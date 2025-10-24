|
|
|Mahler in Basilicata: quattro concerti con il maestro Reck
24/10/2025
| Dal 30 ottobre al 2 novembre la Basilicata si trasforma in un palcoscenico internazionale con il progetto Mahler in Basilicata. Protagonisti il Maestro Stefan Anton Reck, figura di spicco della musica sinfonica europea e lEnsemble Accademia Ducale, centro studi musicali con diverse sedi in Basilicata. Un ritorno atteso e fortemente simbolico: dopo una lunga assenza dallItalia, Reck torna scegliendo proprio la Basilicata per un viaggio musicale che intreccia musica, storia e identità culturale in un percorso di rara suggestione. Al centro di questo viaggio, la Sinfonia No. 4 di Gustav Mahler, proposta nella raffinata versione da camera di Iain Farrington, autore delle musiche eseguite per lincoronazione di Re Carlo III. Unopera che guarda al cielo attraverso lo sguardo innocente dellinfanzia e che, tra le pietre millenarie e le architetture dei borghi lucani, troverà una risonanza particolarmente intensa.
Quattro tappe, quattro esperienze uniche di incontro tra musica e paesaggio, tra spiritualità e comunità:
30 ottobre Pietragalla: prova generale aperta al pubblico
31 ottobre Guardia Perticara: concerto nella Chiesa Madre
1° novembre Matera: esibizione alla Casa Cava, nel cuore della città UNESCO (con il patrocinio del Comune)
2 novembre Potenza: gran finale al Teatro Francesco Stabile, nellambito dellAutunno Letterario 2025
Il progetto Mahler in Basilicata, inserito nel Programma Triennale 20252027 del Ministero della Cultura, punta a valorizzare la Basilicata come terra di eccellenza artistica stimolandone il turismo culturale. Non si tratterà solo di concerti, ma di unesperienza che intende avvicinare la grande musica a studenti, famiglie e comunità locali che aspirano al dialogo, con lEuropa e con il mondo.
Liniziativa, resa possibile grazie al sostegno della Joint Venture Tempa Rossa (costituita da TotalEnergies EP Italia, Mitsui E&P Italia B e Shell Italia E&P) sarà documentata con registrazioni audio e video professionali, diffuse a livello nazionale e internazionale anche attraverso Venice Classic Radio.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|24/10/2025 - Mahler in Basilicata: quattro concerti con il maestro Reck
Dal 30 ottobre al 2 novembre la Basilicata si trasforma in un palcoscenico internazionale con il progetto Mahler in Basilicata. Protagonisti il Maestro Stefan Anton Reck, figura di spicco della musica sinfonica europea e lEnsemble Accademia Ducale, centro studi musicali ...-->continua
|
|
|24/10/2025 - Basilicata Novel Festival
È alle porte il gran finale di un progetto, organizzato da Allelammie, che ha fatto della lettura condivisa, o meglio ad alta voce, uno strumento di valorizzazione del territorio, di aggregazione comunitaria e di crescita culturale. Il 26 ottobre (in partico...-->continua
|
|
|24/10/2025 - Teatro ragazzi: a Tito la presentazione della nuova edizione di ''Scintille''
TITO (PZ) Domenica 26 ottobre 2025, dalle ore 17.30, presso il Cecilia - Centro per la Creatività di Tito (PZ), si svolgerà levento di presentazione della quarta edizione di Scintille, la stagione di teatro ragazzi curata dalla Compagnia Teatrale Petra co...-->continua
|
|
|24/10/2025 - Da Duni a Ravel: la Francia sinfonica risuona a Matera
Prosegue la Quarta Stagione Concertistica AutunnoInverno 2025 dellOrchestra Sinfonica di Matera con un appuntamento di grande fascino dedicato alla tradizione sinfonica francese.
Domenica 26 ottobre, allAuditorium Raffaele Gervasio di Matera, il ...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV