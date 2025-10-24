HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Mahler in Basilicata: quattro concerti con il maestro Reck

24/10/2025

Dal 30 ottobre al 2 novembre la Basilicata si trasforma in un palcoscenico internazionale con il progetto Mahler in Basilicata. Protagonisti il Maestro Stefan Anton Reck, figura di spicco della musica sinfonica europea e lEnsemble Accademia Ducale, centro studi musicali con diverse sedi in Basilicata. Un ritorno atteso e fortemente simbolico: dopo una lunga assenza dallItalia, Reck torna scegliendo proprio la Basilicata per un viaggio musicale che intreccia musica, storia e identità culturale in un percorso di rara suggestione. Al centro di questo viaggio, la Sinfonia No. 4 di Gustav Mahler, proposta nella raffinata versione da camera di Iain Farrington, autore delle musiche eseguite per lincoronazione di Re Carlo III. Unopera che guarda al cielo attraverso lo sguardo innocente dellinfanzia e che, tra le pietre millenarie e le architetture dei borghi lucani, troverà una risonanza particolarmente intensa.
Quattro tappe, quattro esperienze uniche di incontro tra musica e paesaggio, tra spiritualità e comunità:
30 ottobre  Pietragalla: prova generale aperta al pubblico
31 ottobre  Guardia Perticara: concerto nella Chiesa Madre
1° novembre  Matera: esibizione alla Casa Cava, nel cuore della città UNESCO (con il patrocinio del Comune)
2 novembre  Potenza: gran finale al Teatro Francesco Stabile, nellambito dellAutunno Letterario 2025

Il progetto Mahler in Basilicata, inserito nel Programma Triennale 20252027 del Ministero della Cultura, punta a valorizzare la Basilicata come terra di eccellenza artistica stimolandone il turismo culturale. Non si tratterà solo di concerti, ma di unesperienza che intende avvicinare la grande musica a studenti, famiglie e comunità locali che aspirano al dialogo, con lEuropa e con il mondo.
Liniziativa, resa possibile grazie al sostegno della Joint Venture Tempa Rossa (costituita da TotalEnergies EP Italia, Mitsui E&P Italia B e Shell Italia E&P) sarà documentata con registrazioni audio e video professionali, diffuse a livello nazionale e internazionale anche attraverso Venice Classic Radio.



