore di relazioni, un instancabile promotore del bene comune. La sua tenacia è contagiosa, il suo modo di essere è scuola di dignità e coraggio. Ogni parola, ogni gesto, ogni consiglio è stato per noi guida e sostegno. A lui va il nostro riconoscimento più alto, per aver saputo essere presenza viva, mente strategica e cuore generoso.

Queste due figure, diverse ma complementari, rappresentano il volto più autentico del CE.P.RI.VI.L.: quello che lavora, sogna, costruisce e non si arrende. A loro, oggi, va il nostro applauso più sincero e il nostro grazie più profondo.

Ringraziamo infine il nostro staff interno, colonna portante dell'organizzazione: la Sig.ra Grazia De Liguoro e la Prof.ssa Rosanna Filomena. Con il loro impegno discreto ma indispensabile, hanno saputo gestire con maestria e rara professionalità non solo l'apparato amministrativo, ma anche l'aspetto umano, fungendo da punti di riferimento essenziali e rassicuranti per la perfetta riuscita dell'evento. La loro dedizione costante è la vera garanzia di efficacia.

AL DIRETTIVO DEL CE.P.RI.VI.L.: LA FORZA CHE REGGE IL SOGNO

In ogni impresa che si distingue per coraggio, impatto e visione, cè una regia silenziosa ma potente: il Direttivo. Oggi il CE.P.RI.VI.L. desidera rendere omaggio a questo nucleo vitale, a questo gruppo di donne e uomini che non solo amministrano, ma incarnano con fierezza la missione dellassociazione.

A voi, membri del Direttivo, va il nostro ringraziamento più profondo e solenne. Siete la spina dorsale del progetto, il presidio di coerenza, il laboratorio di idee e il baluardo di integrità. Con la vostra competenza, la vostra fermezza e la vostra capacità di tenere la rotta anche nelle tempeste, avete reso possibile ciò che sembrava impossibile.







Tweet



archivio

ALTRE NEWS ALTRE NEWS 26/10/2025 - ''Uno sguardo amico'': al via gli screening visivi

È partito con un grande e meritato successo l'attesissimo progetto "Uno Sguardo Amico - Scuole e Asili di Basilicata" presso l'Istituto Comprensivo 1 Lorenzo Milani di Policoro. La prima giornata di screening visivi gratuiti, promossa dal Centro per la Prevenzione e la Ria...-->continua 25/10/2025 - In dono al Prefetto di Potenza una porzione della Iaccara 2025

Questa mattina, una delegazione dellAssociazione I Portatori della Iaccara si è recata presso il Palazzo di Governo per donare al Prefetto di Potenza Michele Campanaro una porzione della Iaccara 2025.

Intimamente legata ai festeggiamenti in onore del Sa...-->continua 24/10/2025 - Linguaggio, diritto e violenza: il potere delle parole

La prima sessione di lavoro è stata dedicata al tema Linguaggio, violenza e diritto: aspetti giuridici e sociali. Ad aprire i lavori è stato Nicola Antonio Coluzzi, dirigente generale del Consiglio regionale della Basilicata, che ha sottolineato la delicatez...-->continua 24/10/2025 - Weekend nel Vulture, tra i protagonisti gli Amarimai e Ulderico Pesce

Doppio appuntamento nel weekend per il progetto Arbёresh Mediterraneo finanziato dai Piani Integrati della Cultura della Regione Basilicata ad una partnership di comuni costituita da San Paolo Albanese (capofila responsabile), Ginestra, Maschito e San ...-->continua E NEWS